Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

5 thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận Huy hiệu 35 tuổi Đảng

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí đảng viên.

Minh An

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, trao Huy hiệu Đảng và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Tại buổi lễ, sau khi nghe công bố các quyết định, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gồm: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

image021.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Tân Cương chụp ảnh chung với các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng Thiếu tướng Lê Văn Thuận, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp này đều là những đảng viên ưu tú, cán bộ xuất sắc của Đảng, của Quân đội; được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua thực tiễn công tác, đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy tại các cơ quan, đơn vị.

Dù ở bất cứ cương vị nào, các đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tận tụy với công việc, giữ vững phẩm chất, chuẩn mực của người đảng viên, cán bộ Quân đội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy; góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ...

Với Thiếu tướng Lê Văn Thuận, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, ông được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác; luôn tận tụy với công việc, giữ vững phẩm chất, chuẩn mực của người đảng viên, cán bộ Quân đội và người làm công tác văn phòng; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân được trao tặng và của Đảng bộ Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng; tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Trước đó, Ngày 24/8, Đảng ủy Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu tổ chức trao tặng Huy hiệu 35 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Bộ Quốc phòng
Link bài gốc Copy link
https://www.mod.gov.vn/vn/chi-tiet/sa-ttsk/sa-tt-qpan/dai-tuong-phan-van-giang-trao-huy-hieu-35-nam-tuoi-dang-tang-cac-dong-chi-dang-vien-thuoc-dang-bo-van-phong-bo-quoc-phong
#Đại tướng Phan Văn Giang #Bộ Quốc phòng #Huy hiệu 35 tuổi Đảng #thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Khơi dậy tiềm năng nghiên cứu, sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tạo môi trường tốt nhất để tuổi trẻ Quân đội có điều kiện nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Qua 26 lần tổ chức, Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” tiếp tục khẳng định là một trong những hoạt động tiêu biểu, có quy mô, uy tín và sức lan tỏa sâu rộng của tuổi trẻ Quân đội; góp phần phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đưa kết quả sáng tạo vào thực tiễn xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Trung tướng Trương Mạnh Dũng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 22/6/2026 bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 22/6/2026.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng tham gia Quân đội từ năm 1987. Trong gần 40 năm quân ngũ, ông từng có nhiều năm công tác tại Quân đoàn 1; là Phó tư lệnh, tham mưu trưởng Quân đoàn; Tư lệnh Quân đoàn.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nhiều tập thể, cá nhân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc sau sứ mệnh tại Venezuela

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất ở Venezuela.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela, Chủ tịch nước đã có các Quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho 21 tập thể, cá nhân và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể và 52 cá nhân.

Theo đó, 3 tập thể và 2 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì gồm: Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an); Cục Đối ngoại (Bộ Công an); Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới