Xã hội

Truy nã nữ bị can cho vay lãi nặng dự án nhà ở Anh Dũng IV

Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã Phạm Thị Thanh, bị can chủ mưu cho vay lãi nặng liên quan dự án khu nhà ở Anh Dũng IV.

Hải Ninh

Ngày 5/2, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc mở rộng điều tra, xử lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), thành phố Hải Phòng.

88888.png

Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã tập trung đấu tranh làm rõ, trong thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trần Huy Cường (SN 1973) - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, phường Lê Chân, Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan điều tra đã xác định, tong thời gian từ năm 2023 đến 2025, Phạm Thị Thanh (SN 1969, Thửa 509, lô HK 17, khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng, Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường và nhiều cá nhân khác vay với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm. Tổng số tiền nhóm đối tượng thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng là trên 25 tỷ đồng và tổng số tiền các lần cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 19/1/2025, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn, ngày 26/01/2026, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thị Thanh.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đề nghị ai là bị hại, có quyền hoặc nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của Phạm Thị Thanh thì liên hệ đồng chí Lê Văn Minh - Điều tra viên Đội 1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, số điện thoại: 0692.785.462, địa chỉ cơ quan: Số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin, giải quyết theo quy định pháp luật.

