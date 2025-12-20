Hà Nội

Chiến tuyến dài 1.000 km, Quân đội Ukraine đặt trong tình thế nguy hiểm

Quân sự

Chiến tuyến dài 1.000 km, Quân đội Ukraine đặt trong tình thế nguy hiểm

Trên mặt trận dài 1.000 km, mười tập đoàn quân Nga đã phát động một cuộc tấn công toàn diện, đặt Quân đội Ukraine trong tình thế nguy hiểm.

Tiến Minh
Chiến dịch tấn công mùa đông, nhằm gây áp lực nên Ukraine trước các cuộc đám phán của Quân đội Nga (RFAF) đã bắt đầu. Mỹ gây áp lực từ bên ngoài, buộc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận đình chiến mới gồm 28 điểm; việc Ukraine từ chối ký thỏa thuận, đồng nghĩa với việc họ không muốn hòa bình. Đồng thời, Mỹ buộc cánh tay phải của Tổng thống Zelensky, cố vấn Yermak, phải từ chức.
Trên chiến trường, trong suốt năm 2025, Quân đội Nga đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích tập trung vào các cơ sở năng lượng, điện và nhà máy quốc phòng của Ukraine. Sau khi làm suy yếu đáng kể sức mạnh quốc gia của Ukraine, RFAF sẽ phát động cuộc tấn công trên bộ cuối cùng.
Theo các nhà phân tích độc lập, Ukraine đang đối mặt với thời khắc khó khăn nhất. Nếu Ukraine không đầu hàng, Nga sẽ chiếm thêm lãnh thổ Ukraine. Với sức mạnh của Nga và nguồn nhân lực Ukraine đã cạn kiệt, Ukraine sẽ khó có thể tiếp tục chiến đấu. Với việc Mỹ không hỗ trợ Ukraine và bắt đầu ép buộc Kiev phải nhượng bộ, vậy Ukraine có thể cầm cự được bao lâu?
Nga đã phân bổ 40% ngân sách quân sự và an ninh năm 2026 cho chi tiêu tài chính năm nay. Nga đã huy động toàn bộ quân đội; trong đó lực lượng lính nghĩa vụ, sẽ làm lực lượng dự bị, bảo vệ trong nước và làm nhiệm vụ phòng không. Các quân khu dồn lực cho chiến trường Ukraine; và mùa đông này sẽ là một cuộc tấn công quyết định.
Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), hiện RFAF có ba hướng tấn công chính. Tại vùng Donbass, Tập đoàn quân số 2, Tập đoàn quân số 51 và Tập đoàn quân số 43 của Cụm quân Trung tâm đang tấn công khu vực Thành phố Pokrovsk.
Tại khu vực Zaporozhye ở phía Nam Ukraine, cụ thể là ở thành phố Huliaipole, RFAF đã triển khai một cụm quân lớn thứ hai. Tập đoàn quân 35 của Cụm quân phía Đông (Cụm Vostok) đã tiến vào thành phố Huliaipole, trong khi Tập đoàn quân 5 đã tiến vào khu vực phía Đông và phía Bắc của khu vực này. Tập đoàn quân số 36 được bố trí ở bên sườn khu vực Huliaipole, trong khi Tập đoàn quân số 29 của Cụm quân này, được triển khai ở phía sau với tư cách là lực lượng dự bị của chiến dịch.
Ở phía bắc Ukraine, Tập đoàn quân số 8 của Nga đang mở một cuộc tấn công lớn về phía tây nam thành phố Druzhkivka, trong khi Quân đoàn số 11, thuộc Cụm quân phía Bắc RFAF tiếp tục tấn công vào lực lượng Ukraine còn lại ở thành phố Volchansk thuộc tỉnh Kharkov. Tập đoàn quân Cận vệ số 1 của Nga thuộc Quân khu Moscow, đang chiến đấu giành quyền kiểm soát thành phố Kupyansk, bên bờ trái sông Oskol.
Như vậy, Quân đội Nga đã triển khai 10 tập đoàn quân trên năm mặt trận chính, dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km. Ngoài ra, một số lượng lớn lính thủy đánh bộ, lính dù và các lữ đoàn đặc nhiệm độc lập của Quân đội Nga, cũng được triển khai. Đây có thể là một trong những cuộc tấn công trên bộ lớn nhất thế kỷ này, đồng thời với 10 cụm tập đoàn quân tham gia chiến đấu.
Các trận địa pháo binh của RFAF đã phát động các cuộc tấn công tiên phong, pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A tấn công các vị trí then chốt, và tên lửa đạn đạo Iskander tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương. RFAF tiếp tục sử dụng các phân đội bộ binh tấn công nhỏ, cho các cuộc tấn công xâm nhập quy mô lớn.
Khu vực nóng nhất trên chiến trường Ukraine hiện nay, là hướng thành phố Huliaipole, thuộc phía đông bắc tỉnh Zaporizhzhia. Tất cả các cứ điểm kiên cố do AFU xây dựng trong thập kỷ qua đều nằm ở vùng Donbass. Hầu như không có công sự phòng thủ nào ở Zaporizhzhia, và các khu vực đô thị dày đặc của vùng Donbass, đã mang lại lợi thế cho phòng thủ của Ukraine.
Tuy nhiên, Zaporizhzhia là một vùng đồng bằng phẳng, chỉ có các thị trấn rải rác. Việc Nga triển khai bốn cụm quân theo hướng này, đã giúp họ tiến được 17 km trên vùng đất trống phía tây Uspenivka, chuẩn bị vượt sông Gaichur. Điều này thực sự đánh trúng vào điểm yếu cốt lõi của quân đội Ukraine (AFU).
Hiện tình hình của AFU thực sự rất khó khăn. Kể từ khi RFAF chiếm được quận pháo đài Ugledar, ở phía nam tỉnh Donetsk vào mùa xuân năm 2024, họ đã tiến được hơn 70 km chỉ trong một năm, trực tiếp xâm nhập vào phía đông bắc vùng Zaporizhzhia. Hiện tại, RFAF chỉ còn cách thủ phủ của tỉnh Zaporizhzhia khoảng 100 km về phía đông và 20 km về phía nam.
Vấn đề then chốt là Quân đội Ukraine không có đủ lực lượng dự bị để ngăn chặn bước tiến của bốn tập đoàn quân Nga ở phía đông bắc Zaporizhzhia. Đồng bằng Zaporizhzhia thiếu khu đô thị và công sự kiên cố; trong khi RFAF nắm giữ ưu thế tuyệt đối trên không và sở hữu một lượng lớn bom dẫn đường. Quân Nga cũng có lợi thế vượt trội về số lượng đạn pháo, rocket, UAV các loại, tên lửa đạn đạo chiến thuật và vũ khí nhiệt áp.
Hơn nữa, RFAF có lợi thế về quân số, gây áp lực lớn nhất lên lực lượng Ukraine theo hướng này. Gần đây, RFAF đã triển khai hai sư đoàn tinh nhuệ, bao gồm Sư đoàn Dù 76 và Sư đoàn ze tăng 90 của Quân khu Trung tâm - đến khu vực giữa Novopavlovka và Huliaipole. Quân đội Nga hiện đang nỗ lực đột phá chiến thuật ở độ sâu 17 km.
Ở phía bắc Zaporizhzhia, quân đồn trú của Ukraine chỉ có Quân đoàn 17; nhưng làm sao một quân đoàn có thể chống lại bốn quân đoàn Nga? Họ đâu phải là những chiến binh Slav siêu phàm. Quân đoàn 17 của Ukraine ở hướng Zaporizhzhia bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 65, 118; Lữ đoàn sơn cước 128 và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ; tổng cộng có khoảng năm lữ đoàn, để đối phó với cuộc tấn công của bốn tập đoàn quân Nga.
Để bù đắp, Quân đoàn 17 đã phải đưa các tiểu đoàn binh lính là phạm nhân vào chiến đấu, nhằm giữ vững vùng đồng bằng. Nếu RFAF tiếp tục tiến về Zaporizhzhia, họ có thể chiếm được nhà máy Motor Sich nổi tiếng. Tọa lạc tại vùng Zaporizhzhia, nhà máy này từng là cơ sở sản xuất động cơ máy bay và tua-bin khí công nghiệp nổi tiếng thế giới thời Liên Xô. (nguồn ảnh RIA Novosti, Ukrinform).
Để bù đắp, Quân đoàn 17 đã phải đưa các tiểu đoàn binh lính là phạm nhân vào chiến đấu, nhằm giữ vững vùng đồng bằng. Nếu RFAF tiếp tục tiến về Zaporizhzhia, họ có thể chiếm được nhà máy Motor Sich nổi tiếng. Tọa lạc tại vùng Zaporizhzhia, nhà máy này từng là cơ sở sản xuất động cơ máy bay và tua-bin khí công nghiệp nổi tiếng thế giới thời Liên Xô. (nguồn ảnh RIA Novosti, Ukrinform).
Sina
