Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

AirPods sắp được trang bị tính năng dịch thuật thời gian thực

iOS 26 beta 6 lộ tính năng Dịch Trực Tiếp (Live Translation) dành cho iPods. Cuối cùng thì iPods cũng làm được điều mà Google, Samsung trang bị cho tai nghe.

Tuệ Minh

Theo những hình ảnh được phát hiện trong phiên bản iOS 26 beta 6, Apple có vẻ đang chuẩn bị ra mắt một tính năng Dịch Trực Tiếp (Live Translation) cho dòng tai nghe AirPods, cho phép người dùng dịch các cuộc hội thoại trực tiếp một cách dễ dàng.

Cụ thể, một tệp tin hình ảnh trong hệ thống cho thấy hình ảnh của chiếc AirPods kèm theo chữ “Xin chào” được viết bằng nhiều ngôn ngữ. Đáng chú ý hơn, hình ảnh này còn gợi ý rằng tính năng sẽ được kích hoạt bằng thao tác nhấn đúp vào tai nghe. Bản thân tệp tin này được đặt tên là “Translate” (Dịch), một bằng chứng rõ ràng cho thấy Apple đang phát triển một cử chỉ riêng để khởi động tính năng dịch thuật.

MacRumors cho biết, 9to5Mac là trang đầu tiên phát hiện và đưa tin về hình ảnh này. Thông tin này cũng củng cố thêm cho những dự đoán trước đó của chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg. Trước khi iOS 26 được công bố, Gurman đã khẳng định rằng AirPods sẽ được trang bị một tính năng dịch thuật cho các cuộc hội thoại trực tiếp.

Việc Apple mang tính năng này lên AirPods là một bước đi hoàn toàn hợp lý. Hiện tại, iOS 26 đã hỗ trợ Dịch Trực Tiếp trên ứng dụng Điện thoại, Tin nhắn và FaceTime. Việc mở rộng tính năng này cho các cuộc trò chuyện trực tiếp thông qua tai nghe sẽ hoàn thiện hệ sinh thái dịch thuật của Apple, biến AirPods thành một công cụ giao tiếp mạnh mẽ hơn.

Dựa trên các hình ảnh rò rỉ, tính năng này được cho là sẽ tương thích với các mẫu AirPods Pro 2 và AirPods 4.

Một điểm đáng chú ý là các tính năng Dịch Trực Tiếp hiện tại đều được liên kết với Apple Intelligence. Do đó, rất có thể người dùng sẽ cần một mẫu iPhone có hỗ trợ Apple Intelligence để sử dụng được tính năng này trên AirPods.

Tính năng Dịch Trực Tiếp cho AirPods có thể sẽ được phát hành cùng với phiên bản chính thức của iOS 26 hoặc trong một bản cập nhật phần mềm sau đó. Đây hứa hẹn sẽ là một công cụ đắc lực, giúp người dùng tự tin giao tiếp và xóa nhòa khoảng cách về ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày.

Cách sử dụng chứng năng live translation trên iPhone.
#AirPods dịch thuật thời gian thực #tính năng dịch trực tiếp AirPods #iOS 26 beta 6 #AirPods Pro 2 hỗ trợ dịch thuật #AirPods 4 có chức năng dịch #dịch hội thoại trực tiếp trên AirPods

Bài liên quan

Số hóa

iOS 18.6 gây nóng máy, hao pin nhưng Apple vẫn khuyên cài đặt

Nhiều người dùng iPhone than phiền iOS 18.6 gây nóng máy, hao pin, nhưng Apple vẫn khuyến nghị cập nhật vì vá hơn 20 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

io-1.png
iOS 18.6 vừa được Apple phát hành nhằm vá lỗi và tăng cường bảo mật.
io-2.png
Tuy nhiên, nhiều người dùng iPhone cho biết sau khi nâng cấp, máy bị nóng và hao pin nhanh bất thường.
Xem chi tiết

Số hóa

Tính năng lọc cuộc gọi rác lợi hại trên iOS 26 beta

Nếu đã "lên" iOS 26 beta 5, hãy bật ngay tính năng này để loại bỏ sự phiền hà bởi các cuộc gọi rác.

Apple đã phát hành bản beta công khai đầu tiên của iOS 26 vào ngày 24 tháng 7. Bản beta này mang đến một số tính năng mới, chẳng hạn như thiết kế Liquid Glass mới và khả năng thay đổi thời gian báo thức, cho iPhone của các nhà phát triển và người dùng thử nghiệm beta.

Nó cũng cho phép các nhà phát triển và người dùng thử nghiệm beta sàng lọc các cuộc gọi đến không xác định, nhờ đó các cuộc gọi spam sẽ không làm phiền bạn nhiều nữa.

Xem chi tiết

Số hóa

iOS 26 bổ sung tính năng "nhắc gọi lại" siêu tiện

Tính năng nhắc gọi lại trên iOS 26 giúp người dùng iPhone không còn bỏ lỡ các cuộc gọi quan trọng, đặc biệt hữu ích với ai hay để quên điện thoại ở chếđộimlặng.

nhac-1.png
Apple vừa bổ sung tính năng nhắc gọi lại vào ứng dụng Điện thoại trên iOS 26.
nhac-2.png﻿
Tính năng này hiện đã có mặt trong bản beta công khai và dự kiến ra mắt chính thức vào mùa thu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới