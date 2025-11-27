Ai được phép vào chơi casino tại Phú Quốc và Hồ Tràm từ hôm nay?

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino, có hiệu lực từ ngày ban hành.

Theo đó, Nghị quyết cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang) kể từ ngày 26/11.

Tại dự án casino Hồ Tràm (TP HCM), thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino, thời hạn thí điểm 5 năm, kể từ ngày 26/11.

Tại dự án casino Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Kết thúc thời gian thí điểm, dự án casino Hồ Tràm và Vân Đồn dừng cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino cho đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp thực hiện dự án casino có trách nhiệm tổ chức kinh doanh, quản lý người Việt Nam đủ điều kiện chơi casino bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh casino. Cụ thể, người Việt chỉ được vào chơi nếu từ 21 tuổi trở lên, có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng một tháng hoặc là người chịu thuế thu nhập cá nhân từ bậc 3 trở lên.

Chủ trương thí điểm cho người Việt Nam tham gia casino được Bộ Chính trị phê duyệt từ năm 2016, áp dụng tại Phú Quốc và Vân Đồn với thời gian ban đầu là 3 năm. Thời điểm đó, chỉ có casino Phú Quốc đi vào hoạt động từ tháng 1/2019, dẫn đến việc thí điểm kéo dài đến tháng 1/2022.

Năm 2022, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho phép kéo dài thời gian thí điểm thêm 2 năm tại Casino Phú Quốc đến hết năm 2024.

Tháng 5/2024, Bộ Chính trị có kết luận, trong đó đồng ý cho phép kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino đến hết năm 2024 đối với dự án tại Phú Quốc.

Đối với dự án tại Vân Đồn, thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino là 3 năm kể từ ngày dự án bắt đầu kinh doanh casino.

Đến tháng 11/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2024 sửa đổi khoản 2 Điều 12 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino.

Hiện, cả nước có 9 dự án casino hoạt động (6 quy mô nhỏ và 3 lớn). Trong đó, casino đầu tiên cho người Việt vào chơi là Corona Phú Quốc, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư. Casino này nằm trong quần thể dự án có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, gồm 1.470 máy trò chơi, 147 bàn chơi.