Hai cha con sốc phản vệ do tìm tổ chim bị ong đốt

Anh T. 39 tuổi và con trai 9 tuổi (trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) lên đồi tìm tổ chim, bất ngờ vướng phải tổ ong mật. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm con ong tỏa ra tấn công khiến hai cha con hoảng loạn, bị đốt dồn dập và nhanh chóng rơi vào tình trạng phản vệ, phải nhập viện cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, cả hai cha con đều trong tình trạng rét run, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt, đau nhiều vùng ong đốt, vết đốt sưng đỏ, có vài nốt thâm đen hoại tử ở giữa. Bác sĩ CKI Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết, người cha có 200 nốt ong đốt, người con có 80 nốt ong đốt.

Ngay sau khi tiếp nhận, hai cha con được cấp cứu theo phác đồ phản vệ, loại bỏ nọc ong trên da, theo dõi sát diễn biến. Rất may mắn sau 2 ngày điều trị, hai cha con đều ổn định, tiến triển tốt và xin ra viện sau đó.

Hai cha con bị hơn 300 con ong mật đốt gây sốc phản vệ - Ảnh BVCC

Khi cơ thể phản ứng quá mức, mạch máu giãn đột ngột, phế quản co thắt, gây suy hô hấp và trụy tim mạch. Ngoài ra, bệnh nhân có thể có nguy cơ tan máu, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu giảm tiểu cầu, suy thận, chảy máu phổi, tổn thương tim.

Các bác sĩ Bệnh viện Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết: “Phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể xảy ra chỉ trong vài giây đến vài giờ. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong rất nhanh. Dị nguyên có thể đến từ thức ăn, thuốc, nọc côn trùng, phấn hoa…

Đây là trường hợp bị ong đốt nhiều nhất mà khoa từng tiếp nhận (trước đó vào tháng 10/2025, khoa từng tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân 61 tuổi bị 117 nốt ong đốt), nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của đội ngũ y bác sĩ khoa Cấp cứu, bệnh nhân đã phục hồi tốt.

