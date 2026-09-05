31 ngày giành lại sự sống cho bé trai 11 tuổi đa chấn thương

Sau tai nạn giao thông, bé trai 11 tuổi bị đa chấn thương nặng, phải thở máy và dẫn lưu màng phổi, bắt đầu hành trình điều trị kéo dài 31 ngày.

Đa chấn thương nặng khi từ làng trẻ SOS về quê

Bệnh nhi M.A.C., 11 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ đều đã bỏ đi, không chăm lo cho cháu. Bà nội tuổi cao, không đủ khả năng nuôi dưỡng nên M.A.C. được gửi về Làng trẻ em SOS Thái Bình chăm sóc.

Trong một lần trở về địa phương để làm căn cước công dân, cháu không may gặp tai nạn giao thông. Bệnh nhi được cấp cứu tại cơ sở y tế tuyến trước trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhi bị đụng dập nhu mô phổi hai bên, tràn dịch - tràn khí màng phổi phải cùng các tổn thương phối hợp khác. Cháu phải đặt nội khí quản, thở máy, mở màng phổi và dẫn lưu màng phổi.

Sau 3 ngày điều trị tại tuyến trước, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Ngay khi tiếp nhận, Trung tâm Nhi khoa nhanh chóng đánh giá tình trạng và triển khai các biện pháp điều trị, chăm sóc tích cực. ThS. BSNT Nguyễn Thế Dũng là một trong những bác sĩ trực tiếp tiếp nhận bệnh nhi từ những ngày đầu.

BSCKII Phạm Công Khắc, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, trực tiếp thăm khám, điều trị và cùng các bác sĩ theo dõi sát diễn biến của bệnh nhi. Do tình trạng đa chấn thương với tổn thương phổi phức tạp, M.A.C. được điều trị với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Từng bước phục hồi sau những tổn thương nặng

Quá trình điều trị tiếp theo vẫn còn nhiều thử thách. Kết quả CT lồng ngực ngày 6/8 cho thấy bệnh nhi còn hình ảnh đụng dập, rách - tụ máu nhu mô thùy dưới phổi phải, ổ dịch khí lớn và tổn thương đông đặc nhu mô hai phổi.

Tuy nhiên, với điều trị tích cực và sự phối hợp giữa các đơn vị, tình trạng bệnh nhi từng bước cải thiện.

Đến ngày thứ 24, bệnh nhi tự thở qua mở khí quản, SpO₂ đạt 100%. Phổi hai bên thông khí. Bệnh nhi tỉnh táo, không sốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Bụng mềm, không còn phản ứng thành bụng. Dẫn lưu màng phổi không còn ghi nhận dịch và được kẹp theo dõi.

Sau thăm khám và hội chẩn, Khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Mạch máu đánh giá bệnh nhi đủ điều kiện để rút dẫn lưu màng phổi.

Bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Không chỉ đối mặt với tổn thương thể chất, M.A.C. còn cần được hỗ trợ về nhiều mặt do hoàn cảnh đặc biệt. Bệnh nhi không có bố mẹ bên cạnh; người trực tiếp giám hộ là Làng trẻ em SOS Thái Bình, trong khi cháu phải điều trị cách xa nơi được nuôi dưỡng.

Phòng Công tác xã hội và Truyền thông - Trung tâm Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh đã đồng hành với bệnh nhi từ những ngày đầu. Đơn vị chủ động vận động nguồn lực hỗ trợ chi phí điều trị, kết nối vật tư phục vụ điều trị, hỗ trợ suất ăn 0 đồng và thường xuyên phối hợp với Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Sau 31 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, tình trạng M.A.C. ổn định và đủ điều kiện chuyển viện để tiếp tục chăm sóc, theo dõi và phục hồi.

Bệnh nhi được ra viện sau 31 ngày điều trị - Ảnh BVCC

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