iOS 26 bổ sung tính năng "nhắc gọi lại" siêu tiện

Tính năng nhắc gọi lại trên iOS 26 giúp người dùng iPhone không còn bỏ lỡ các cuộc gọi quan trọng, đặc biệt hữu ích với ai hay để quên điện thoại ở chếđộimlặng.

Thiên Trang (TH)
Apple vừa bổ sung tính năng nhắc gọi lại vào ứng dụng Điện thoại trên iOS 26.
﻿ Tính năng này hiện đã có mặt trong bản beta công khai và dự kiến ra mắt chính thức vào mùa thu.
Người dùng chỉ cần vào mục “Gần đây”, vuốt trái cuộc gọi nhỡ và chọn nút “Reminder” màu xanh.
Apple cung cấp sẵn nhiều tùy chọn như nhắc sau 1 giờ, vào buổi tối, hoặc hẹn thời gian tùy chỉnh.
Lời nhắc sẽ hiển thị ở đầu mục Reminders trong ứng dụng Điện thoại nếu dùng bố cục “Unified”.
Ngoài ra, lời nhắc còn đồng bộ với ứng dụng Lời nhắc mặc định trên iPhone để dễ quản lý hơn.
Người dùng có thể gọi lại ngay từ thông báo hoặc xóa lời nhắc bằng cách vuốt trái một lần nữa.
Tuy không đột phá, tính năng này được đánh giá cao vì cải thiện trải nghiệm cho người hay quên.
GALLERY MỚI NHẤT