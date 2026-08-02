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Quân sự - Thế giới

Lở tuyết ở Pakistan, 10 người leo núi thiệt mạng

10 người leo núi bị cuốn trôi trong một trận tuyết lở ở Pakistan được xác nhận là đã thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, 10 người leo núi, trong đó có nhà leo núi nổi tiếng người Anh gốc Nepal, Nirmal Purja, đã bị cuốn trôi trong một trận lở tuyết ở Pakistan.

"Thế giới đã mất đi một trong những nhà leo núi vĩ đại nhất", Công ty Elite Exped của Purja cho biết trong một tuyên bố, đồng thời bày tỏ niềm thương tiếc với tất cả những người thiệt mạng: “Không lời nào có thể xoa dịu nỗi đau của sự mất mát không thể tưởng tượng nổi này”.

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Các thành viên của đội cứu hộ chuẩn bị khởi hành từ một căn cứ không quân để tìm kiếm những người leo núi mất tích sau vụ lở tuyết trên núi Broad Peak, ở Skardu, thuộc vùng Gilgit-Baltistan, miền bắc Pakistan, ngày 31/7/2026. Ảnh: Câu lạc bộ Leo núi Pakistan/AP.

Hôm 31/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã gây cản trở công tác tìm kiếm cứu nạn.

Một quan chức cảnh sát địa phương, Tahir Khan, ngày 1/8 cho biết thi thể nhà leo núi người Oman Nathira Ahmed đang được đưa về thủ đô Islamabad, trong khi thi thể của nhà leo núi người Mỹ Mallory Geis và nhà leo núi người Nepal Bahadur Gurung vẫn đang được lưu giữ tại một bệnh viện ở Skardu, thành phố chính thuộc vùng Gilgit-Baltistan phía bắc Pakistan.

“Sự ra đi của những nhà leo núi dũng cảm này, những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng cùng chung niềm đam mê với núi non, là một mất mát vô cùng lớn đối với cộng đồng leo núi toàn cầu”, ông Irfan Arshad Khan, chủ tịch Câu lạc bộ Alpine của Pakistan, cho biết.

Công ty của Purja mô tả ông là “một nhà lãnh đạo đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người thông qua lòng dũng cảm, sự khiêm tốn và niềm tin vững chắc rằng tiềm năng của con người lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta thường tưởng tượng”.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lở tuyết trên dãy Himalaya hồi năm 2025

Nguồn video: VTV
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