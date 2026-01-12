Hà Nội

Xã hội

Tiêu huỷ 13 con trâu bị lở mồm long móng đang trên đường vào lò mổ

Lực lượng liên ngành tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện và buộc tiêu hủy 13 con trâu nhiễm bệnh lở mồm long móng đang trên đường vào lò mổ.

Khánh Hoài

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Chi Cục quản lý thị trường, Đoàn kiểm tra Liên ngành phòng chống dịch động vật tỉnh vừa tiêu hủy 13 con trâu mắc bệnh lở mồm long móng.

Theo đó, khoảng 10h5 ngày 9/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp các lực lượng liên ngành kiểm tra xe tải BKS 37H-124.94 đang dừng trên tuyến 295B (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) do anh T. (SN 1994, Nghệ An) điều khiển kiêm chủ hàng.

cats.jpg
13 con trâu mắc bệnh lở mồm long móng bị tiêu hủy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 13 con trâu, mỗi con nặng từ 400–600 kg/con, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm. Lô hàng ước tính trị giá hơn 500 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu máu và nước bọt gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương 1. Kết quả cho thấy toàn bộ mẫu dương tính với virus lở mồm long móng.

Căn cứ quy định hiện hành, cơ quan chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính và buộc tiêu huỷ toàn bộ số trâu nhiễm bệnh để ngăn nguy cơ lây lan, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết.

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 24/12/2025, Công an xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Trạm Chăn nuôi, thú y và thủy sản Tiên Phong tổ chức tiêu hủy gần 700kg trứng non, nầm lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo điều tra, lực lượng Công an phát hiện cơ sở kinh doanh của anh N.S.T (SN 1990, trú tại xã Tiên Du) đang cất giữ số lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định gần 700kg trứng non và nầm lợn tại cơ sở không có căn cứ chứng minh nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định

Cơ sở này hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh nhưng chưa đăng ký thành lập. Tại cơ quan chức năng, N.S.T thừa nhận thu mua số thực phẩm trôi nổi ngoài thị trường để bán lại cho các quán ăn, song chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 30 triệu đồng với N.S.T, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không đảm bảo nguồn gốc nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lào Cai: Thu giữ hơn 3.200kg thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc:

(Nguồn: THĐT)
Xã hội

Phát hiện 130 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào Công ty Đồ hộp Hạ Long thế nào?

Khám xét khẩn cấp trụ sở, các kho hàng thuộc Công ty Đồ hộp Hạ Long, Công an đã niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 8/1, thông tin về vụ vận chuyển, mua bán hơn 130 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, Công an TP Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (SN 1977, phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

88878.png
Các đối tượng liên quan vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Vợ chồng bị khởi tố vì cố tình bán thịt lợn bệnh cho người dân ở Hưng Yên

Mặc dù biết rõ đàn lợn tại trang trại bị nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi, song các đối tượng vẫn giết mổ, rồi bán cho nhiều đầu mối để chế biến làm thực phẩm.

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương (sinh năm 1973) và vợ là Nguyễn Thị Hồng Huệ (sinh năm 1974), cùng trú tại thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

capture-896.png
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Duy Dương.
Xem chi tiết

Xã hội

Hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân khai gì?

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Trước đó, vào rạng sáng 14/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Chi Cục chăn nuôi thú y và Công an xã Xuân Mai đồng loạt kiểm tra, phát hiện vợ chồng Bùi Thị Hoài Phương (SN 1988) và Phạm Văn Đồng (SN 1983), trú tại xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

capture.png
Đối tượng Bùi Thị Hoài Phương cùng tang vật bị thu giữ.
Xem chi tiết

