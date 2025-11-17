Nga trưng bày bộ ba máy bay không người lái mới tại Dubai

Nga sẽ ra mắt ba hệ thống không người lái mới bao gồm tính năng tấn công, trinh sát và vận tải tại Triển lãm hàng không Dubai 2025.

Đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng Nga ra mắt ba hệ thống không người lái mới - UAV có khả năng tấn công Forpost-RE, máy bay không người lái vận tải mô-đun KSI và UAV trinh sát tốc độ cao Supercam S180 - tại Triển lãm hàng không Dubai 2025.

Forpost-RE là phiên bản xuất khẩu của UAV Forpost-R nâng cấp của Nga, được thiết kế lại trong chiến dịch quân sự ở Ukraine với động cơ mới, hệ thống điện tử hoàn toàn nội địa, radar mới và cụm cánh và đuôi composite.

Forpost-RE với giá treo 4 vũ khí tấn công dưới cánh được trưng bày tại triển lãm.

Nhà sản xuất cho biết tất cả các hệ thống phụ nhập khẩu đã được thay thế, chỉ giữ lại hình dạng khung máy bay ban đầu từ mẫu Searcher II của Israel. UAV này mang theo các tải trọng ISR dạng mô-đun và có thể triển khai bom lượn, bom lượn và tên lửa dẫn đường.

Người phát ngôn của nhà sản xuất, bà Ekaterina Zgirovskaya, phát biểu với giới truyền thông tại Abu Dhabi rằng radar này cung cấp khả năng giám sát hoạt động trên bộ và trên biển, đồng thời hỗ trợ lực lượng Nga, bao gồm cả hải quân, nắm bắt mục tiêu.

Quy trình sản xuất mới đã giảm cường độ lao động cho phiên bản xuất khẩu. UAV Forpost đã được sử dụng ở Syria và sau đó là ở Ukraine, nơi Bộ Quốc phòng công bố đoạn phim ghi lại các cuộc tấn công vào hệ thống pháo binh, xe bọc thép và các thiết bị khác.

Các nhà phân tích lưu ý rằng nền tảng này được sử dụng để giám sát biên giới và hàng hải. Nhà phân tích quân sự Dmitry Boltenkov nói với Izvestia rằng UAV cung cấp một giải pháp ít rủi ro hơn để chặn tàu không người lái ở vùng biển tranh chấp.

UAV KSI, do Trung tâm Hệ thống Robot Tự động (JSC CARS) phát triển, cũng sẽ lần đầu tiên được trưng bày ở nước ngoài. Đây là một nền tảng vận tải đa cánh quạt, có thể mang theo tối đa 25 kg cho các nhiệm vụ hậu cần, giao hàng khẩn cấp, kiểm tra trên không và giám sát.

UAV vận tải KSI với kiến trúc module vận chuyển trang thiết bị trong một nghiên cứu khoa học tại vùng Viễn Đông.

Kiến trúc mô-đun của nó cho phép thay đổi vai trò nhanh chóng thông qua việc hoán đổi phần cứng. Nhà sản xuất cho biết cấu trúc sợi carbon của nó hỗ trợ hoạt động trong môi trường nóng.

Một sản phẩm ra mắt khác là Supercam S180, được giới thiệu bởi nhóm Hệ thống Không người lái thuộc Rosoboronexport. Triển lãm cũng sẽ trưng bày Supercam S350, cánh quạt nghiêng SX350 và cánh quạt đa năng Supercam X4.

Các UAV Supercam đã được lực lượng Nga và Belarus sử dụng trong các cuộc tập trận CSTO và "Zapad-2025" dựa trên các kịch bản chiến đấu gần đây.

Binh sĩ Nga triển khai UAV Supercam S350 trong cuộc tập trận CSTO.

Các nhà điều hành Belarus nói với truyền thông quốc gia rằng S350 có khả năng chống nhiễu và có thể hoạt động mà không cần định vị vệ tinh. Nhà sản xuất cho biết hệ thống gần đây đã nhận được một mô-đun phát hiện và triệt tiêu máy bay không người lái FPV đang được đánh giá vận hành tại Ukraine.

Các báo cáo quân sự Nga mô tả S350 cung cấp dữ liệu nhắm mục tiêu vào xe bọc thép, hệ thống pháo binh và các nền tảng phòng không. Các báo cáo hải quân đề cập đến vai trò của nó trong việc truyền tọa độ thời gian thực đến máy bay trong các cuộc tập trận của Hạm đội Biển Đen.

Supercam X4, có khả năng tải trọng 1 kg và thời gian bay liên tục 50 phút, đang được giới thiệu ra thị trường nước ngoài sau các cuộc trình diễn trước đó tại Belarus và Moscow. Triển lãm hàng không Dubai 2025 sẽ là lần đầu tiên máy bay Supercam X4 và KSI xuất hiện tại khu vực Vịnh Ba Tư.

