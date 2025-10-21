Hà Nội

Xưởng chế tác tượng lớn nhất thuộc nền văn minh Maya

Các nhà khảo cổ học làm việc tại Guatemala đã phát hiện ra xưởng chế tác tượng nhỏ lớn nhất được biết đến trong thế giới Maya.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Brent Woodfill, một nhà khảo cổ học tại Đại học Winthrop ở Rock Hill, Nam Carolina, và các đồng nghiệp đã khai quật một địa điểm mang tên Aragón ở Guatemala thì bất ngờ tìm thấy quần thể di tích kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Winthrop.
Tại quần thể di tích này, các chuyên gia tìm thấy bộ sưu tập hơn 400 mảnh tượng nhỏ và khuôn đúc, cùng hàng nghìn mảnh gốm sứ. Ảnh: @Đại học Winthrop.
Ước tính những hiện vật này có niên đại khoảng từ năm 750 đến năm 900 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Winthrop.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ chuyên sâu cho thấy, chúng thuộc nền văn minh Maya cổ xưa. Ảnh: @Đại học Winthrop.
Bộ sưu tập cũng bao gồm hàng trăm khuôn mẫu và tượng nhỏ tuyệt đẹp mang phong cách Maya tinh xảo. Ảnh: @Đại học Winthrop.
Chúng được cho là do người Maya chế tạo và buôn bán trên khắp vùng cao nguyên và vùng đất thấp phía bắc. Ảnh: @Đại học Winthrop.
Từ những bằng chứng trên cho thấy, nhiều khả năng quần thể di tích này là xưởng sản xuất tượng nhỏ lớn nhất được biết đến ở nền văn minh Maya. Ảnh: @Đại học Winthrop.
Các nhà khảo cổ học cũng tin rằng, những bức tượng nhỏ được phát hiện tại địa điểm này đóng vai trò quan trọng trong nền chính trị và kinh tế của người Maya, và chúng được trao cho các đồng minh để củng cố các mối quan hệ quan trọng của người Maya. Ảnh: @Đại học Winthrop.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#Xưởng #chế tác #tượng #nền văn minh #Maya #khai quật

