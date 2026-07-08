Đồng Tháp: Công ty Kim Bửu trúng gói thầu hơn 11,7 tỷ sau bước hậu kiểm

Sau khi nhà thầu xếp hạng nhất bị loại do tài liệu kiểm định thiết bị không được đơn vị chức năng xác nhận, Công ty Kim Bửu trúng gói thầu hơn 11,7 tỷ đồng.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Phú Trung (tỉnh Đồng Tháp) vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04 thi công công trình Đường Tân Phú, hạng mục nâng cấp mặt đường thảm bê tông nhựa nóng.

Gói thầu có giá dự toán 12.449.116.000 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 (vốn phân cấp xã), được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu có hai nhà thầu tham dự. Trong đó, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình Thiên Phúc (mã định danh: vn1400453567) dự thầu với giá 9.656.853.576,085 đồng, giảm khoảng 8,1% so với giá gói thầu. Công ty TNHH Kim Bửu chào giá 11.742.624.038,88 đồng, tương ứng mức giảm khoảng 5,5%.

Nhờ mức giá thấp nhất, Công ty Thiên Phúc được Tổ chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật; đồng thời được xếp hạng thứ nhất sau bước đánh giá tài chính.

Nguồn MSC

Tài liệu thiết bị không được đơn vị kiểm định xác nhận

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 73-BC/2026/CA do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An lập, trong quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu, Tổ chuyên gia đã tiến hành xác minh đối với thiết bị máy rải cấp phối đá dăm (yêu cầu năng suất từ 50 m³/giờ trở lên) do Công ty Thiên Phúc kê khai.

Việc xác minh được thực hiện theo khoản 5 Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Kết quả phản hồi của Công ty TNHH Kiểm định và Phát triển Kỹ thuật Xây dựng cho biết giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật thiết bị do nhà thầu cung cấp không do đơn vị này phát hành.

Báo cáo đánh giá cũng thể hiện Công ty Thiên Phúc chưa cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm đối với một số vị trí nhân sự chủ chốt, đồng thời chưa có đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng huy động của một số thiết bị thi công.

Trên cơ sở đó, Tổ chuyên gia xác định hồ sơ dự thầu của Công ty Thiên Phúc không đáp ứng yêu cầu và không tiếp tục xem xét các nội dung đánh giá tiếp theo theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng việc bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn thực hiện xác minh tính xác thực của các tài liệu trong hồ sơ dự thầu là phù hợp với quy định hiện hành, góp phần bảo đảm tính minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, đối với đấu thầu qua mạng, các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm, nhân sự và thiết bị đều phải bảo đảm tính trung thực và có thể kiểm chứng. Trường hợp tài liệu không được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận hoặc không chứng minh được tính hợp pháp thì bên mời thầu có cơ sở xem xét, đánh giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Gói thầu về tay Kim Bửu

Sau khi hồ sơ của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng yêu cầu, Công ty TNHH Kim Bửu trở thành nhà thầu đáp ứng các tiêu chí của hồ sơ mời thầu.

Ngày 1/7/2026, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Phú Trung Dương Phước Hảo ký Quyết định số 132/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty TNHH Kim Bửu trúng Gói thầu số 04 với giá 11.742.624.038 đồng. Gói thầu được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Kim Bửu (mã số thuế 1500476631), có trụ sở tại số 8/101A, Ấp 5, đường Võ Tánh, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã tham gia 68 gói thầu, trong đó được công bố trúng 56 gói, đạt tỷ lệ khoảng 82%.

Các gói thầu doanh nghiệp tham gia chủ yếu thuộc lĩnh vực xây lắp hạ tầng giao thông, công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật tại tỉnh Vĩnh Long cùng một số địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với kết quả được phê duyệt tại Gói thầu số 04, Công ty TNHH Kim Bửu tiếp tục có thêm một gói thầu xây lắp tại Đồng Tháp theo Quyết định số 132/QĐ-TTCUDVC ngày 1/7/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Phú Trung. Theo hồ sơ công bố, kết quả lựa chọn nhà thầu được ban hành sau khi bên mời thầu hoàn tất quá trình đánh giá và xác minh hồ sơ dự thầu theo quy định.