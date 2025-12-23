Hà Nội

Quân đội Nga xóa sổ đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Ukraine ở Kharkov

Quân sự

Quân đội Nga xóa sổ đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Ukraine ở Kharkov

Quân đội Nga đã xóa sổ một mục tiêu quan trọng, đó là đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 Ukraine ở chiến trường Kharkov.

Tiến Minh
Kênh Rybar cho biết, Quân đội Nga (RFAF) đã hạ gục thêm một mục tiêu lớn nữa và hiện đang tập trung tấn công vào các đơn vị chiến đấu tinh nhuệ của Quân đội Ukraine (AFU). Tại khu vực Kharkov, cụ thể là tại làng Bugayovka, quân Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào Tiểu đoàn Tác chiến Bão táp, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 AFU (sau đây gọi là Lữ đoàn 57).
Lữ đoàn 57 AFU, là một đơn vị tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Trong suốt Chiến tranh Nga-Ukraine, vào tháng 4/2022, Lữ 57 đã dụ quân Nga tiến sâu vào trận địa phòng ngự của mình trong Trận Severodonesk và sau đó phát động một cuộc phản công thu thắng lợi. Lữ đoàn đã trụ vững trong ba tháng.
Trong cuộc phản công Kherson, vào tháng 10/2022, Lữ đoàn 57 AFU đã tham gia vào nhóm tác chiến tấn công, định hình lại mặt trận khu vực. Năm 2023, Lữ đoàn đã tham gia chiến dịch phòng thủ Avadivka, chiến đấu chống lại cuộc tấn công của 60.000 quân Nga cho đến đầu năm 2024.
Năm 2025, Lữ đoàn 57 AFU đã được tăng cường cho mặt trận Volchansk ở tỉnh Kharkov, dựa vào các phân đội UAV FPV để phá hủy chính xác bộ binh RFAF trong chiến tranh đô thị. Điều này đã liên tục ngăn cản quân Nga kiểm soát các mục tiêu quan trọng.
Ngay cả bây giờ, Lữ đoàn 57 của AFU vẫn đang giữ vững vị trí trên mặt trận Volchansk thuộc tỉnh Kharkov. Tiểu đoàn Tác chiến đặc biệt Bão táp của Lữ đoàn 57, là đơn vị tấn công chủ lực của Lữ đoàn.
Quân số của Tiểu đoàn Đặc nhiệm Bão táp, phần lớn bao gồm tội phạm hình sự Ukraine. Sổ đăng ký Tư pháp quốc gia Ukraine, đã liệt kê khoảng 70 bản án nghiêm khắc dành cho các thành viên của Tiểu đoàn Đặc nhiệm Bão táp. Về cơ bản, đây là lực lượng cảm tử, chủ yếu là tội phạm, được giao nhiệm vụ phản công vào những thời điểm quan trọng.
Lữ đoàn 57 và Tiểu đoàn Đặc nhiệm Bão táp, đều là những đơn vị được lãnh đạo Kiev ưu ái. Lần này, RFAF tập trung tấn công, nhắm trực tiếp và chính xác vào sở chỉ huy của Tiểu đoàn Bão táp thuộc Lữ đoàn 57, tiêu diệt phó tham mưu trưởng của tiểu đoàn này.
Hiện nay, các mặt trận ở Pokrovsk, Kostiantynivka (tỉnh Donetsk), Volchansk, Kupyansk (tỉnh Kharkov), Huliaipole (tỉnh Zaporozhye) đã trở thành chiến trường trọng tâm trên chiến trường xung đột Nga-Ukraine. Nơi được RFAF và AFU tập trung quân số cao nhất.
Trong Chiến dịch Bakhmut năm 2023, RFAF sở hữu hỏa lực pháo binh áp đảo, thường xuyên bắn 30.000 đến 50.000 quả đạn pháo mỗi ngày trên tiền tuyến, khi đó Quân đội Ukraine chủ yếu dựa vào mạng lưới chiến hào rộng lớn, vốn kém hiệu quả hơn hỏa lực pháo binh Nga.
Sau đó, AFU dựa vào các tòa nhà dân cư ở các đô thị và nhà máy kiên cố từ thời Liên Xô, làm thành trì phòng thủ cốt lõi, có thể chống được đạn pháo. Quân đội Nga bắt đầu sử dụng máy bay tiêm kích-ném bom Su-34M để thả bom lượn FAB UMPK, tất cả đều là bom dẫn đường chính xác nặng 250-3000 kg.
Máy bay chiến đấu Nga đã ném bom từ khoảng cách 70 km, khiến hệ thống phòng không dã chiến của Ukraine hoàn toàn bất lực. Bom dẫn đường hạng nặng với độ chính xác 10-30 mét, thậm chí chỉ 3-5 quả, có thể phá hủy một tòa nhà dân cư do Ukraine kiểm soát. Toàn bộ quân đồn trú Ukraine sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Quân đội Ukraine liên tiếp mất một số thị trấn và khu vực phòng thủ quan trọng, bao gồm Marinka và Avadivka. Đến trận Ugledar, quân đội Nga bắt đầu triển khai chiến thuật bộ binh nhỏ, kết hợp các loại hỏa lực, khiến các chiến lũy và hào chống tăng của Ukraine trở nên vô dụng.
Vào tháng 11 năm ngoài, RFAF đã chiếm được Ugledar, mở đường đến các vùng Zaporizhzhia và Dnipro. Năm 2025, chiến thuật mới của quân đội Nga ngày càng thành công. Hơn nữa, với tình trạng quân số suy giảm, AFU không thể giữ vững các vị trí quy mô lớn, tập trung xung quanh các công sự hào sâu và các tòa nhà đồ sộ. Chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho bom lượn FAB UMPK của Nga; việc trú ẩn tại đây đồng nghĩa với cái chết chắc chắn.
Bắt đầu từ năm 2025, AFU thay đổi chiến thuật, không còn dựa vào hệ thống công sự hào sâu và từ bỏ các cứ điểm chiến thuật tập trung vào các công trình kiên cố. AFU bắt đầu triển khai một lượng lớn chướng ngại vật ở các khu vực trống trải, để làm chậm bước tiến của các nhóm bộ binh tấn công Nga.
AFU nhận ra rằng, họ không đủ khả năng đối đầu trực tiếp với lực lượng chủ lực của Nga. Do đó, các vị trí của Ukraine bị thu hẹp lại thành nhiều tiền đồn nhỏ nằm rải rác, mỗi tiền đồn chỉ có 3-5 người. Một lượng lớn lính điều khiển UAV của AFU ẩn náu trong các tiền đồn rải rác này, sử dụng UAV FPV để tấn công các nhóm bộ binh tấn công nhỏ của Nga.
AFU cũng bố trí các bãi mìn gần các tuyến đường chính, để cản trở bước tiến của lực lượng xe tăng và thiết giáp Nga. Từ thành phố Huliaipole đến Kupyansk, AFU đã sử dụng chiến thuật phân tán các tiền đồn nhỏ, kết hợp với tường chắn UAV FPV, để ngăn chặn bước tiến của lực lượng chủ lực Nga.
Chiến thuật của RFAF cũng đang thay đổi, hoàn toàn từ bỏ pháo binh và pháo phản lực bắn vãi đạn, thay vào đó dựa vào xe tăng và xe bọc thép để hỗ trợ tấn công bộ binh. RFAF hiện đã phát triển thành một hệ thống chế áp nhiễu điện từ trên toàn bộ mặt trận, với các xe bọc thép làm nhiệm vụ yểm trợ, và một lượng lớn các phân đội bộ binh nhỏ tấn công xâm nhập. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Sina
#Lính tù nhân Ukraine #Kharkov #Quân đội Nga #xung đột Nga-Ukraine #chiến thuật của quân đội Nga #Quân đội Nga

