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Quân sự - Thế giới

Trung tướng Trương Mạnh Dũng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trà Khánh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 22/6/2026 bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 22/6/2026.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng tham gia Quân đội từ năm 1987. Trong gần 40 năm quân ngũ, ông từng có nhiều năm công tác tại Quân đoàn 1; là Phó tư lệnh, tham mưu trưởng Quân đoàn; Tư lệnh Quân đoàn.

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Trung tướng Trương Mạnh Dũng. Ảnh: QĐND.

Năm 2023, khi Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở hợp nhất Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2, ông giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 12. Tháng 4/2025, ông giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự. Bộ Tổng Tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó Tổng Tham mưu trưởng và các cục chức năng chịu trách nhiệm về tác chiến, huấn luyện chiến đấu, quân lực...

Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là người thay thế Bộ trưởng Quốc phòng điều hành các hoạt động của Bộ Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt.

Tổng Tham mưu trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu xây dựng chiến lược quân sự; quy hoạch, kế hoạch phòng thủ đất nước, chủ trì phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp thực hiện các quy định pháp luật về quốc phòng; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng.

Tổng Tham mưu trưởng hiện nay là Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
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#Trung tướng Trương Mạnh Dũng #Phó Tổng Tham mưu trưởng #Quân đội #Bộ Quốc phòng

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