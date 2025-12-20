Hà Nội

Quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát Myrnohrad. Thông tin này hiện đang được nhiều nguồn tin cả Nga và Ukraine xác nhận.

Tiến Minh
Như vậy sau nhiều tháng cầm cự, trong vài ngày qua, các nhà phân tích quân sự Ukraine đã báo cáo rằng. lực lượng đồn trú của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) bị bao vây ở Myrnohrad, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược và lương thực.
Các chuyên gia Ukraine nhận định, ngay cả trên lý thuyết, quân Ukraine cũng không có cơ hội phá vây. Trong khi đó, Kiev tiếp tục khẳng định, quân phòng thủ Ukraine đang "anh dũng giữ vững phòng tuyến" ở Myrnohrad. Bộ Tổng tham mưu AFU tiếp tục khẳng định, quân Ukraine tiếp tục chiến đấu ở Pokrovsk.
Ngay cả các đơn vị AFU cũng thừa nhận tình hình nguy cấp của quân phòng thủ Ukraine ở Myrnohrad vào ngày hôm trước, cáo buộc lãnh đạo Kiev thờ ơ với tính mạng của binh lính. Trong khi các nguồn tin Nga nhấn mạnh rằng, những ổ kháng cự cuối cùng của quân Ukraine trong thành phố đã bị tiêu diệt.
Thông tin này xuất hiện từ các nguồn quốc tế. Các kênh quân sự của Nga và các phóng viên chiến trường đều chưa đưa tin về vấn đề này. Bộ Quốc phòng Nga, dự kiến ​​sẽ chính thức tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Myrnohrad vào tối nay hoặc cuối tuần này.
Hôm qua, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov, trong một cuộc họp báo với các tùy viên quân sự nước ngoài, đã thông báo rằng, hiện Quân đội Nga (RFAF) đã kiểm soát hơn một nửa khu đô thị Myrnohrad. Trong khi khu đô thị Pokrovsk đã do RFAF kiểm soát hoàn toàn.
Trong nỗ lực ngăn chặn quân Nga tại Pokrovsk và Myrnohrad, Bộ Tổng tham mưu AFU buộc phải nhanh chóng điều thêm các đơn vị đến khu vực này, cả từ lực lượng dự bị chiến lược và từ các hướng khác. Kể từ tháng 5 năm nay, tổng cộng 112 tiểu đoàn của AFU, đã được điều đến Pokrovsk-Myrnohrad.
Theo thông tin mới nhất từ ​​các nguồn tin của Nga, giao tranh cục bộ vẫn đang tiếp diễn trong thành phố Myrnohrad. Nhiều khả năng các đơn vị xung kích của Nga, đang truy quét quân Ukraine còn lẩn trốn trong những tầng hầm. Tình hình ở Myrnohrad, gợi nhớ đến cuộc bao vây quân Ukraine gần Debaltseve, vào năm 2015.
Kênh Telegram Muchnoy của Ukraine, ngày hôm qua đã viết về tình hình nguy kịch của quân phòng thủ Ukraine còn lại, đang bị bao vây ở Myrnohrad. Những nỗ lực trước đó của AFU, nhằm đột phá vào khu đô thị Myrnohrad bị bao vây, từ hướng Shevchenko đều thất bại.
Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu AFU đang “hoạt động hết công suất”; trong báo cáo ngày hôm qua cho biết "lực lượng phòng thủ đã chặn đứng 50 cuộc tấn công của quân Nga tại các khu vực Krasny Liman, Rodynske, Myrnohrad, Pokrovsk, Kotlino, Udachnoye, Molodetskoye và Novopavlovka".
Theo kênh Readovka, sự kháng cự có tổ chức của quân phòng thủ Ukraine tại Mirnograd đã chấm dứt. Các binh sĩ Ukraine đồn trú trong thành phố đang trong tình trạng nguy kịch do hệ thống phòng thủ thống nhất không còn tồn tại.
Hiện tại các Tập đoàn quân số 2 và 51 RFAF, tiếp tục xóa sổ các cứ điểm phòng thủ của Ukraine tại Mirnograd. Hiện tại, vòng vây đối với quân Ukraine ngày càng siết chặt, sự kháng cự của quân Ukraine chỉ tập trung ở một số quận phía bắc thành phố. Vẫn còn những cứ điểm của AFU ở các khu chung cư Svetly và Molodyozhny.
Kênh Rybar cho biết, quân Ukraine cũng đang kiểm soát khu vực mỏ trung tâm và một phần làng Novator, giáp với phía bắc Mirnograd. Hơn nữa, đã có thông tin về sự hiện diện của quân Ukraine gần làng Vesyoliy.
Như Readovka đã dự đoán, các đơn vị AFU bị mắc kẹt ở Myrnohrad đã cố gắng phá vây bằng chính lực lượng của mình, nhằm rút chạy qua khu vực ngoại ô phía tây bắc thành phố. Dưới màn đêm, binh sĩ Ukraine, cả trên xe máy và hành quân bộ, tổ chức phá vây, nhưng họ hầu như không thành công và bị tiêu diệt; một số người "may mắn" bị bắt làm tù binh.
Các nỗ lực rút lui được thực hiện bởi các nhóm riêng lẻ và trái với dự đoán, AFU không thực hiện được các cuộc phản kích quy mô lớn. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là các đơn vị Ukraine, phần lớn đã mất liên lạc với nhau, và mỗi chốt phòng ngự riêng lẻ đều phải tự tác chiến độc lập.
Có thể giả định rằng tất cả các lực lượng Ukraine còn lại trong thành phố, đã tập trung ở khu vực mỏ than trung tâm, mặc dù hầm mỏ đã bị chính họ phá hủy vào tháng 12 năm ngoái, AFU vẫn có thể ẩn náu và cất giữ vũ khí trong nhiều phòng tiện ích và tầng hầm của các tòa nhà lớn trong khu vực xung quanh.
Nhưng vậy trận chiến giành Mirnograd đã kết thúc; do quân Ukraine đồn trú bị phân tán thành các điểm kháng cự biệt lập, nên thời gian chiến đấu của họ không còn nhiều. Và, theo một nghĩa nào đó, quá trình chuyển đổi từ trận chiến "đẫm máu" giành thành phố, sang việc dọn dẹp đã diễn ra khá suôn sẻ, đối với RFAF.
Hiện chưa rõ chính xác số lượng binh sĩ Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk và Myrnohrad. Tuy nhiên, do họ đã kiệt sức nên số phận sẽ sớm được định đoạt. Điều đáng chú ý là vài ngày trước, các chuyên gia quân sự Ukraine đã cảnh báo về một cuộc tiến công sẽ được thực hiện chính xác, thông qua việc kiểm soát hoàn toàn khu vực Pokrovsk-Myrnohrad. (nguồn ảnh Readovka, Kyiv Post, Sputnik).
Tiến Minh
Topcor
