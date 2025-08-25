Hà Nội

Pin dự phòng thể rắn SolidSafe sạc nhanh ấn tượng, chống cháy nổ

Số hóa

Pin dự phòng thể rắn SolidSafe sạc nhanh ấn tượng, chống cháy nổ

Công ty BMX ra mắt pin dự phòng thể rắn SolidSafe với khả năng chống cháy nổ tuyệt đối, hiệu suất sạc vượt trội và thiết kế sang trọng.

Thiên Trang (TH)
BMX vừa giới thiệu dòng pin dự phòng thể rắn SolidSafe, hứa hẹn thay đổi cuộc chơi với độ an toàn và hiệu suất vượt trội.
Công nghệ pin thể rắn sử dụng chất điện phân rắn, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ do quá nhiệt.
Trong thử nghiệm, SolidSafe vẫn hoạt động bình thường dù bị đóng đinh hoặc cắt bỏ một góc.
Bộ sạc có khả năng sạc nhanh 30W, giúp iPhone 16 Pro đạt 50% pin chỉ sau 30 phút.
Thiết kế bằng nhôm sang trọng, hỗ trợ sạc không dây MagSafe và hiển thị LCD hiện đại.
Ba phiên bản được giới thiệu gồm 5.000mAh, 10.000mAh và 10.000mAh kèm khe cắm microSD.
Sản phẩm hiện gây quỹ trên Kickstarter với giá ưu đãi từ 49 USD, thu hút hơn 1.200 người ủng hộ.
Dù còn phải chờ chứng nhận và sản xuất, SolidSafe được kỳ vọng trở thành chuẩn mới của pin dự phòng an toàn.
