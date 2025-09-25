Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bí quyết uống nước lá tía tô pha chanh giúp giảm mỡ, dưỡng da

Lá tía tô kết hợp chanh là thức uống tự nhiên hỗ trợ giảm mỡ, thải độc gan, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Vân Giang (Tổng hợp)

Theo chuyên gia sức khoẻ, uống nước lá tía tô pha chanh vào đúng thời điểm trong ngày không chỉ hỗ trợ giảm mỡ, thải độc gan mà còn giúp nuôi dưỡng làn da sáng khỏe, ngăn ngừa lão hóa. Đây là bí quyết được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh lối sống hiện đại khiến gan dễ bị tích tụ độc tố và mỡ thừa.

fc65e937c6134c4d1502.jpg
Ảnh minh họa

Tác dụng của lá tía tô kết hợp chanh

Lá tía tô giàu hợp chất flavonoid, vitamin A, C và các chất chống oxy hóa. Khi kết hợp với chanh – nguồn vitamin C dồi dào – nước uống này giúp cơ thể tăng cường đào thải độc tố, cải thiện chức năng gan, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa mỡ thừa.

Nhiều nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa trong tía tô giúp giảm viêm, bảo vệ gan khỏi tác hại của các gốc tự do. Vitamin C trong chanh lại kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi của da và ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm.

Cách pha nước lá tía tô chanh

Nguyên liệu:

10–15 lá tía tô tươi, rửa sạch

1/2 quả chanh tươi

200–300 ml nước sôi

Cách thực hiện:

Cho lá tía tô vào cốc, đổ nước sôi vào, đậy nắp hãm trong 5–10 phút.

Thêm nước cốt chanh vào, khuấy đều và thưởng thức.

Có thể uống nóng hoặc để nguội tùy sở thích.

nuoc-la-tia-to.jpg
Ảnh minh họa.

Thời điểm uống hiệu quả

Sáng sớm sau khi thức dậy: Uống một cốc nước lá tía tô chanh lúc bụng đói giúp kích thích tiêu hóa, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.

Trước bữa trưa 30 phút: Giúp hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Trước khi đi ngủ: Một cốc nước ấm vào buổi tối có tác dụng hỗ trợ giải độc gan, cải thiện chất lượng giấc ngủ và chăm sóc da.

Lưu ý khi sử dụng

Người có cơ địa nhạy cảm, đang dùng thuốc đặc trị hoặc mắc các bệnh về thận, dạ dày nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống thường xuyên.

Không lạm dụng nước lá tía tô chanh thay thế hoàn toàn bữa ăn hay chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Để tăng hiệu quả giảm mỡ, thải độc gan, nên kết hợp uống nước tía tô chanh với chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện đều đặn và nghỉ ngơi đầy đủ.

Nước lá tía tô chanh là thức uống tự nhiên, đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp nếu được sử dụng đúng cách. Chọn thời điểm hợp lý để uống nước này giúp cơ thể giảm mỡ, thải độc gan và chăm sóc làn da hiệu quả, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng sống mỗi ngày.

#uống nước lá tía tô chanh giảm mỡ #thải độc gan tự nhiên #bí quyết giảm cân bằng lá tía tô #chăm sóc da bằng nước tía tô chanh #thời điểm uống nước tía tô chanh #lợi ích của lá tía tô và chanh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ăn ngải cứu đúng cách giúp bổ máu, giảm đau bụng kinh

Ngải cứu không chỉ là loại rau quen thuộc trong bữa ăn mà còn là vị thuốc dân gian giúp giảm đau, an thần, hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa kinh nguyệt hiệu quả.

Là loại cây mọc hoang quen thuộc ở nhiều vùng quê Việt Nam, ngải cứu (Artemisia vulgaris) từ lâu đã được sử dụng như một bài thuốc quý trong Đông y. Không chỉ giúp giảm đau, điều hòa kinh nguyệt, ngải cứu còn được đưa vào thực đơn hàng ngày như một nguyên liệu bổ dưỡng, tốt cho tiêu hóa, tuần hoàn và giấc ngủ.

ngai-cuu.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Uống nước ngâm đinh hương khi bụng đói có tác dụng gì?

Đinh hương là loại dược liệu được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như làm gia vị hoặc chữa bệnh. Vậy uống nước ngâm đinh hương khi bụng đói có tác dụng gì?

Đinh hương chứa hàm lượng khá phong phú chất xơ, vitamin và chất khoáng. Vì vậy, khi sử dụng toàn bộ hoặc rễ đinh hương để tạo thêm hương vị cho thực phẩm có thể cung cấp một số chất dinh dưỡng quan trọng.

Trong 2 gam rễ đinh hương chứa: 1 gam carbs, 1 gam chất xơ, 2% vitamin K (giá trị hàng ngày), 55% mangan - là chất khoáng thiết yếu để duy trì chức năng não và xây dựng xương chắc khỏe. Vì thế, chỉ cần sử dụng với số lượng nhỏ đinh hương có thể cung cấp một lượng chất dinh dưỡng đáng kể.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Rau dền giúp cải thiện xương khớp, giảm viêm, giải nhiệt

Theo Đông y, rau dền có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt tốt, dùng để trị rôm sảy, mụn nhọt, sát khuẩn và giải nhiệt trong mùa nóng…

Rau dền đa dạng về chủng loại. Trong đó, phổ biến nhất là rau dền đỏ, rau dền cơm, rau dền gai… Bên cạnh khả năng giải nhiệt cơ thể, loại rau này còn nhiều công dụng gồm:

Cải thiện chất lượng xương khớp

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới