An Giang: Doanh nghiệp siêu nhỏ trúng 51/51 gói thầu, 41 gói tại một chủ đầu tư

Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, bảo đảm cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong hoạt động lựa chọn nhà thầu là một trong những mục tiêu quan trọng của pháp luật về đấu thầu. Trong bối cảnh đó, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ tại tỉnh An Giang liên tục được lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu xây lắp điện với tỷ lệ trúng thầu 100%. Việc doanh nghiệp tập trung số lượng lớn gói thầu tại cùng một chủ đầu tư đang thu hút sự quan tâm từ giới chuyên môn cũng như dư luận.

Theo dữ liệu đấu thầu công khai, Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu, Thương Mại, Dịch Vụ Và Xây Lắp Điện Nước Nguyễn Trần có trụ sở tại số 12/7 đường Lê Lai, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, được thành lập từ năm 2007.

Thông tin trên hệ thống ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 51 gói thầu và đều được công bố trúng thầu, tương ứng tỷ lệ thành công 100%, chưa ghi nhận gói thầu nào không đạt kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 38.055.272.368 đồng. Trong đó, giá trị các gói thầu doanh nghiệp thực hiện với vai trò nhà thầu độc lập đạt 21.808.092.368 đồng.

Một điểm đáng chú ý là cơ cấu các gói thầu của doanh nghiệp tập trung rất lớn tại một chủ đầu tư. Cụ thể, trong tổng số 51 gói thầu đã tham gia trên phạm vi cả nước, có tới 41 gói do Công ty CP Điện nước An Giang làm chủ đầu tư hoặc trực tiếp tổ chức lựa chọn nhà thầu. Con số này tương đương khoảng 80,3% tổng số gói thầu mà doanh nghiệp từng tham gia.

Xét về giá trị, tổng số tiền trúng thầu của Công ty Điện nước Nguyễn Trần tại riêng Công ty CP Điện nước An Giang đạt 10.456.059.368 đồng. Toàn bộ 41 gói thầu đều được thực hiện với tư cách nhà thầu độc lập. Theo thống kê từ dữ liệu công khai, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán bình quân đạt khoảng 95,4%.

Bên cạnh số lượng gói thầu, tần suất xuất hiện của doanh nghiệp tại các đợt lựa chọn nhà thầu của Công ty CP Điện nước An Giang cũng khá liên tục, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026. Phần lớn các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp, cải tạo hoặc sửa chữa hệ thống điện trung thế, hạ thế, điện công ích và các hạng mục kỹ thuật liên quan.

Theo hồ sơ công khai, mới đây Công ty CP Điện nước An Giang ban hành Quyết định số 1231/QĐ-CTCPĐN.KTĐ do ông Lương Văn Bạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Cải tạo thay dây đường dây trung thế 3 pha 22kV vượt sông Châu Đốc, xã An Phú, tỉnh An Giang".

Đối với Gói thầu số 1 (Xây lắp công trình), chủ đầu tư lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá dự toán được phê duyệt là 550.745.031 đồng.

Tiếp đó, theo Quyết định số 1286./QĐ-CTCPĐN.KTĐ, Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu, Thương Mại, Dịch Vụ Và Xây Lắp Điện Nước Nguyễn Trần được phê duyệt trúng gói thầu với giá 518.099.968 đồng.

So với giá dự toán được duyệt, giá trúng thầu thấp hơn 32.645.063 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,92%. Hồ sơ cũng cho thấy chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn do công trình được xác định có tính cấp thiết và giá trị gói thầu thuộc hạn mức được pháp luật cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu này.

Quyết định số 1286./QĐ-CTCPĐN.KTĐ của Công ty CP Điện nước An Giang. Nguồn MSC

Theo thống kê từ dữ liệu đấu thầu công khai, nhiều gói thầu mà doanh nghiệp thực hiện tại Công ty CP Điện nước An Giang cũng được triển khai theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu được Luật Đấu thầu quy định đối với một số trường hợp cụ thể, đáp ứng đầy đủ điều kiện về tính chất, quy mô hoặc hạn mức giá trị của gói thầu.

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết chỉ định thầu rút gọn là cơ chế được pháp luật cho phép nhằm rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp luật định. Hình thức này góp phần đáp ứng yêu cầu tiến độ đối với các công trình cấp bách hoặc những gói thầu có giá trị nhỏ.

Tuy nhiên, theo luật sư, dù áp dụng bất kỳ hình thức lựa chọn nhà thầu nào thì việc bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình vẫn là yêu cầu xuyên suốt của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối, đồng thời phần lớn số gói thầu tập trung tại cùng một chủ đầu tư, đây là những thông tin có thể được các cơ quan quản lý, giới nghiên cứu và dư luận tiếp tục theo dõi, đánh giá trên cơ sở quy định pháp luật và hồ sơ của từng gói thầu cụ thể.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc khai thác dữ liệu đấu thầu công khai có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tính minh bạch của hoạt động đầu tư công. Thông qua các dữ liệu được công bố, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân có thêm cơ sở để theo dõi xu hướng lựa chọn nhà thầu, hiệu quả sử dụng ngân sách cũng như việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với trường hợp của Công ty Điện nước Nguyễn Trần, các số liệu công khai cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 51 gói thầu và đều trúng thầu; trong đó 41 gói được thực hiện tại Công ty CP Điện nước An Giang. Đây là những dữ liệu được ghi nhận trên hệ thống đấu thầu và phản ánh kết quả lựa chọn nhà thầu đã được công bố.