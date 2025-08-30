Hà Nội

Hiện trường vụ chiến đấu cơ F-16 lao xuống đất phát nổ, phi công tử nạn

Thế giới

Hiện trường vụ chiến đấu cơ F-16 lao xuống đất phát nổ, phi công tử nạn

Một máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan lao xuống đất và phát nổ thành "quả cầu lửa" khiến phi công tử nạn.

Theo Daily Mail, những người chứng kiến sự việc kinh hoàng hét lên khi vụ tai nạn xảy ra trước mắt họ trong buổi diễn tập triển lãm hàng không ở Radom, miền trung Ba Lan, vào ngày 28/8. Ảnh: Twitter.
Chiếc máy bay gầm rú, quay vòng khi mất kiểm soát trước khi lao xuống đất một cách thảm khốc. Máy bay trượt trên đường rồi phát nổ và để lại một vệt khói đen dày đặc. Ảnh: Youtube.
Truyền thông địa phương đưa tin máy bay đã đâm vào đường băng vào khoảng 17h30 chiều 28/8 và làm hư hại đường băng. Có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của máy bay đang cháy trên cánh đồng khi lính cứu hỏa vội vã đến hiện trường. Ảnh: Twitter.
Người phát ngôn của Chính phủ Ba Lan ngày 29/8 cho biết phi công kỳ cựu điều khiển chiếc máy bay này đã tử nạn. Trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ trưởng Adam Szlapka xác nhận việc phi công tử nạn nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ảnh: Youtube.
Quân đội Ba Lan cho biết không có ai trên mặt đất bị thương. Ảnh: Youtube.
"Trong vụ tai nạn máy bay F-16, một phi công của Quân đội Ba Lan – một sĩ quan luôn phục vụ Tổ quốc bằng sự tận tụy và lòng dũng cảm - đã thiệt mạng. Đây là mất mát lớn đối với Không quân và toàn thể Quân đội Ba Lan", Phó Thủ tướng Władysław Kosiniak-Kamysz nói, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của phi công này. Ảnh: Twitter.
Trước đó, hồi tháng 3/2025, một chiếc máy bay rơi và bốc cháy dữ dội tại một buổi triển lãm hàng không ở Nam Phi khiến phi công tử vong. Ảnh: Daily Mail.
>>> Mời độc giả xem video: Máy bay chiến đấu lao xuống đất phát nổ, phi công tử nạn ở Ba Lan (Nguồn video: Twitter/Daily Mail)
