4 giờ tuần tra, Cảnh sát giao thông Bắc Ninh phát hiện 124 “ma men”

Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhằm tiếp tục thực hiện chuyên đề phòng, chống đua xe, lạng lách đánh võng và xử lý thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, đêm 4/10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) huy động 280 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 20 tổ công tác triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến đường tỉnh.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các địa bàn gồm: Các phường, xã thuộc thành phố Bắc Ninh, Bắc Giang, Từ Sơn và thị xã Việt Yên, Quế Võ (cũ), các khu công nghiệp, khu vực trung tâm xã.

Chỉ sau khoảng 4 giờ tuần tra (từ 19h đến khoảng 23h), lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 453 trường hợp vi phạm, tạm giữ 280 phương tiện, tổng số tiền xử phạt dự kiến hơn 2,3 tỷ đồng. Trong đó, địa bàn phát hiện nhiều vi phạm nhất là phường Bắc Giang và Việt Yên, với tổng số 246 trường hợp bị xử lý, 180 xe bị tạm giữ.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không đội mũ bảo hiểm (213 trường hợp); điều khiển xe không có giấy phép lái xe (123 trường hợp); người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi (35 trường hợp); che lấp hoặc không gắn biển số nhằm tránh hệ thống giám sát (31 trường hợp). Đáng chú ý, có 124 trường hợp người điều khiển vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều trường hợp lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí khi tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường. Trong số các trường hợp bị xử lý, 341 là thanh, thiếu niên.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) tiếp tục duy trì thực hiện chuyên đề, trung bình mỗi tuần tổ chức hai buổi tuần tra, kiểm soát chuyên sâu. Quá trình thực hiện bảo đảm nghiêm minh, không phân biệt thân - sơ, không có vùng cấm.

