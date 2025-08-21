AirPods sắp được trang bị tính năng dịch thuật thời gian thực

iOS 26 beta 6 lộ tính năng Dịch Trực Tiếp (Live Translation) dành cho iPods. Cuối cùng thì iPods cũng làm được điều mà Google, Samsung trang bị cho tai nghe.

Theo những hình ảnh được phát hiện trong phiên bản iOS 26 beta 6, Apple có vẻ đang chuẩn bị ra mắt một tính năng Dịch Trực Tiếp (Live Translation) cho dòng tai nghe AirPods, cho phép người dùng dịch các cuộc hội thoại trực tiếp một cách dễ dàng.

Cụ thể, một tệp tin hình ảnh trong hệ thống cho thấy hình ảnh của chiếc AirPods kèm theo chữ “Xin chào” được viết bằng nhiều ngôn ngữ. Đáng chú ý hơn, hình ảnh này còn gợi ý rằng tính năng sẽ được kích hoạt bằng thao tác nhấn đúp vào tai nghe. Bản thân tệp tin này được đặt tên là “Translate” (Dịch), một bằng chứng rõ ràng cho thấy Apple đang phát triển một cử chỉ riêng để khởi động tính năng dịch thuật.

MacRumors cho biết, 9to5Mac là trang đầu tiên phát hiện và đưa tin về hình ảnh này. Thông tin này cũng củng cố thêm cho những dự đoán trước đó của chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg. Trước khi iOS 26 được công bố, Gurman đã khẳng định rằng AirPods sẽ được trang bị một tính năng dịch thuật cho các cuộc hội thoại trực tiếp.

Việc Apple mang tính năng này lên AirPods là một bước đi hoàn toàn hợp lý. Hiện tại, iOS 26 đã hỗ trợ Dịch Trực Tiếp trên ứng dụng Điện thoại, Tin nhắn và FaceTime. Việc mở rộng tính năng này cho các cuộc trò chuyện trực tiếp thông qua tai nghe sẽ hoàn thiện hệ sinh thái dịch thuật của Apple, biến AirPods thành một công cụ giao tiếp mạnh mẽ hơn.

Dựa trên các hình ảnh rò rỉ, tính năng này được cho là sẽ tương thích với các mẫu AirPods Pro 2 và AirPods 4.

Một điểm đáng chú ý là các tính năng Dịch Trực Tiếp hiện tại đều được liên kết với Apple Intelligence. Do đó, rất có thể người dùng sẽ cần một mẫu iPhone có hỗ trợ Apple Intelligence để sử dụng được tính năng này trên AirPods.

Tính năng Dịch Trực Tiếp cho AirPods có thể sẽ được phát hành cùng với phiên bản chính thức của iOS 26 hoặc trong một bản cập nhật phần mềm sau đó. Đây hứa hẹn sẽ là một công cụ đắc lực, giúp người dùng tự tin giao tiếp và xóa nhòa khoảng cách về ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày.