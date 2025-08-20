Y tế Bình Minh: Hé lộ "đế chế" trúng thầu gần 2.000 tỷ đồng

Không chỉ là gói thầu tại Long An, dữ liệu cho thấy Công ty Y tế Bình Minh đã trúng 614 gói thầu với tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng. Chỉ riêng năm 2025, công ty này đã thắng 88/101 gói thầu tham gia có kết quả.

Gói thầu hơn 4,1 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa Long An chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh tổng thể về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh (Y tế Bình Minh). Theo tài liệu phóng viên thu thập được, đây là một trong những nhà thầu có quy mô và tỷ lệ thắng thầu lớn trong lĩnh vực thiết bị y tế công hiện nay.

Những con số "biết nói"

Tính đến tháng 8/2025, Y tế Bình Minh đã tham gia tổng cộng 725 gói thầu. Trong đó, công ty này đã được công bố trúng thầu tới 614 gói, đạt tỷ lệ thắng lên tới 84.7%. Tổng giá trị của các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là một con số khổng lồ: 1.993.507.315.392 đồng.

Đặc biệt, "phong độ" của Y tế Bình Minh trong năm 2025 là cực kỳ ấn tượng. Theo danh sách tổng hợp 113 gói thầu công ty này tham gia từ đầu năm đến ngày 07/08/2025, kết quả cho thấy:

Trúng thầu: 88 gói.

Trượt thầu: 13 gói.

Chưa có kết quả: 12 gói.

Như vậy, với 101 gói thầu đã có kết quả trong năm 2025, tỷ lệ thắng của Y tế Bình Minh lên tới 87,1%. Tổng giá trị các gói thầu trúng trong hơn 7 tháng đầu năm đạt hơn 381 tỷ đồng.

Thắng thầu đa dạng, từ vật tư tiêu hao đến thiết bị trăm tỷ

Quy mô và chủng loại hàng hóa mà Y tế Bình Minh trúng thầu rất đa dạng, cho thấy khả năng cung ứng trên nhiều phân khúc.

Gói thầu có giá trị nhỏ nhất trong năm 2025 là "Mua bổ sung hóa chất lần 04 năm 2025" tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, chỉ 2.826.500 đồng.

Ở chiều ngược lại, gói thầu có giá trị lớn nhất là "Gói thầu số 13: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế" do Ban Quản lý dự án... tỉnh Quảng Ngãi mời thầu, với giá trị lên đến 155.253.620.000 đồng, nơi Y tế Bình Minh tham gia với vai trò liên danh phụ và trúng thầu ngày 24/06/2025.

Nếu chỉ tính vai trò độc lập, gói thầu lớn nhất Y tế Bình Minh trúng trong năm 2025 là "Cung cấp hóa chất sinh phẩm chuyên khoa" tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, với giá trị 24.195.506.116 VND. Hay như gói "Mua sắm hóa chất huyết học phục vụ nhu cầu điều trị..." tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cũng có giá trị hơn 10,8 tỷ đồng.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Tần suất tham gia và trúng thầu dày đặc cho thấy năng lực làm hồ sơ và vị thế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu 2023 khuyến khích sự cạnh tranh để tối ưu hóa nguồn lực công. Khi một nhà thầu chiếm ưu thế quá lớn, các chủ đầu tư cần xem xét liệu thị trường có đang tồn tại những rào cản vô hình nào làm hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp khác hay không, nhằm đảm bảo một môi trường đấu thầu thực sự lành mạnh".

Với tỷ lệ thắng thầu cao như vậy, Y tế Bình Minh đã xây dựng được "mối duyên" với những chủ đầu tư nào? Tri thức và Cuộc sống sẽ làm rõ trong kỳ 3.