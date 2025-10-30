3 bí quyết pha cà phê để không 'vô hiệu hóa' polyphenol

Hà Nội

Sống Khỏe

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn giàu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, pha sai cách có thể làm mất đi hương vị và tác dụng tốt cho sức khỏe.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cà phê là thức uống được ưa chuộng khắp thế giới, không chỉ giúp tỉnh táo mà còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa phong phú, giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ gan và giảm nguy cơ các bệnh tim mạch, tiểu đường hay thoái hóa thần kinh. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết rằng chỉ một vài sai sót trong quá trình pha cũng có thể làm giảm đáng kể những lợi ích này. Ảnh minh họa
Một trong những “kẻ thù giấu mặt” của cà phê chính là nhiệt độ nước. Nước quá nóng sẽ làm các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol, bị phân hủy, khiến cà phê mất đi phần lớn giá trị dinh dưỡng đồng thời có vị đắng gắt, chua khó chịu. Ảnh minh họa
Ngược lại, nước quá nguội lại không chiết xuất đủ hương thơm và dưỡng chất, khiến ly cà phê nhạt nhẽo, thiếu hấp dẫn. Việc kiểm soát nhiệt độ nước khi pha vì thế đóng vai trò quan trọng để giữ trọn lợi ích sức khỏe. Ảnh minh họa
Chất lượng hạt cà phê cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị dinh dưỡng. Các loại hạt rang vừa, có nguồn gốc rõ ràng thường chứa lượng polyphenol cao hơn hạt rang kỹ hay để lâu. Ảnh minh họa
Hạt kém chất lượng hoặc bị trộn lẫn có thể không chỉ giảm tác dụng bảo vệ sức khỏe mà còn làm hương vị cà phê kém tự nhiên. Một ly cà phê ngon cần sự kết hợp giữa hạt chất lượng và cách pha phù hợp. Ảnh minh họa
Thêm đường hay siro là thói quen phổ biến, nhưng điều này cũng làm suy giảm hiệu quả chống oxy hóa. Đường tinh luyện có thể thúc đẩy phản ứng viêm, làm giảm hoạt động của các hợp chất có lợi. Ảnh minh họa
Nếu không thích vị đắng, bạn có thể thay bằng quế, sữa hạt không đường hoặc một chút cacao nguyên chất, vừa tăng hương vị vừa giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Ảnh minh họa
Pha cà phê tưởng đơn giản nhưng thực chất là cả một nghệ thuật. Khi chú ý đến cách pha và chọn nguyên liệu, ly cà phê không chỉ thơm ngon mà còn là “liều thuốc” tự nhiên giúp cơ thể khỏe mạnh. Thưởng thức đúng cách sẽ giúp mỗi buổi sáng bắt đầu trọn vẹn, vừa tỉnh táo vừa bổ dưỡng. Ảnh minh họa
