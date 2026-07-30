Ai sẽ đăng quang Miss Grand Vietnam 2026?

Trước chung kết Miss Grand Vietnam 2026, nhiều thí sinh liên tục ghi dấu ấn ở các phần thi phụ, khiến cuộc đua vương miện trở nên khó đoán.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 sẽ diễn ra tối 31/7 tại TP HCM. Theo VietnamPlus, ban tổ chức sẽ lần lượt công bố Top 20, Top 15, Top 10 và Top 5 trước khi tìm ra tân Hoa hậu. Người chiến thắng sẽ kế nhiệm Nguyễn Thị Yến Nhi và đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Trước đêm chung kết, kết quả các phần thi phụ, hồ sơ thành tích và phong độ xuyên suốt cuộc thi đang trở thành những căn cứ để khán giả dự đoán chủ nhân chiếc vương miện.

Nếu xét số lần được gọi tên ở các phần thi phụ, Phan Lê Kim Ngọc và Trịnh Yến Nhi là hai ứng viên nổi bật nhất.

Kim Ngọc góp mặt trong Top 10 The Grand Arrival, Top 6 The Grand Chat, Top 5 English Grand Chat và Top 10 Grand Talent Award. Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, người đẹp từng vào Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Á khôi 1 Người đẹp Tây Đô 2023 và Hoa khôi Học sinh – Sinh viên Thanh lịch TP Cần Thơ 2023. Cô cũng tham gia các dự án phim "Thanh âm", "Mùa hè năm ấy".

Kim Ngọc. Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri thức và Cuộc sống, Kim Ngọc cho biết lần trở lại này không đơn thuần là thử sức mà là hành trình chinh phục những mục tiêu rõ ràng hơn. Người đẹp mong muốn bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc để thể hiện bản thân đa dạng và bản lĩnh hơn.

Trong khi đó, Trịnh Yến Nhi cũng có bốn lần được xướng tên ở các phần thi phụ gồm Top 10 The Grand Arrival, Top 6 Grand Fashion Award, Top 10 Grand Talent Award và Top 5 Best in Swimsuit. Người đẹp sinh năm 2005 từng lọt Top 20 Miss World Vietnam 2025 và giành danh hiệu Người đẹp Biển.

Trịnh Yến Nhi. Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Một ứng viên đáng chú ý khác là Ngô Bảo Ngọc. Người đẹp sinh năm 1995 từng vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, đồng thời giành các giải Best Catwalk, Người đẹp Biển và Đại sứ Môi trường. Tại Miss Grand Vietnam 2026, cô tiếp tục ghi dấu ấn với Top 5 Best in Swimsuit, Top 6 Người đẹp Thời trang và Top 10 Grand Talent.

Trên trang cá nhân, khi nhận bình luận về tuổi tác và ngoại hình, Bảo Ngọc cho biết cô yêu những nét được thừa hưởng từ cha mẹ và xem đó là điểm riêng của mình. Người đẹp cũng bày tỏ quan điểm: "30 vẫn còn trẻ", đồng thời chia sẻ mỗi người đều có hành trình và thời điểm tỏa sáng riêng.

Ngô Bảo Ngọc. Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Bên cạnh các gương mặt giàu kinh nghiệm, nhiều thí sinh trẻ cũng được đánh giá cao nhờ thế mạnh riêng.

Nguyễn Quế Khanh ghi dấu ấn khi vào Top 6 The Grand Chat. Người đẹp sinh năm 2006 sở hữu nền tảng dancesport và Vovinam, từng giành nhiều huy chương dancesport cấp quốc gia. Chia sẻ với Tri thức và Cuộc sống, cô cho biết nhiều năm thi đấu thể thao giúp mình rèn tính kỷ luật, khả năng kiểm soát cảm xúc và giữ bình tĩnh trước áp lực sân khấu.

Nguyễn Quế Khanh. Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Theo Dân Việt, Đỗ Trần Tuệ Anh cũng là cái tên được nhiều khán giả kỳ vọng. Người đẹp Hà Nội sở hữu IELTS 8.0, từng lọt Top 10 Miss Grand Vietnam 2022 và giành danh hiệu Người đẹp Truyền cảm hứng. Năm nay, cô tiếp tục góp mặt ở Top 10 The Grand Arrival, Top 6 The Grand Chat và Top 5 English Grand Chat.

Đỗ Trần Tuệ Anh. Ảnh: Dân Việt.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Phương Thảo mang đến màu sắc khác biệt với thành tích học tập nổi bật. Cô từng hai lần vô địch cuộc thi lập trình quốc tế WeCode International Champion, hiện theo học ngành Quản trị kinh doanh và Khoa học máy tính tại Đại học San Jose State (Mỹ). Người đẹp cũng có mặt trong Top 6 The Grand Chat, Top 5 English Grand Chat và Top 10 Grand Talent Award tại Miss Grand Vietnam 2026.

Nguyễn Ngọc Phương Thảo. Ảnh: Dân Việt.

Bên cạnh nhóm ứng viên dẫn đầu về thành tích, nhiều gương mặt khác cũng cho thấy phong độ ổn định trong suốt hành trình cuộc thi. Võ Đoàn Bảo Hà góp mặt ở Top 5 Best in Swimsuit, Top 10 Grand Talent và Top 10 The Grand Arrival. Trước đó, người đẹp từng vào Top 10 Miss World Vietnam 2025, giành danh hiệu Người đẹp Áo dài, Top 4 Người đẹp Thể thao và lọt Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Trần Thị Thoa Thương cũng ghi dấu ấn với Top 5 Best in Swimsuit, Top 10 Grand Talent. Cô từng vào Top 5 Miss World Vietnam 2023. Trong khi đó, Phan Cẩm Nhi ba lần được xướng tên ở các phần thi phụ gồm Top 10 The Grand Arrival, Top 6 The Grand Chat và Top 10 Grand Talent Award. Người đẹp là cử nhân Sư phạm Âm nhạc, hiện hoạt động với vai trò ca sĩ và cho biết mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, nhân ái thông qua cuộc thi.

Trần Thị Thoa Thương. Ảnh: FB Trần Thị Thoa Thương.

Nhìn từ kết quả các phần thi phụ và hồ sơ của các thí sinh, Miss Grand Vietnam 2026 quy tụ nhiều gương mặt từng có kinh nghiệm tại các đấu trường nhan sắc trong nước. Điều này khiến cuộc đua vương miện được dự đoán sẽ khó lường đến phút cuối.

Nhóm ứng viên như Phan Lê Kim Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Ngô Bảo Ngọc hay Quế Khanh đều sở hữu lợi thế riêng, từ kinh nghiệm, thành tích đến kỹ năng trình diễn. Trong khi đó, Đỗ Trần Tuệ Anh, Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Võ Đoàn Bảo Hà, Trần Thị Thoa Thương và Phan Cẩm Nhi vẫn còn nhiều cơ hội bứt phá nếu có màn thể hiện thuyết phục trong đêm chung kết.

Theo ban tổ chức, người chiến thắng danh hiệu Người đẹp được yêu thích nhất (Popular Vote) sẽ nhận đặc quyền vào thẳng Top 10, trong khi Best in Swimsuit by Fan Vote sẽ giành suất vào Top 20. Đây là những lợi thế đáng kể trước khi bước vào các vòng thi quyết định.

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc vẫn phụ thuộc vào màn trình diễn trong đêm thi, kỹ năng ứng xử, phong thái sân khấu cũng như sự phù hợp với tiêu chí lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026. Với mặt bằng thí sinh đồng đều và nhiều ứng viên giàu kinh nghiệm, chủ nhân chiếc vương miện năm nay nhiều khả năng chỉ được xác định sau những phần thi cuối cùng trên sân khấu.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Công bố vương miện Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024". Nguồn VTV.