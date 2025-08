Đề xuất 18 hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh casino

Cảnh sát ập vào sòng bạc, nhiều đối tượng nhảy sông để trốn Khi cảnh sát ập vào sòng bạc quy mô lớn ở An Giang, nhiều đối tượng bỏ chạy tán loạn nhằm thoát thân, thậm chí một số đối tượng nhảy xuống sông nhằm trốn thoát.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và đơn vị chức năng triệt phá thành công một sòng bạc với quy mô lớn trên địa bàn xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới.