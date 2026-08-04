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Quân sự - Thế giới

Sạt lở đất ở Ethiopia, 14 người thiệt mạng

Mưa lớn gây sạt lở đất ở vùng Amhara của Ethiopia, khiến 14 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ sạt lở đất do mưa lớn xảy ra tại Tu viện Tsadqane Debre Mitmaq St. Mary, nơi hàng trăm tín đồ đang tập trung ở đó để thực hiện một nghi lễ, hôm 3/8.

"Thảm họa xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 3/8. Khi đó, nhiều người tập trung tại tu viện nhận nước thánh trong một nghi lễ", Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu, tổng quản lý của giáo phận, nói với hãng AP.

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Vụ sạt lở đất xảy ra ở vùng Amhara của Ethiopia sáng 3/8 đã khiến 14 người thiệt mạng. Ảnh: radarafrica.

Thảm họa khiến 14 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Ngoài ra, một số người chưa được xác định danh tính vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

"Trong số những nạn nhân thiệt mạng, 11 người đã được an táng tại tu viện, những người còn lại được đưa về quê nhà", ông Ababu nói thêm.

Những người bị thương nặng đã được đưa đến Debre Birhan, thủ phủ của khu hành chính Bắc Shewa, cách tu viện khoảng 70 km.

Vụ sạt lở đất xảy ra gần một ngọn núi, nơi những tảng đá lớn vỡ ra và rơi xuống, khiến thảm họa trầm trọng hơn.

Theo thông báo từ văn phòng truyền thông của chính quyền địa phương, một nhóm chuyên gia từ cơ quan phòng chống thiên tai địa phương đã được điều động để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Sạt lở đất và lũ lụt do mưa lớn ngày càng trở nên phổ biến ở Ethiopia, đặc biệt là trong mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.

Vào tháng 7/2024, một vụ sạt lở đất kinh hoàng do mưa lớn gây ra đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 257 người ở miền nam Ethiopia. Đầu năm nay, hơn 100 người cũng thiệt mạng trong một vụ sạt lở đất tương tự ở Gamo, miền nam nước này.

Ethiopia ngày càng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu. Cơ sở hạ tầng yếu kém, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, khiến nhiều cộng đồng dễ bị tổn thương trước lũ lụt, sạt lở đất và hạn hán tái diễn, trong khi khả năng ứng phó với những thảm họa này lại rất hạn chế.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lở đất trước đây ở Sudan khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng

Nguồn video: VTV
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