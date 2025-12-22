Chó robot vũ trang được phát hiện trong cuộc tập trận của Ukraine

Hà Nội

Quân sự

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã giới thiệu một robot bốn chân được trang bị súng trường CZ BREN 2 trong một video tuyển dụng mới.

Mới đây, Cơ quan An ninh Ukraine vừa phát hành một video tuyển dụng mới có hình ảnh một chú chó robot được trang bị súng trường tấn công. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Đoạn video tuyển dụng được SBU công bố, bao gồm cảnh quay từ các bài tập huấn luyện chiến thuật, trong đó có một phương tiện mặt đất không người lái bốn chân, trông giống như một con chó robot. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Con chó robot được nhìn thấy đang di chuyển trong nhà và bắn súng trường. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Như trong video, con chó robot được trang bị súng trường tấn công CZ BREN 2 gắn trên lưng, kết hợp với hộp tiếp đạn Magpul PMAG D-60 60 viên. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Robot này dường như được điều khiển từ xa và tấn công các mục tiêu trong môi trường huấn luyện mô phỏng dưới sự giám sát của nhân viên SBU. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) không tiết lộ tên nhà sản xuất robot này. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Họ cũng không cho biết rõ liệu hệ thống này đã được triển khai trong các hoạt động thực địa hay chưa. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Tuy nhiên, video rõ ràng nhằm mục đích nhấn mạnh sự quan tâm của cơ quan này đối với các công nghệ chiến trường hiện đại. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Thông qua video này, Cơ quan An ninh Ukraine mong muốn thu hút thế hệ tân binh có nền tảng về kỹ thuật, robot học và công nghệ thông tin.
Những chú chó robot tích hợp hệ thống vũ khí đã được các quân đội và công ty tư nhân khác thử nghiệm trong những năm gần đây, bao gồm cả ở Mỹ và Trung Quốc, mặc dù hiệu quả hoạt động và khả năng sống sót trên chiến trường của chúng vẫn đang được đánh giá. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
Việc SBU đưa robot vũ trang vào sử dụng là một phần của sự chuyển đổi rộng hơn trong tư thế phòng thủ của Ukraine, vốn ngày càng nhấn mạnh vào năng lực tạo mẫu nhanh và sản xuất nội địa máy bay không người lái, hệ thống không người lái và các nền tảng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo khác. Các hệ thống này có thể được sử dụng cho trinh sát đô thị, các hoạt động rà phá bom mìn, hoặc trong các nhiệm vụ có tính rủi ro cao. Ảnh: @Cơ quan An ninh Ukraine.
#Chó #robot #vũ trang #tập trận #Ukraine #Quân đội Ukraine

