Pin dự phòng thể rắn SolidSafe sạc nhanh ấn tượng, chống cháy nổ

Công ty BMX ra mắt pin dự phòng thể rắn SolidSafe với khả năng chống cháy nổ tuyệt đối, hiệu suất sạc vượt trội và thiết kế sang trọng.
Hyundai Elantra 2026 vừa lộ diện khi đang chạy thử tại California (Mỹ). Những hình ảnh đầu tiên được ghi lại bởi KindelAuto cho thấy xe lột xác cá tính hơn.
Google nâng cấp nhiều tính năng cho tai nghe giá rẻ Pixel Buds 2a bao gồm chống ồn chủ động, AI Gemini, và pin có thể thay thế.
Nhân dịp Tết Độc lập, nhiều bạn trẻ nô nức xuống đường để chụp ảnh cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc rợp mọi phố phường, trong đó có cái tên nổi bật là Quỳnh Trương.
Tượng thần bảo vệ đền thờ có kích thước như người thật từ thế kỷ 13 được tìm thấy tại đền Banteay Prei của Campuchia.
Tưởng chừng chỉ xuất hiện trên màn ảnh, các sinh vật kỳ dị này thực sự tồn tại ngoài đời, khiến bất kỳ ai cũng ngỡ ngàng và bị cuốn hút tìm hiểu.
Khác hẳn vẻ trong trẻo với tấm ảnh thẻ "gây sốt" năm nào, Lê Lý Lan Hương đã trở thành một quý cô gợi cảm, tự tin "đốt cháy" bờ biển với phong cách táo bạo.
Ca sĩ Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo mừng sinh nhật con trai trong một chuyến du lịch biển.
Cá bỗng trước đây là sản vật tiến vua, nay trở thành đặc sản được dân thành phố "săn lùng" vì ngon, bổ dù giá hơn nửa triệu đồng/kg.
Chiếc Bentley Continental GT V8 kỷ niệm 100 năm, từng có giá trên 18 tỷ khi mới về Việt Nam, nay xuất hiện trên thị trường xe cũ với mức rao bán hơn 11 tỷ đồng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn cảm thấy hài lòng khi mọi nỗ lực trong công việc được ghi nhận và tài vận khá tốt.
Nữ chiến sĩ Dương Khánh Chinh trong các buổi hợp luyện diễu binh đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào.
Những bộ phim hay dịp Quốc khánh 2/9 năm nay gồm Mưa đỏ, Cô dâu ma và Làm giàu với ma 2.
Khung cảnh yên bình, xanh mướt trong biệt thự trên núi của diễn viên Mạnh Trường khiến ai nấy đều trầm trồ.
Các chuyên gia dò kim loại đã kéo lên một thanh kiếm cổ từ thế kỷ 14 hoặc 15, và họ không thể tin vào tình trạng của nó.
Nga đang phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine trên hướng Konstantinovka; trong khi việc dọn dẹp Katerinivka và tấn công vào Shcherbinivka đang hoàn tất.
H'hen Niê và Lê Thu Trang từng là đối thủ của nhau ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.
Tại miền trung Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã khai quật một ngôi mộ hoàng gia 5.000 năm tuổi, có khả năng thuộc về một vị vua thời tiền sử.
Tiên cá siren trong thần thoại Hy Lạp là biểu tượng đầy mê hoặc, vừa gợi cảm vừa nguy hiểm, gắn liền với những câu chuyện phiêu lưu trên biển cả đầy kịch tính.
Tôn Nữ Nam Phương - nữ tiếp viên trưởng xinh đẹp mới đây khiến netizen không thể rời mắt với loạt ảnh diện bikini thả dáng trên biển.
Phương Mỹ Chi vẫn còn lâng lâng sau khi giành chiến thắng và từng chuẩn bị sẵn một bài đăng cho chung kết Em xinh say hi nhưng không viết với tâm thế quán quân.