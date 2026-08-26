16 tuổi nguy kịch sau tai nạn xe điện, bác sĩ cảnh báo

Một nữ bệnh nhân 16 tuổi bị đa chấn thương nặng sau tai nạn xe điện. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ di chứng lâu dài từ những lần chủ quan khi tham gia giao thông.

Đa chấn thương nặng sau tai nạn xe điện khi chưa đủ tuổi lái xe

Khoa Hồi sức Ngoại khoa và Ghép tạng, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 gần đây liên tục tiếp nhận người bệnh trẻ tuổi bị tai nạn giao thông liên quan đến xe máy, xe điện. Đáng chú ý, nhiều trường hợp ở độ tuổi 15-16, điều khiển phương tiện khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Một trường hợp điển hình là nữ bệnh nhân 16 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nặng. Theo thông tin từ gia đình, trước khi xảy ra tai nạn, người bệnh có sử dụng rượu bia rồi điều khiển xe điện.

Kết quả thăm khám và chụp CT cho thấy người bệnh bị nhiều tổn thương nghiêm trọng. Ở vùng sọ não có máu tụ dưới màng cứng, dập não xuất huyết, xuất huyết dưới nhện và tràn khí nội sọ.

Vùng hàm mặt xuất hiện nhiều đường gãy phức tạp liên quan đến xương hàm, xương gò má, ổ mắt, nền sọ và các xoang. Người bệnh đồng thời bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, đụng giập phổi cùng nhiều tổn thương khác.

Người bệnh đã được phẫu thuật kết hợp xương các tổn thương hàm mặt, mở khí quản và thở máy. Hiện tại, bệnh nhân vẫn phải an thần, thở máy, điều trị chống phù não và được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức Ngoại khoa và Ghép tạng. Tiên lượng hiện còn dè dặt.

Di chứng có thể theo người bệnh suốt đời

Theo các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chấn thương sọ não nặng có thể gây tổn thương thần kinh kéo dài, ảnh hưởng đến vận động, nhận thức và khả năng sinh hoạt. Trong khi đó, những tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng và hình thể.

Không phải mọi tổn thương sau tai nạn đều có thể hồi phục hoàn toàn. Một số trường hợp có thể phải trải qua quá trình điều trị và phục hồi chức năng kéo dài, ảnh hưởng đến việc học tập, công việc và chất lượng cuộc sống.

Đáng lưu ý, hậu quả không chỉ dừng lại ở người bệnh. Gia đình có thể phải đối mặt với thời gian chăm sóc kéo dài, chi phí điều trị và những thay đổi lớn trong cuộc sống.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cảnh báo, một chiếc xe giúp trẻ chủ động hơn trong đi lại, nhưng khi được sử dụng khi chưa đủ điều kiện, thiếu kỹ năng hoặc sau khi uống rượu bia, nguy cơ tai nạn và hậu quả nghiêm trọng có thể tăng lên. Một lần chủ quan có thể phải trả giá bằng sức khỏe, tương lai, thậm chí tính mạng.

Bệnh nhân có thể phải đối mặt với các di chứng - Ảnh BVCC

5 nguyên tắc cha mẹ cần nhắc trẻ để tránh tai nạn

Không giao phương tiện khi trẻ chưa đủ điều kiện: Phụ huynh cần tuân thủ quy định về độ tuổi và điều kiện điều khiển từng loại phương tiện, không giao xe cho trẻ chỉ vì sự thuận tiện.

Đã uống rượu bia thì không lái xe: Trẻ cần được hình thành nguyên tắc tuyệt đối không sử dụng đồ uống có cồn trước khi tham gia giao thông.

Đội mũ bảo hiểm đúng quy cách: Mũ bảo hiểm đạt chuẩn và được cài quai đúng cách giúp giảm nguy cơ chấn thương đầu khi xảy ra va chạm.

Trang bị kỹ năng tham gia giao thông: Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ kiểm soát tốc độ, quan sát, giữ khoảng cách, xử lý tình huống bất ngờ và tránh sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Người lớn phải làm gương: Giáo dục an toàn giao thông không chỉ dừng ở lời nhắc “đi cẩn thận”. Việc người lớn tuân thủ luật giao thông và kiên quyết đặt ra giới hạn an toàn cho trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

CNĐD Đồng Thị Trang (Khoa Hồi sức ngoại khoa và Ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)

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