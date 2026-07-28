2 thanh niên Gia Lai điều khiển xe máy tử vong lúc rạng sáng

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm lúc rạng sáng 28/7 trên quốc lộ 19B, địa bàn phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) khiến 2 thanh niên đi trên xe máy tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h50 cùng ngày, tại Km 3+500 quốc lộ 19B, đường trục Khu Kinh tế Nhơn Hội, khu vực tổ dân phố Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai; xe mô tô mang BKS 77L2-349.xx do Nguyễn Thế K. (SN 2005, trú tổ dân phố Xương Lý, phường Quy Nhơn Đông) điều khiển chở theo Nguyễn Minh C. (SN 2001, cùng địa phương), di chuyển theo hướng từ Quy Nhơn đi Cát Tiến.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong. Ảnh: Thanh Trí/ GTV

Khi đến địa điểm trên đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Hậu quả vụ tai nạn khiến C. tử vong tại chỗ, K. được Đội SOS 115 - Bình Định đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh thông tin, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm.

Hiện, vụ việc được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.