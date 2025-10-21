Xưởng chế tác tượng lớn nhất thuộc nền văn minh Maya

Các nhà khảo cổ học làm việc tại Guatemala đã phát hiện ra xưởng chế tác tượng nhỏ lớn nhất được biết đến trong thế giới Maya.
Ferrari SC40 dựa trên nền tảng của chiếc 296 GTB "phổ thông" từ chương trình Special Projects, mang tinh thần của huyền thoại Ferrari F40 vào thiết kế hiện đại.
Các công nhân mỏ ở Tây Australia bất ngờ phát hiện một "quả cầu lửa" rơi xuống gần Newman ở vùng Pilbara. Một số người nghi ngờ đó là rác thải vũ trụ.
Nữ streamer đình đám Misthy khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bộ ảnh mới, khoe vẻ đẹp gợi cảm và thần thái tự tin khiến fan không thể rời mắt.
SpaceX chính thức giới thiệu vệ tinh Starlink V3 nặng 2 tấn, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên internet siêu nhanh toàn cầu nhưng cũng khiến giới khoa học lo ngại.
Pháo tự hành 2S22 Bogdana có giá hơn 3,2 triệu triệu USD của quân đội Ukraine vừa mới ra khỏi hầm để khai hỏa đã bị UAV FPV Nga “bắt quả tang" và thiêu rụi.
Theo tử vi, 90 ngày tới là thời khắc “vàng” cho 3 con giáp đổi vận. Cơ hội phát tài, công danh thăng tiến, quý nhân giúp xoay chuyển cục diện bất ngờ.
Nhờ sự kết hợp giữa cây xanh, ánh sáng, gió, ngôi nhà mang đến không gian sống thanh bình, gần gũi với thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố.
Giao tranh dữ dội tại Pokrovsk khi lực lượng Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine, cắt đứt các tuyến tiếp tế, tiến vào trung tâm thành phố chiến lược ở Donetsk.
Hỏa hoạn bùng phát tại Tòa nhà Trung tâm Seoul ở Hàn Quốc, khiến hơn 110 người phải sơ tán và 3 người bị thương.
Được khai quật tại địa điểm khảo cổ Topraktepe, Thổ Nhĩ Kỳ, 5 ổ bánh mì 1.300 tuổi khiến các chuyên gia kinh ngạc khi còn vẹn nguyên.
Không cần chi thêm 10 triệu đồng cho bản Pro, iPhone 17 vẫn mang lại màn hình 120Hz, camera 48MP, chip mạnh mẽ và đầy đủ tính năng iOS 26.
Palaeophis là chi rắn biển cổ đại khổng lồ sống vào thời Eocene, được cho là một trong những loài rắn lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.
Chiếc Chiron Pur Sport gặp tai nạn nghiêm trọng tại Mỹ sau khi va chạm với xe bán tải. Cú va chạm khiến đầu xe hư hại nặng, kèm mức phí sửa chữa "sốc".
Dâu hào môn Hương Liên – gương mặt quen thuộc từ The Face Vietnam mới đây khiến dân mạng trầm trồ khi tung bộ ảnh chụp cùng mẹ.
Hồ Thượng Kon Tum (Quảng Ngãi) gây ấn tượng với “rừng chết” trắng ngà giữa lòng hồ, là điểm check-in hoang sơ, yên bình cho du khách yêu thiên nhiên.
Những bức ảnh này cho thấy trong khoa học, mọi thứ thường không như vẻ bề ngoài.
Cô nàng MC Khánh Vy gần đây đã đốn tim người hâm mộ bằng loạt ảnh mới với phong cách 'tiểu thư kẹo ngọt' vô cùng dịu dàng và cuốn hút.
Cuối tháng 10, Hà Nội khoác áo thu vàng lãng mạn. Dạo phố Phan Đình Phùng, nhâm nhi cà phê, đạp xe Hồ Tây,... là trải nghiệm không thể bỏ lỡ.
Mới đây, Chi Pu gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc mặc quân phục chụp hình bên bố ruột cũng làm trong ngành quân đội.
Mới đây, Mẫn Tiên đã chiêu đãi người xem chuỗi ảnh "mùa hè bất tận" cuốn hút, khoe trọn vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy năng lượng và gu thời trang nghỉ dưỡng tinh tế.