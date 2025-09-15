Trà gừng sả - thức uống thanh lọc cơ thể

Trà gừng sả là thức uống bổ dưỡng, có tác dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, giải cảm, làm ấm cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch...

Một số bài thuốc dân gian cho thấy tác dụng cả 3 loại gia vị thảo mộc gừng, sả, chanh đều có tác dụng tương đối tốt đối với giải độc gan.

Hoạt chất citral trong sả có tác dụng trong việc chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ giải độc gan. Sả còn có công dụng hạn chế hấp thu các thành phần lipid có trong thức ăn vào đường ruột. Đồng thời, gừng có tác dụng bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương bởi các gốc tự do, bảo vệ gan, ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu. Bên cạnh đó, chanh có chứa vitamin C, flavonoid, carotenoids và các hợp chất sinh học khác có tác dụng chống tổn thương oxy hóa, bảo vệ gan.

Nhờ những công dụng này mà phương pháp sử dụng nước chanh gừng sả giải độc gan được nhiều người lựa chọn.

Uống nước chanh sả gừng đúng cách sẽ giúp bạn đạt được nhiều lợi ích sức khỏe, điển hình như: Tăng cường sức đề kháng, chống nhiễm trùng và hạn chế nguy cơ mắc bệnh các bệnh vặt như cảm cúm; Ngăn ngừa nguy cơ hình thành sỏi thận và bệnh tim mạch; Hỗ trợ làm đẹp da, giúp cải thiện tình trạng mụn trứng cá, mang lại làn da mịn màng và sạch mụn; Hỗ trợ thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa và kiểm soát cân nặng hiệu quả; Cải thiện tuần hoàn máu nhờ đó điều hòa huyết áp, cải thiện tình trạng huyết áp thấp, đột quỵ,...

Cách nấu nước chanh sả gừng được nhiều chị em nội trợ áp dụng để chăm sóc cho sức khỏe của gia đình mình. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm: 4 trái chanh loại lớn, 10 cây sả, 100g gừng. 1/2kg đường phèn, 1/2 muỗng cà phê muối và 2,5 lít nước.

Nước chanh sả gừng là loại thức uống hỗ trợ sức khỏe, Ảnh minh họa/Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Sả cắt bỏ phần xanh già và cắt khúc (khoảng 7 - 10cm), tốt nhất là nên đập dập sả để tinh dầu tiết ra nhiều hơn trong quá trình nấu.

Bước 2: Gừng bạn làm sạch vỏ và thái thành lát mỏng. Cho 2,5 lít nước vào nồi đun cho đến khi sôi.

Bước 3: Thêm sả vào và đun thêm 5 phút, tiếp tục thêm gừng vào nồi và thêm 1/2 muỗng cà phê muối, tiếp tục nấu khoảng 1 phút rồi tắt bếp.

Bước 4: Bạn để nồi nước nguyên trên bếp và đậy nắp trong khoảng 30 phút. Sau khi hết 30 phút thì bỏ phần bã và lọc qua rây để loại bỏ những lớp cặn nhỏ còn sót lại.

Bước 3: Thêm chanh và mật ong. Khi nước đã nguội bớt (khoảng 50°C), thêm nước cốt chanh và mật ong vào khuấy đều.

Tránh cho chanh vào khi nước còn quá nóng để giữ nguyên vitamin C và tránh vị đắng.



Như vậy là đã hoàn thành thức uống nước chanh sả gừng giải độc gan, lại giúp tăng cường đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da.

Nước chanh sả gừng thải độc gan được nhiều người ưa chuộng. Ảnh minh hoạ/Internet

Những lưu ý khi dùng:

Mặc dù nước chanh sả gừng có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, nhưng để phát huy tác dụng tối đa và hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn, nên chú ý một số điều quan trọng sau:

Thời điểm uống nước chanh sả gừng thải độc gan tốt nhất là buổi sáng khi bụng đói. Đây là thời điểm lý tưởng để hỗ trợ gan thải độc, kích thích hệ tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất. Hoặc uống trước bữa ăn 30 phút giúp giảm cảm giác đầy bụng, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn; Không uống trước khi ngủ, gừng có tính nóng, có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể và gây khó ngủ.

Không nên uống quá 500ml (1-2 ly) mỗi ngày để tránh ảnh hưởng đến dạ dày. Khi mới bắt đầu sử dụng, bạn nên uống với lượng ít để theo dõi phản ứng của cơ thể, sau đó có thể điều chỉnh tăng dần nếu phù hợp.



Một số đối tượng không nên sử dụng nước chanh sả gừng để thải độc gan do có thể gặp tác dụng ngược đó là:

Người bị dạ dày, trào ngược axit, bởi chanh có tính axit cao, có thể làm tình trạng dạ dày nặng hơn.