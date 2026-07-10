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Quân sự - Thế giới

Cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha, nhiều người thiệt mạng

Giới chức Tây Ban Nha cho biết, một vụ cháy rừng nghiêm trọng đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng tại Almeria, khu vực đông nam nước này.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 10/7 cho biết, một vụ cháy rừng tại miền nam Tây Ban Nha đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trở thành một trong những thảm họa cháy rừng gây chết người nhiều nhất trong lịch sử nước này, trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao bao trùm phần lớn lãnh thổ đất nước.

Nhiều nạn nhân của vụ cháy rừng tại Almeria được phát hiện bên trong các phương tiện bị thiêu rụi. Ngoài ra, 8 người khác bị thương trong đám cháy mà 150 lính cứu hỏa cùng 220 binh sĩ thuộc Đơn vị Khẩn cấp Quân đội Tây Ban Nha đang nỗ lực khống chế.

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Các nhân viên cứu hỏa chiến đấu với một đám cháy rừng gần Los Gallardos, Almeria, Tây Ban Nha, ngày 9/7/2026. Ảnh: INFOCA/AP.

Cơ quan khẩn cấp khu vực cho biết có 4 công dân Anh dường như nằm trong số các nạn nhân. Ông Juan Manuel Moreno, người đứng đầu vùng Andalusia, cho biết thêm trên đài phát thanh Cadena Ser rằng còn 19 người vẫn mất tích.

Trước đó, nhà chức trách thông báo có 12 người thiệt mạng, nhưng đã điều chỉnh lại con số vào sáng 10/7.

Được biết, đám cháy bùng phát tại một thôn nhỏ ở khu vực bán khô hạn gần dãy núi Sierra de Los Filabres. Nguyên nhân chưa được xác nhận, nhưng theo thông tin từ những người gọi báo, một đường dây điện bị đổ đã gây ra tia lửa, nhanh chóng lan rộng vào khu rừng lân cận.

Vụ cháy cũng khiến nhiều tuyến đường bị phong tỏa, khoảng 1.000 cư dân đã được sơ tán, theo dịch vụ khẩn cấp.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez bày tỏ "sự đau xót vô hạn trước những hậu quả khủng khiếp của vụ cháy đang ảnh hưởng đến tỉnh Almeria”, đồng thời ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Những năm gần đây, Tây Ban Nha thường xuyên hứng chịu các đợt nắng nóng nghiêm trọng, với nhiệt độ thường vượt ngưỡng 40°C. Gió mạnh, nhiệt độ cao và lượng mưa ít đã khiến các đám cháy nhỏ dễ dàng bùng phát thành những vụ cháy lớn ngoài tầm kiểm soát.

Vào tháng 6, Tây Ban Nha đã trải qua nhiều ngày nắng nóng kỷ lục, với hơn 1.000 ca tử vong được cho là do nắng nóng gây ra.

Một số khu vực ở Tây Âu đang phải đối mặt với đợt nắng nóng thứ ba chỉ trong 6 tuần.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các đợt nắng nóng và khô hạn, khiến một số khu vực trở nên dễ bị cháy rừng hơn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nắng nóng cực đoan bao trùm Châu Âu

Nguồn video: VTV
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