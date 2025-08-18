Hà Nội

Xã hội

5 trụ cột của khung tiêu chí đánh giá tín nhiệm người có ảnh hưởng (KOL)

Khung tiêu chí đánh giá tín nhiệm người có ảnh hưởng (KOL) dựa trên 5 trụ cột và được đánh giá, cấp chứng nhận qua 7 bước kết hợp giữa đánh giá chuyên gia, xác minh thông tin quản lý...

Theo Vân Anh/VOV.VN

Tại hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an tổ chức ngày 18/8, Liên minh “Niềm tin số” và Chương trình “Tín nhiệm Người ảnh hưởng” chính thức được ra mắt.

Liên minh “Niềm tin số”, sáng kiến tập hợp KOL cùng cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và báo chí nhằm chung tay chống lại tin giả, hành vi lừa đảo trực tuyến, quảng cáo kém minh bạch và lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn trong cộng đồng. Liên minh được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời xây dựng cơ chế tự giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng.

Liên minh hướng tới xây dựng cộng đồng có ảnh hưởng tích cực, trở thành lực lượng đồng hành cùng quốc gia trong kỷ nguyên số, lan tỏa giá trị chân thực, bài trừ lệch lạc, kiến tạo niềm tin và khẳng định vị thế Việt Nam trong không gian mạng toàn cầu.

Cùng với đó, Chương trình “Tín nhiệm Người có ảnh hưởng” cũng được công bố, hướng đến việc thiết lập hệ thống đánh giá uy tín và trách nhiệm xã hội của KOL/KOC. Đây sẽ là công cụ quan trọng giúp công chúng, doanh nghiệp và các nền tảng có cơ sở để nhận diện, hợp tác với những cá nhân thực sự lan tỏa giá trị tích cực và đáng tin cậy.

kol.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: NCA)

Chương trình “Tín nhiệm Người ảnh hưởng” là sáng kiến chiến lược nhằm kiến tạo môi trường quảng cáo trực tuyến minh bạch, an toàn, bền vững. Chương trình nâng cao nhận thức, tuân thủ tiêu chuẩn, cấp chứng nhận tín nhiệm cho KOL/KOC, đồng thời kết nối nền tảng, công ty quản lý và thương hiệu để cùng quản trị chất lượng nội dung. Qua đó, lan tỏa giá trị “Ảnh hưởng trách nhiệm”, hỗ trợ cơ quan quản lý, doanh nghiệp lựa chọn đối tác uy tín, bảo vệ người tiêu dùng khỏi nội dung sai lệch.

Theo đại diện A05, khung tiêu chí đánh giá tín nhiệm người có ảnh hưởng dựa trên 5 trụ cột: Minh bạch nội dung và hoạt động quảng cáo; Chuẩn mực đạo đức và lịch sử hành vi truyền thông; Mức độ tương tác thực và phản hồi cộng đồng; Sự phù hợp với thương hiệu và giá trị xã hội và Tuân thủ quy định về pháp luật.

Quy trình đánh giá và cấp chứng nhận qua 7 bước, kết hợp giữa đánh giá chuyên gia, xác minh thông tin quản lý và đánh giá dựa trên công nghệ (phát hiện tương tác ảo, phân tích cảm xúc phản hồi...). Kết quả đánh giá và thông tin chứng chỉ được công khai, sử dụng công nghệ blockchain để bảo đảm minh bạch; có quy trình hậu kiểm và tái xác minh để bảo đảm cá nhân được cấp chứng chỉ xứng đáng trong suốt thời gian hiệu lực (12 tháng); có quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại từ cộng đồng đối với người được cấp chứng chỉ.

kol-2.jpg
Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát biểu tại sự kiện (Ảnh: NCA)

Phát biểu bế mạc sự kiện, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định: “Hội nghị đánh dấu bước khởi đầu cho mạng lưới hợp tác chiến lược giữa KOL, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số và báo chí, hướng tới chuẩn mực ứng xử và môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Sự ra đời của Liên minh Niềm tin số sẽ quy tụ KOL uy tín, giúp công chúng nhận diện thông tin tích cực, bảo vệ niềm tin số và tăng cường sức mạnh mềm quốc gia”.

Với thành công đạt được, hội nghị được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên, là cầu nối để KOL, doanh nghiệp, nền tảng và cơ quan quản lý cùng nhau hợp tác, chia sẻ và định hướng phát triển không gian mạng lành mạnh, bền vững.

