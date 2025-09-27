Kẻ cuồng ghen gây thảm án 3 người chết ở Phú Thọ bị xử lý sao?

Do ghen tuông cho rằng vợ từng cặp bồ với hai người đàn ông nên Vũ Phương Nhung đã ra tay sát hại vợ mình cùng hai người đàn ông, gây rúng động dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Giết người".

Khoảng 20h10 tối 26/9, tại đoạn đường KCN Phú Hà, Nhung dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1988, quê Tuyên Quang) và chị Cao Thị Yến (SN 1995, vợ của Nhung), khiến hai người này chết tại hiện trường. Nhung tiếp tục đi xe máy đến chỗ ở của Nguyễn Tiến Đạt (SN 1985, trú tại phường Vân Phú và dùng dao đâm anh Đạt dẫn đến tử vong.

Điều tra ban đầu, Nhung và chị Yến là vợ chồng, đã có 2 con. Do ghen tuông cho rằng vợ từng cặp bồ với anh Đạt và giờ đến anh Nghĩa nên đối tượng Nhung đã ra tay sát hại cả 3 người.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai ban đầu đối tượng Vũ Phương Nhung.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là vụ cuồng sát nhẫn tâm và rất manh động của hung thủ gây án. Đối tượng thực hiện hành vi trong cơn cuồng ghen, hành vi rất manh động thể hiện ý thức coi thường pháp luật, liền một lúc sát hại đến 3 mạng người bằng hung khí nguy hiểm. Do đó, cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc bắt giữ đối tượng là cần thiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi của Nhung là vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, đối tượng Nhung sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, giết từ 2 người trở lên... nên đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tại thời điểm vụ việc xảy ra, đối tượng này đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có thể nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Đối tượng biết rõ dao nhọn là hung khí nguy hiểm, có tính sát thương cao, khi sử dụng dao nhọn để tấn công người khác có thể dẫn đến thiệt mạng của nạn nhân. Dù biết rõ hậu quả của hành vi nhưng vẫn cố ý thực hiện và mong muốn hậu quả chết người xảy ra do ghen tuông.

Hiện trường vụ án.

Ngoài trách nhiệm hình sự có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình, đối tượng gây án sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại dân sự đã gây ra cho nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, cho nạn nhân trước khi chết, chi phí mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của nạn nhân, nghĩa vụ cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định pháp luật.

Dù hình phạt là loại bỏ người phạm tội khỏi đời sống xã hội, tuy nhiên hành vi giết người như vậy cũng rất manh động, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, hành vi của đối tượng thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Bởi vậy, ngoài việc xử lý đối với người phạm tội, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Để giảm thiểu những vụ án mạng đau lòng như thế này, vấn đề giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho những người trẻ là rất quan trọng. Khi những người trẻ nhận thức được các chuẩn mực xã hội, chuẩn mực trong giao tiếp, có ý thức tôn trọng người khác, biết cách tiết chế và kiểm soát cảm xúc, khi tình huống mâu thuẫn xảy ra có cách giải quyết mâu thuẫn văn minh, phù hợp với quy định của pháp luật, những vụ án mạng sẽ giảm đi.