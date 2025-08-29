Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Yêu cầu không thả diều, bóng bay... ảnh hưởng hoạt động diễu binh dịp 2/9

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời…) và sử dụng Flycam bay trái phép trong dịp Quốc khánh 2/9.

Gia Đạt

UBND TP Hà Nội có văn bản về việc bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

no-bong-1-cigwjpg.jpg
Ảnh minh họa.

Theo văn bản, trong các ngày qua, trên địa bàn Hà Nội còn diễn ra nhiều hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay…), sử dụng flycam bay trái phép của các tổ chức, cá nhân, làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của lực lượng Không quân luyện tập bay phục vụ A80. Trong thời gian từ ngày 28, 30, 31/8 và 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay luyện tập và tham gia Lễ kỷ niệm A80.

Để bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường quán triệt, giáo dục, tuyên truyền nội dung Nghị định 36/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (nay gọi là phương tiện bay khác); Quyết định số 95 của Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời"; Nghị định số 144/2021 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình đến các tổ chức, cá nhân.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng liên quan bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thông báo đến các cơ quan, tổ chức cá nhân tạm dừng hoạt động của các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay khác đã được Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu cấp phép; phối hợp với các đơn vị chức năng chế áp các phương tiện bay không người lái UAV vi phạm, thu giữ, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động người dân không mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay luyện tập và chào mừng Lễ kỷ niệm của Quân chủng Phòng không - Không quân…

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hà Nội #dịp 2/9 #thả diều #bóng bay #flycam #quốc khánh

Bài liên quan

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, di chuyển nhanh hướng về miền Trung

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới giật cường độ cấp 6–7 (39–61km/h), giật cấp 9. Di chuyển hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 7h ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,7°N; 116,0°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 6–7 (39–61km/h), giật cấp 9. Di chuyển hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.

screenshot-2025-08-22-200713-1-1.png
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm áp thấp nhiệt đới.
Xem chi tiết

Xã hội

Vùng áp thấp chuyển thành áp thấp nhiệt đới và còn mạnh thêm

Vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6 giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay (27/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

539817836-1079263904385774-4471060772275396380-n.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm áp thấp nhiệt đới.
Xem chi tiết

Xã hội

Xác định danh tính thi thể trôi trên khu vực lòng hồ thủy điện ở Nghệ An

Người dân hoảng hốt phát hiện một thi thể và chiếc hòm trôi về khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na xã Thông Thụ (Nghệ An).

Xác định danh tính thi thể trôi trên khu vực lòng hồ thủy điện ở Nghệ An

Sáng 29/8, thông tin từ UBND xã Thông Thụ (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang xác định danh tính một thi thể trôi trên khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na, đoạn thuộc bản Đon.

thi-the-lao-2.jpg
Một thi thể được phát hiện trôi trên lòng hồ thủy điện Hủa Na.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới