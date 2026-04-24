Đồng Tháp: Thống Nhất TG được chỉ định thi công đường Mỹ An B1 + Mỹ An B4

Thông qua chỉ định thầu rút gọn, Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An chọn Công ty Thống Nhất TG thực hiện gói xây lắp hơn 1,8 tỷ đồng sau khi thương thảo giảm giá 5%.

Ngày 17/4/2026, ông Phạm Thế Tụng, Trưởng phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An đã ký Quyết định số 608/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường Mỹ An B1 + Mỹ An B4. Theo đó, đơn vị được chọn thực hiện gói thầu này là Công ty TNHH Một thành viên Thống Nhất TG.

Tại gói thầu này, giá trị đề nghị chỉ định ban đầu là 1.937.840.000 đồng. Tuy nhiên, sau quá trình thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư là Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An và nhà thầu đã thống nhất giảm 5% giá trị để tiết kiệm chi phí ngân sách. Giá trúng thầu cuối cùng được ông Phạm Thế Tụng phê duyệt là 1.840.948.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT), với thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu xây lắp có giá trị dưới 5 tỷ đồng được xem là phù hợp với hạn mức quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, khi yếu tố cạnh tranh bị lược bỏ để nhường chỗ cho sự lựa chọn trực tiếp từ phía chủ đầu tư, dư luận thường đặt dấu hỏi về năng lực thực tế của đơn vị được "chọn mặt gửi vàng".

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Một thành viên Thống Nhất TG có tỷ lệ trúng thầu tại các cuộc đấu thầu rộng rãi chưa thực sự ấn tượng. Đáng lưu ý, tại các gói thầu do Công ty TNHH Nam Sông Trà mời thầu, nhà thầu này ghi nhận lịch sử "trượt" khá dày khi không thể vượt qua 6 trên tổng số 12 gói thầu đã tham gia. Tương tự, tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Tây, đơn vị này cũng từng trượt 5/8 gói thầu.

Việc một nhà thầu thường xuyên gặp khó tại các "sân chơi" có tính cạnh tranh cao như tại Công ty TNHH Nam Sông Trà, nhưng lại dễ dàng được Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An chỉ định thầu mà không thông qua cạnh tranh trực tiếp vẫn là một vấn đề khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tiêu chí lựa chọn của chủ đầu tư.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Việc thương thảo giảm 5% so với giá dự toán là bước đi chặt chẽ của chủ đầu tư. Tuy nhiên, dù là chỉ định thầu rút gọn, mọi quy trình từ phê duyệt đến công khai kết quả đều phải đảm bảo tính minh bạch theo tinh thần Luật Đấu thầu 2023 để cộng đồng cùng giám sát, đặc biệt là với những nhà thầu có lịch sử đấu thầu trồi sụt ở các đơn vị khác".

Việc triển khai xây dựng đường Mỹ An B1 + Mỹ An B4 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, để đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi sát sao quá trình triển khai và chất lượng thực tế của công trình này.