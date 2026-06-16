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[GALLERY] Săn Pokémon cho vui, ai ngờ góp sức cho drone quân sự

Số hóa - Xe

[GALLERY] Săn Pokémon cho vui, ai ngờ góp sức cho drone quân sự

Hàng tỷ lượt quét AR từ Pokémon Go đang gây tranh cãi khi được cho là góp phần xây dựng công nghệ định vị phục vụ drone quân sự và AI không gian.

Thiên Trang (th)
Từng là cơn sốt toàn cầu thu hút hàng triệu người tham gia săn quái vật ảo trên điện thoại, Pokémon Go nay bất ngờ trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận lớn liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu khi những hình ảnh môi trường được người chơi ghi lại trong quá trình trải nghiệm game được cho là đã góp phần xây dựng nền tảng công nghệ phục vụ các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến.
Từng là cơn sốt toàn cầu thu hút hàng triệu người tham gia săn quái vật ảo trên điện thoại, Pokémon Go nay bất ngờ trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận lớn liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu khi những hình ảnh môi trường được người chơi ghi lại trong quá trình trải nghiệm game được cho là đã góp phần xây dựng nền tảng công nghệ phục vụ các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến.
Theo nhiều thông tin được công bố gần đây, dữ liệu thu thập từ tính năng AR Scan trong Pokémon Go đã được sử dụng để tạo nên các bản đồ hình ảnh 3D quy mô lớn, giúp các mô hình AI có thể nhận diện không gian và xác định vị trí bằng hình ảnh thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu GPS truyền thống.
Theo nhiều thông tin được công bố gần đây, dữ liệu thu thập từ tính năng AR Scan trong Pokémon Go đã được sử dụng để tạo nên các bản đồ hình ảnh 3D quy mô lớn, giúp các mô hình AI có thể nhận diện không gian và xác định vị trí bằng hình ảnh thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu GPS truyền thống.
Công nghệ này được phát triển bởi Niantic Spatial cùng đối tác Vantor, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo, với mục tiêu xây dựng hệ thống định vị thị giác có khả năng hoạt động ngay cả khi tín hiệu vệ tinh bị gây nhiễu hoặc mất kết nối trong những môi trường phức tạp.
Công nghệ này được phát triển bởi Niantic Spatial cùng đối tác Vantor, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo, với mục tiêu xây dựng hệ thống định vị thị giác có khả năng hoạt động ngay cả khi tín hiệu vệ tinh bị gây nhiễu hoặc mất kết nối trong những môi trường phức tạp.
Để tạo ra nền tảng dữ liệu đủ lớn cho AI học hỏi, hệ thống đã tận dụng hàng tỷ lượt quét môi trường được người chơi thực hiện tại công viên, đường phố, trung tâm thương mại, khu dân cư và nhiều địa điểm công cộng khác trên khắp thế giới trong nhiều năm liên tiếp.
Để tạo ra nền tảng dữ liệu đủ lớn cho AI học hỏi, hệ thống đã tận dụng hàng tỷ lượt quét môi trường được người chơi thực hiện tại công viên, đường phố, trung tâm thương mại, khu dân cư và nhiều địa điểm công cộng khác trên khắp thế giới trong nhiều năm liên tiếp.
Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là phần lớn người dùng chỉ nghĩ rằng họ đang tham gia một trò chơi giải trí đơn thuần để nhận vật phẩm hoặc phần thưởng trong game, chứ không hình dung dữ liệu mà mình tạo ra có thể trở thành nguyên liệu cho các công nghệ vượt xa mục đích ban đầu.
Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là phần lớn người dùng chỉ nghĩ rằng họ đang tham gia một trò chơi giải trí đơn thuần để nhận vật phẩm hoặc phần thưởng trong game, chứ không hình dung dữ liệu mà mình tạo ra có thể trở thành nguyên liệu cho các công nghệ vượt xa mục đích ban đầu.
Kể từ khi tính năng AR Scan được triển khai rộng rãi vào năm 2021, gần 30 tỷ lượt quét đã được ghi nhận, tạo nên một trong những kho dữ liệu không gian lớn nhất từng được xây dựng từ cộng đồng người dùng phổ thông trên toàn cầu.
Kể từ khi tính năng AR Scan được triển khai rộng rãi vào năm 2021, gần 30 tỷ lượt quét đã được ghi nhận, tạo nên một trong những kho dữ liệu không gian lớn nhất từng được xây dựng từ cộng đồng người dùng phổ thông trên toàn cầu.
Mặc dù Vantor khẳng định dữ liệu do người chơi Pokémon Go thu thập không được sử dụng trực tiếp để huấn luyện drone quân sự, nhiều chuyên gia và người dùng vẫn đặt câu hỏi về mức độ liên quan giữa nguồn dữ liệu khổng lồ này với quá trình phát triển các hệ thống AI định vị hiện đại.
Mặc dù Vantor khẳng định dữ liệu do người chơi Pokémon Go thu thập không được sử dụng trực tiếp để huấn luyện drone quân sự, nhiều chuyên gia và người dùng vẫn đặt câu hỏi về mức độ liên quan giữa nguồn dữ liệu khổng lồ này với quá trình phát triển các hệ thống AI định vị hiện đại.
Vụ việc một lần nữa cho thấy giá trị to lớn của dữ liệu cá nhân trong thời đại số, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự minh bạch, quyền đồng thuận của người dùng và trách nhiệm của các công ty công nghệ đối với những dữ liệu được thu thập từ hàng triệu người mỗi ngày. ​
Vụ việc một lần nữa cho thấy giá trị to lớn của dữ liệu cá nhân trong thời đại số, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự minh bạch, quyền đồng thuận của người dùng và trách nhiệm của các công ty công nghệ đối với những dữ liệu được thu thập từ hàng triệu người mỗi ngày. ​
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp. ​
Thiên Trang (th)
#Pokémon Go #AI #định vị #quân sự #dữ liệu #công nghệ

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