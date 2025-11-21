Xuất khẩu vũ khí Nga sụt giảm, Su-57 lập tức tới Trung Đông tìm khách hàng

Tổng Giám đốc tập đoàn Rostec Sergey Chemezov cho biết xuất khẩu vũ khí của Moskva (Moscow) đã giảm xuống còn khoảng một nửa mức trước xung đột Nga-Ukraine.

Kênh TVP World của Ba Lan chiều 20/11, theo giờ địa phương, dẫn lại thông tin đăng tải trên Ukraine Business News cho biết sự sụt giảm này đồng nghĩa xuất khẩu vũ khí của Liên bang Nga hiện chỉ còn khoảng 50% so với giá trị trước xung đột Nga-Ukraine, vốn vào khoảng 12 tỷ USD,.

Theo TVP World, ngành công nghiệp vũ khí của Liên bang Nga đã trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt từ phương Tây, và uy tín của ngành này cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu suất đôi khi gây thất vọng của vũ khí Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng ông Sergey Chemezov cho rằng sự sụt giảm xuất khẩu chủ yếu đến từ nhu cầu nội địa.

Su-57E ra mắt tại Dubai Airshow 2025 với ưu thế kỹ thuật và giá cả cạnh tranh, nhắm vào khách hàng đang e ngại các điều kiện ràng buộc từ Mỹ và phương Tây. Ảnh: TASS

“Điều này xảy ra do Rostec buộc phải ưu tiên cung cấp phần lớn sản phẩm của mình cho quân đội Nga trước tiên”, ông Chemezov cho biết.

Tuyên bố của ông Chemezov được củng cố bởi báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) hồi đầu năm nay, trong đó cho biết xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 47% vào năm 2024 so với mức trước xung đột vào năm 2022.

Tuy nhiên, ông Chemezov khẳng định rằng doanh số nước ngoài cuối cùng sẽ tăng trở lại.

“Khối lượng của chúng tôi đã mở rộng, năng lực của chúng tôi đã tăng lên, và chúng tôi sẽ có thể cung cấp không chỉ cho quân đội của chúng tôi mà còn cho các đối tác”, ông Chemezov nhấn mạnh.

Theo Ukraine Business News, Liên bang Nga hiện đang quảng bá thương vụ xuất khẩu đầu tiên của Su-57 - tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm của nước này - với Algeria được cho là khách hàng đầu tiên.

Ngoài ra, Liên bang Nga còn sẵn sàng chuyển giao công nghệ máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 cho Ấn Độ.

Trả lời hãng tin Ấn Độ ANI bên lề Triển lãm Hàng không Dubai 2025, ông Chemezov nhấn mạnh mối quan hệ đối tác quốc phòng lâu dài giữa hai nước, đồng thời cho biết Liên bang Nga sẽ cung cấp cho Ấn Độ bất kỳ thiết bị quân sự nào mà nước này cần trong đó có việc bán thêm các hệ thống phòng không S-400 và máy bay tiêm kích tàng hình Su-57.

Trong khi đó, ông Vadim Badekha, Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay thống nhất (UAC), một công ty con của Rostec khẳng định mọi yêu cầu của Ấn Độ liên quan đến máy bay Su-57 đều “hoàn toàn chấp nhận được” và phía Liên bang Nga đang “liên lạc chặt chẽ” với các quan chức Ấn Độ.

Theo hãng thông tấn TASS, chiếc Su-57 (phiên bản xuất khẩu Su-57E) sau khi từng được trưng bày tại Trung Quốc và Ấn Độ, nay đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ ở Trung Đông. Triển lãm Hàng không Dubai 2025 là lần đầu tiên công chúng khu vực được chiêm ngưỡng nền tảng này.

Chiếc máy bay tàng hình thế hệ thứ năm Su-57E của Liên bang Nga đã lăn bánh trên đường băng tại Dubai World Central và được trưng bày trong cả các buổi trình diễn tĩnh và trình diễn bay hàng ngày. Sergey Bogdan, phi công trưởng của Cục Thiết kế Sukhoi thuộc UAC đã trực tiếp điều khiển màn trình diễn.

Các màn trình diễn động của Su-57E thể hiện khả năng siêu cơ động đặc trưng. Phi công Bogdan đã thực hiện các động tác cơ động mạnh mẽ, bao gồm các cú bẻ góc, lộn vòng và duy trì khả năng bay sau khi mất lực nâng.

Mục đích của các màn trình diễn này không chỉ là gây ấn tượng mà còn làm nổi bật ưu thế của Su-57E như một máy bay chiến đấu linh hoạt, có khả năng sống sót trong cả vai trò không đối không và tấn công mặt đất.

Các quan chức quốc phòng Liên bang Nga đã nhấn mạnh khả năng đa nhiệm và tính năng tàng hình của Su-57E.

Về thiết kế tàng hình: Máy bay có thiết kế cánh-thân kết hợp, khoang vũ khí bên trong, lớp phủ hấp thụ radar và thiết kế ống dẫn khí hình xoắn ốc nhằm giảm tiết diện phản xạ radar.

Về hệ thống điện tử: Su-57E được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động N036 Byelka và hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại tiên tiến.

Về hiệu suất: Theo trang tin Army Recognition, Su-57E đạt tốc độ Mach 2+ và được thiết kế cho không chiến tầm gần, vượt trội so với F-35A của Mỹ về hiệu suất động học, đặc biệt là tốc độ, tầm bay và khả năng siêu cơ động.