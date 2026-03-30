Hai cha con sốc phản vệ do tìm tổ chim bị ong đốt

Khi cơ thể phản ứng quá mức với dị nguyên do ong đốt, mạch máu giãn đột ngột, phế quản co thắt, gây suy hô hấp và trụy tim mạch.

Thúy Nga

Anh T. 39 tuổi và con trai 9 tuổi (trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) lên đồi tìm tổ chim, bất ngờ vướng phải tổ ong mật. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm con ong tỏa ra tấn công khiến hai cha con hoảng loạn, bị đốt dồn dập và nhanh chóng rơi vào tình trạng phản vệ, phải nhập viện cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, cả hai cha con đều trong tình trạng rét run, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt, đau nhiều vùng ong đốt, vết đốt sưng đỏ, có vài nốt thâm đen hoại tử ở giữa. Bác sĩ CKI Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết, người cha có 200 nốt ong đốt, người con có 80 nốt ong đốt.

Ngay sau khi tiếp nhận, hai cha con được cấp cứu theo phác đồ phản vệ, loại bỏ nọc ong trên da, theo dõi sát diễn biến. Rất may mắn sau 2 ngày điều trị, hai cha con đều ổn định, tiến triển tốt và xin ra viện sau đó.

Hai cha con bị hơn 300 con ong mật đốt gây sốc phản vệ - Ảnh BVCC

Khi cơ thể phản ứng quá mức, mạch máu giãn đột ngột, phế quản co thắt, gây suy hô hấp và trụy tim mạch. Ngoài ra, bệnh nhân có thể có nguy cơ tan máu, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu giảm tiểu cầu, suy thận, chảy máu phổi, tổn thương tim.

Các bác sĩ Bệnh viện Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết: “Phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể xảy ra chỉ trong vài giây đến vài giờ. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong rất nhanh. Dị nguyên có thể đến từ thức ăn, thuốc, nọc côn trùng, phấn hoa…

Đây là trường hợp bị ong đốt nhiều nhất mà khoa từng tiếp nhận (trước đó vào tháng 10/2025, khoa từng tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân 61 tuổi bị 117 nốt ong đốt), nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của đội ngũ y bác sĩ khoa Cấp cứu, bệnh nhân đã phục hồi tốt.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hệ quả của chiến sự Iran

#Phản vệ do ong đốt #Cấp cứu phản ứng dị ứng #Nguy cơ tử vong nhanh #Điều trị phản vệ #Nguy hiểm của ong mật #Chăm sóc y tế khẩn cấp

Sống Khỏe

Lọc máu cứu trẻ 6 tuổi nguy kịch do ong khoái đốt

Sốc phản vệ do ong đốt có thể diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm. Việc phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố quyết định để cứu sống.

Ngày 24/3, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, khoa vừa kịp thời cứu sống một trường hợp nguy kịch do ong khoái đốt. Trường hợp này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn tưởng chừng quen thuộc nhưng có thể đe dọa tính mạng.

Bệnh nhi là bé gái 6 tuổi, bị ong khoái đốt 5 vết ở vùng đầu và mặt. Sau tai nạn, trẻ nhanh chóng xuất hiện nổi mề đay, ngứa toàn thân và rơi vào sốc phản vệ. Dù đã được cấp cứu ban đầu tại tuyến trước, tình trạng vẫn diễn tiến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Sống Khỏe

Bác sĩ mách cách phòng tránh bệnh mùa đông hiệu quả

Học cách giữ ấm, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe để tránh các bệnh phổ biến mùa đông như cảm lạnh, cúm, viêm phổi.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Khê – Phú Thọ cho biết, mùa lạnh là thời điểm cơ thể dễ bị suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho nhiều bệnh lý phát sinh và diễn biến nặng hơn nếu không được phòng ngừa đúng cách.

Một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa lạnh gồm: cảm lạnh, cúm, viêm họng, viêm phổi, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ...

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt gây sốc phản vệ độ II

Một bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt đã thoát khỏi nguy hiểm nhờ cấp cứu kịp thời, cảnh báo không tự ý xử lý tại nhà khi gặp phản ứng phản vệ.

Bệnh nhân N.V.H. (sinh năm 1975) bị ong mặt quỷ đốt, vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt (Tuyên Quang) trong tình trạng khó thở, da lạnh nổi vân tím, tức ngực, rét run, nhiều nốt ong đốt ở vùng đầu, mặt, ngực, bụng và hai chân tay sau khi bị ong mặt quỷ tấn công.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị phản vệ độ II và lập tức xử trí cấp cứu theo phác đồ. Sau 30 phút, bệnh nhân ổn định; sau 4 ngày điều trị, sức khỏe hồi phục hoàn toàn và được ra viện.

