Khơi dậy tiềm năng nghiên cứu, sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tạo môi trường tốt nhất để tuổi trẻ Quân đội có điều kiện nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Qua 26 lần tổ chức, Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” tiếp tục khẳng định là một trong những hoạt động tiêu biểu, có quy mô, uy tín và sức lan tỏa sâu rộng của tuổi trẻ Quân đội; góp phần phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đưa kết quả sáng tạo vào thực tiễn xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với các đại biểu tại chương trình.

Giải thưởng năm nay có 896 công trình của 1.998 tác giả thuộc 42 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia, tăng 76 công trình so với Giải thưởng lần thứ 25. Các công trình thuộc 12 chuyên ngành, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: Công nghệ thông tin; khoa học xã hội và nhân văn quân sự; huấn luyện và giáo dục - đào tạo; vũ khí, đạn; điện tử, viễn thông và tự động hóa; cơ khí và động lực; hậu cần; y, dược quân sự; nghệ thuật quân sự và các lĩnh vực khoa học, công nghệ chuyên sâu.

Kết quả, Hội đồng Giải thưởng đã xét chọn 473 công trình đạt giải, chiếm 52,79% tổng số công trình tham gia, tăng 2,31% so với Giải thưởng lần thứ 25, gồm: 12 giải Nhất, 88 giải Nhì, 176 giải Ba và 197 giải Khuyến khích.

Nhiều công trình tham gia giải thưởng bám sát yêu cầu thực tiễn, trực tiếp phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe bộ đội và Nhân dân; đồng thời ứng dụng hiệu quả công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu khoa học, công nghệ mới. Nhiều cơ quan, đơn vị đã quan tâm xây dựng môi trường, cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, sáng tạo và đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tiễn.

Đặc biệt, trong số các tác giả có công trình đạt giải có 105 tác giả nữ, tác giả trẻ nhất 19 tuổi. Kết quả giải thưởng tiếp tục tạo động lực cho công tác đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” đạt được qua 26 lần tổ chức; khẳng định đây là một trong những điểm sáng trong phong trào thi đua nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học quân sự của toàn quân, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ Quân đội phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng và khát vọng vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học.

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc; đánh giá cao Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo tổ chức, duy trì hiệu quả giải thưởng trong suốt 26 năm qua, đồng thời ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng Giải thưởng các cấp trong tổ chức, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, từng bước làm chủ nhiều công nghệ mới, tiên tiến.

Qua theo dõi các công trình, sản phẩm được trưng bày, phóng sự tổng kết Giải thưởng lần thứ 26 và các báo cáo điển hình, có thể thấy các công trình tham gia giải thưởng tiếp tục phát triển cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả ứng dụng. Nhiều công trình được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học cao, mang lại hiệu quả thiết thực về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội; đề xuất nhiều giải pháp về giáo dục, đào tạo, xây dựng bản lĩnh, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; ứng dụng công nghệ số, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu và làm chủ công nghệ lõi.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong tổ chức, tham gia giải thưởng và các tác giả có công trình đạt giải Nhất. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Hầu hết các công trình có nội dung nghiên cứu gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, có khả năng phát triển và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, nhất là trong huấn luyện, SSCĐ, giáo dục - đào tạo; bảo quản, bảo dưỡng, sản xuất, nâng cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe bộ đội và Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, tổ chức Đoàn thanh niên các cơ quan, đơn vị và tuổi trẻ toàn quân tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thanh niên, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, kịp thời biểu dương, khen thưởng; xây dựng, phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để thanh niên tích cực tham gia; tiếp tục khơi dậy, phát huy mạnh mẽ tiềm năng nghiên cứu, sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, với lợi thế về độ tuổi, trình độ đào tạo, khả năng tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến và tính năng động, sáng tạo, thanh niên Quân đội phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các cấp cần làm tốt công tác giáo dục, cổ vũ, động viên, khuyến khích, tạo động lực và nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên; trân trọng, ghi nhận và biểu dương mọi sáng kiến, dù nhỏ, có giá trị thiết thực.

Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh cùng các đại biểu tại chương trình. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Tăng cường đưa các sản phẩm nghiên cứu, sáng tạo của thanh niên vào ứng dụng trong thực tiễn. Mỗi sản phẩm khoa học chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kiểm nghiệm, hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả, phục vụ thiết thực nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, giáo dục - đào tạo, lao động sản xuất, xây dựng chính quy, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các nhiệm vụ khác của Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên Quân đội tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu, sáng tạo với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội; từng bước mở rộng cơ hội tham quan, học tập kinh nghiệm, mở mang tri thức, tầm nhìn, qua đó tạo thêm động lực cho thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng tuổi trẻ toàn quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đẩy mạnh thi đua rèn đức, rèn sức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng; làm chủ khoa học, công nghệ, đam mê đổi mới sáng tạo, không ngừng vươn tới những đỉnh cao tri thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.