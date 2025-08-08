Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Tính năng lọc cuộc gọi rác lợi hại trên iOS 26 beta

Nếu đã "lên" iOS 26 beta 5, hãy bật ngay tính năng này để loại bỏ sự phiền hà bởi các cuộc gọi rác.

Tuệ Minh

Apple đã phát hành bản beta công khai đầu tiên của iOS 26 vào ngày 24 tháng 7. Bản beta này mang đến một số tính năng mới, chẳng hạn như thiết kế Liquid Glass mới và khả năng thay đổi thời gian báo thức, cho iPhone của các nhà phát triển và người dùng thử nghiệm beta.

Nó cũng cho phép các nhà phát triển và người dùng thử nghiệm beta sàng lọc các cuộc gọi đến không xác định, nhờ đó các cuộc gọi spam sẽ không làm phiền bạn nhiều nữa.

Tính năng sàng lọc cuộc gọi ra trong iOS 26 beta 5.

Sàng lọc cuộc gọi không phải là tính năng của Apple Intelligence, vì vậy bất kỳ iPhone nào tương thích với iOS 26, chẳng hạn như iPhone 11, sẽ có tính năng này khi Apple phát hành bản cập nhật iPhone vào mùa thu này. Tuy nhiên, bạn phải bật tính năng này trong phần cài đặt.

Đừng quên, Apple vẫn đang thử nghiệm iOS 26 phiên bản beta. Điều đó có nghĩa là bản cập nhật có thể gặp lỗi và ảnh hưởng đến thời lượng pin của thiết bị, vì vậy tốt nhất bạn nên tránh những vấn đề này trên thiết bị chính của mình. Nếu bạn muốn dùng thử bản beta, bạn nên tải xuống trên một thiết bị thứ hai.

Apple cũng có thể điều chỉnh tính năng sàng lọc cuộc gọi và các tính năng cập nhật khác trước khi phiên bản iOS 26 cuối cùng được phát hành vào mùa thu năm nay.

Cách bật tính năng sàng lọc cuộc gọi

1. Nhấn vào Cài đặt .2. Nhấn vào Ứng dụng ở gần cuối menu.3. Nhấn vào Điện thoại .

Trong phần Sàng lọc Người gọi Không xác định, bạn sẽ thấy ba tùy chọn: Không bao giờ, Hỏi lý do gọi và Im lặng. Sau đây là những điều bạn cần biết về từng tùy chọn này và tùy chọn nào phù hợp với hầu hết mọi người.

Chọn Không bao giờ cho phép các cuộc gọi từ các số chưa lưu đổ chuông trên điện thoại của bạn. Tùy chọn này cũng cho phép ghi lại các cuộc gọi nhỡ trong danh sách Gần đây trên ứng dụng Điện thoại, giống như trước khi tính năng sàng lọc cuộc gọi được cung cấp. Đây là tùy chọn mặc định của ứng dụng Điện thoại.

Nếu bạn nhấn vào "Hỏi Lý do Gọi", iPhone sẽ hỏi bất kỳ ai gọi từ số chưa lưu lý do cuộc gọi mà không cần đổ chuông. Sau khi người gọi trả lời một vài câu hỏi, iPhone sẽ thông báo cho bạn bản ghi lại câu trả lời của người gọi. Sau đó, bạn có thể quyết định có muốn trả lời cuộc gọi hay không.

Bạn cũng có thể chọn Im lặng, đây là tùy chọn tối ưu cho các cuộc gọi điện thoại. Bất kỳ số nào chưa lưu gọi cho bạn sẽ bị tắt tiếng và chuyển đến hộp thư thoại, không cần hỏi lý do.

Hỏi Lý Do Gọi là lựa chọn tốt nhất cho hầu hết những người muốn sàng lọc cuộc gọi. Ở tùy chọn này, và mặc dù iPhone thông báo cho người dùng khi những kẻ lừa đảo trả lời một số câu hỏi - điều mà chúng hiếm khi làm - nhưng nó cũng thông báo khi phòng khám bác sĩ hay dịch vụ chăm sóc khách hàng của ngân hàng, gọi để báo kết quả xét nghiệm v.v..

Nếu chọn Im lặng, bạn sẽ bị nhỡ mất cuộc hẹn với bác sĩ, và nếu chọn "Không bao giờ", người dùng sẽ phải kiểm tra mọi cuộc gọi nhỡ.

Đây có lẽ là tính năng hữu ích nhất của iOS 26 cho đến nay. Nhiều người dùng đánh giá khá ấn tượng với tính năng này.

iPadOS 26 cho phép làm việc với cửa sổ như Macbook.
#lọc cuộc gọi rác iOS 26 #tính năng sàng lọc cuộc gọi #bật lọc cuộc gọi không xác định #chống cuộc gọi spam iPhone #cách bật sàng lọc cuộc gọi iOS 26 #quản lý cuộc gọi rác trên iPhone

Bài liên quan

Số hóa

Apple thay đổi toàn bộ icon iOS sau hơn một thập kỷ

iOS 26 mang đến màn "đại tu" biểu tượng ứng dụng lớn nhất của Apple kể từ thời iOS 7, đánh dấu cuộc cách mạng thị giác trong toàn bộ hệ sinh thái.

bieu-1.png
Apple lần đầu tiên làm mới toàn bộ icon hệ thống trên iOS sau hơn 10 năm kể từ iOS 7.
bieu-2.png
Triết lý thiết kế mới “Liquid Glass” tạo nên sự đồng bộ về thẩm mỹ giữa iOS, macOS, watchOS và visionOS.
Xem chi tiết

Số hóa

Những tính năng iOS 26 chỉ có trên iPhone 15 Pro trở lên

Mặc dù cùng đều được lên iOS 26 và không phế như iPhone 11, nhưng nếu người dùng iPhone 15 bản thường trở xuống thì những tính năng này cũng không khả dụng.

iOS 26 mang đến rất nhiều thay đổi cho iPhone. Mặc dù điểm nổi bật nhất - thiết kế lại Liquid Glass - có sẵn trên tất cả các iPhone có thể chạy iOS 26 , nhưng bản cập nhật mới có một số tính năng yêu cầu các mẫu iPhone mới hơn và Apple Intelligence. Dưới đây là các tính năng và yêu cầu thiết bị của chúng.

Xem chi tiết

Số hóa

iOS 26 gây tranh cãi với tính năng chặn hành vi nhạy cảm

Tính năng mới trên FaceTime của iOS 26 tự động ngắt video nếu phát hiện người dùng có hành vi nhạy cảm, gây tranh cãi về quyền riêng tư.

io-1.png
iOS 26 vừa ra mắt đã khiến cộng đồng người dùng dậy sóng với tính năng gây tranh cãi trên FaceTime.
io-2.png
Khi phát hiện người trong cuộc gọi có dấu hiệu cởi đồ, FaceTime sẽ tự động đóng băng video và âm thanh ngay lập tức.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới