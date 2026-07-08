An Giang: Công ty Ngân Hiệp Phát liên tiếp trúng 2 gói thầu giao thông

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai dự án hạ tầng giao thông quan trọng do Sở Xây dựng tỉnh An Giang làm chủ đầu tư
Cụ thể, ngày 02/07/2026, ông Đào Huy Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 636/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thứ nhất mang số hiệu E-TBMT: IB2600279570, thuộc công trình Sửa chữa từng đoạn mặt đường, thoát nước tuyến ĐT.967 (đoạn Km0-Km10 - Km10-Km18)
Cũng trong ngày 02/07/2026, ông Đào Huy Hiệp ký Quyết định số 639/QĐ-SXD phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa, bổ sung, thay thế báo hiệu giao thông trên tuyến Quốc lộ N1, tỉnh An Giang
Phân tích sâu về hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Ngân Hiệp Phát (mã số thuế: 1702040830) cho thấy những số liệu đáng chú ý
Đặc biệt, mối liên hệ đấu thầu giữa doanh nghiệp siêu nhỏ này và Sở Xây dựng tỉnh An Giang thể hiện một "duyên nợ" đáng kinh ngạc
Dưới góc nhìn chuyên gia, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, việc chủ đầu tư áp dụng linh hoạt cả hình thức đấu thầu rộng rãi lẫn chỉ định thầu rút gọn đều được pháp luật cho phép nhằm bảo đảm tiến độ thi công các công trình mang tính cấp bách hoặc công ích. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ quá trình thương thảo hợp đồng và năng lực thực hiện đồng thời nhiều gói thầu của nhà thầu. Việc tối ưu hóa tỷ lệ tiết kiệm ngân sách, đặc biệt là ở các gói thầu chỉ định có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, luôn là bài toán cần được các chủ đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng để nâng cao hiệu quả dòng vốn đầu tư công.
KIỂM TRA, THANH TRA VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
Để duy trì kỷ cương trong hoạt động đấu thầu, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã thiết lập cơ chế giám sát đa tầng tại Điều 86. Hoạt động này bao gồm thanh tra của các cơ quan chức năng, kiểm tra của người có thẩm quyền và giám sát của cộng đồng. Thanh tra hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, tập trung vào việc tuân thủ quy trình, tính minh bạch và hiệu quả kinh tế của các gói thầu.
Kiểm tra hoạt động đấu thầu được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất đối với tất cả các bước, từ lập kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu đến quản lý thực hiện hợp đồng. Một công cụ quan trọng trong công tác giám sát là việc theo dõi kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu. Theo Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai tiến độ, chất lượng hàng hóa, công trình và các vi phạm của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dữ liệu này sẽ trở thành căn cứ để đánh giá uy tín của nhà thầu trong các gói thầu tương lai.
Trong bối cảnh năm 2026, cơ chế giám sát thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu thuộc Bộ, ngành và địa phương được đẩy mạnh. Người dân và các cơ quan báo chí có quyền tiếp cận các thông tin được đăng tải công khai trên hệ thống mạng để thực hiện quyền giám sát xã hội. Đặc biệt, nếu phát hiện dấu hiệu sai phạm như thông thầu, gian lận hoặc tiết lộ tài liệu mật, người có thẩm quyền có quyền đình chỉ cuộc thầu hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu để khắc phục kịp thời vi phạm.