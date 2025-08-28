Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, di chuyển nhanh hướng về miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 7h ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,7°N; 116,0°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 6–7 (39–61km/h), giật cấp 9. Di chuyển hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm áp thấp nhiệt đới.

7h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h trên vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng. Cường độ cấp 7, giật cấp 9. Khu vực ảnh hưởng Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Sóng cao 2,0–4,0m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/8:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa Đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP HCM: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

