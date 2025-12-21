Ấn Độ nhắm đến tên lửa không đối không nguy hiểm nhất thế giới

Ấn Độ đang đứng trước ngưỡng cửa sở hữu tên lửa không đối không R-37M của Nga, thường được mệnh danh là "tên lửa không đối không nguy hiểm nhất thế giới".

Các báo cáo gần đây từ News24 cho thấy việc mua sắm này sẽ tăng cường đáng kể khả năng của Không quân Ấn Độ (IAF), đặc biệt là đối với phi đội Su-30MKI.

Với tốc độ lên tới 7.400 km/h, tương đương Mach 6, R-37M thậm chí còn vượt trội hơn cả tên lửa BrahMos nổi tiếng về vận tốc đoạn cuối, định hình lại cục diện thống trị trên không.

Điểm nổi bật gây ấn tượng mạnh mẽ của tên lửa R-37M nằm ở tầm bắn chưa từng có, vượt quá 300 km. Điều này cho phép Không quân Ấn Độ (IAF) vô hiệu hóa các mục tiêu quan trọng ở khoảng cách xa hơn tầm nhìn, chủ động tấn công trong các cuộc xung đột tiềm tàng.

Sở hữu tốc độ Mach 6, R-37M là loại tên lửa không đối không (AAM) mạnh nhất thế giới.

Không giống như các tên lửa tầm ngắn hơn, nó đảm bảo không phận Ấn Độ luôn được bảo vệ an toàn rất lâu trước khi đối phương có thể gây ra mối đe dọa.

Tên lửa này nhắm mục tiêu vào nhiều loại khí tài trên không, bao gồm máy bay AWACS, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, các hệ thống tác chiến điện tử, máy bay chiến đấu của đối phương, và thậm chí cả tên lửa hành trình bay thấp.

Thiết kế của nó ưu tiên khả năng đánh chặn tốc độ cao trên khoảng cách rất xa, có thể vượt qua hàng trăm km chỉ trong vài giây. Tính linh hoạt này khiến nó trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi trong chiến tranh trên không hiện đại.

Nga hiện đã triển khai tên lửa R-37M trên các máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35 của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp với nền tảng Su-30MKI của Ấn Độ.

Chỉ cần nâng cấp nhẹ radar N011M Bars và máy tính điều khiển nhiệm vụ, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và chi phí. Sự phối hợp này tận dụng mối quan hệ quốc phòng hiện có giữa Ấn Độ và Nga, đẩy nhanh khả năng sẵn sàng hoạt động.

So sánh với BrahMos, tên lửa hành trình siêu âm của Ấn Độ, cho thấy ưu thế vượt trội của R-37M trong một số vai trò nhất định. Trong khi BrahMos xuất sắc trong các vai trò tấn công mục tiêu trên bộ và trên biển, nó không thể tấn công máy bay.

R-37M lấp đầy khoảng trống này, vượt trội hơn BrahMos trong giai đoạn tấn công cuối cùng và cho phép thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu vào các mối đe dọa trên không.

Bằng cách phá hủy các phương tiện giám sát của đối phương như AWACS từ xa, R-37M làm mù lực lượng không quân đối phương, cắt đứt các liên kết chỉ huy và kiểm soát của chúng. Nó vô hiệu hóa các máy bay tiếp nhiên liệu, khiến máy bay chiến đấu bị mắc kẹt do thiếu nhiên liệu, và làm gián đoạn các nút tác chiến điện tử.

Chiều sâu chiến lược này cho phép Ấn Độ nắm quyền kiểm soát trong các cuộc giao tranh tầm xa, hoàn toàn tránh được các cuộc không chiến tầm gần.

R-37M trong thực chiến từng lập kỷ lục tiêu diệt tiêm kích đối phương ở khoảng cách 213km.

Việc mua sắm này giải quyết một khoảng trống cấp thiết trong kho vũ khí của Ấn Độ. Mặc dù tên lửa Astra Mk-3 nội địa, sử dụng công nghệ động cơ phản lực ống dẫn nhiên liệu rắn (SFDR), hứa hẹn tầm bắn hơn 300 km, nhưng thời gian sản xuất kéo dài đến năm 2030-2032.

Cho đến lúc đó, R-37M cung cấp khả năng tiêu diệt mục tiêu tức thì, đã được chứng minh trong chiến đấu. Theo kế hoạch cấu hình, mỗi chiếc Su-30MKI được trang bị hai tên lửa R-37M treo dưới thân máy bay, cùng với các tùy chọn tầm ngắn hơn gắn trên cánh như Astra MK-1, MK-2 và R-77-1.

Cấu hình này mang lại khả năng phòng thủ nhiều lớp: tầm bắn cực xa cho các đòn tấn công phủ đầu, được hỗ trợ bởi độ chính xác ở tầm trung và tầm gần.

Các chuyên gia dự đoán bản nâng cấp này sẽ nâng tầm Su-30MKI trở thành nền tảng không chiến hàng đầu châu Á. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với các nước láng giềng, đặc biệt là dọc biên giới phía bắc, những cải tiến như vậy sẽ tăng cường khả năng răn đe.

Thỏa thuận, sắp được hoàn tất, nhấn mạnh nỗ lực của Ấn Độ trong việc giành ưu thế công nghệ thông qua nhập khẩu thiết thực. Việc tích hợp này phù hợp với quá trình hiện đại hóa rộng lớn hơn của Không quân Israel (IAF), bao gồm cả việc nâng cấp Su-30MKI đang diễn ra trong khuôn khổ chương trình 'Super Sukhoi'.

Hệ thống điện tử hàng không, động cơ và vũ khí được cải tiến sẽ phối hợp hiệu quả với tên lửa R-37M, tăng cường hiệu quả đa nhiệm từ việc giành ưu thế trên không đến các cuộc tấn công chính xác.

Phi đội Su-30 MKI của Ấn Độ được cho là sẽ tinh chỉnh dễ dàng để tích hợp R-37M.

Về mặt địa chính trị, thương vụ này củng cố quan hệ đối tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Nga, ngay cả khi Ấn Độ đang đa dạng hóa nguồn cung thông qua Israel và Pháp. Nó giúp đối phó với những tiến bộ của các đối thủ trong khu vực, chẳng hạn như máy bay chiến đấu tàng hình J-20 và tên lửa PL-15 của Trung Quốc, đảm bảo sự cân bằng trong chiến đấu ngoài tầm nhìn (BVR).

Về mặt vận hành, R-37M đòi hỏi chiến thuật tinh vi. Phi công phải thành thạo phạm vi phóng, các chế độ radar và liên kết dữ liệu cho tác chiến mạng. Các phi đội huấn luyện của Không quân Israel, vốn đã quen thuộc với hoạt động của Su-30, sẽ nhanh chóng thích nghi, kết hợp các mô phỏng săn đuổi AWACS và đánh chặn máy bay tiếp nhiên liệu.

Những thách thức vẫn còn tồn tại, bao gồm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt toàn cầu. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc đồng sản xuất tên lửa BrahMos cung cấp một mô hình cho việc chuyển giao công nghệ tiềm năng. Việc cấp phép lắp ráp tại địa phương có thể giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy chuyên môn trong nước.

Song song đó, chương trình Astra của DRDO cũng tiến triển, với các thử nghiệm Mk-3 đang xác nhận khả năng hoạt động của động cơ phản lực ramjet ở tốc độ cao ổn định. Thành công ở đây hứa hẹn sự tự chủ, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu sau năm 2030. Cho đến khi đạt được mục tiêu đó, động cơ R-37M đóng vai trò then chốt trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Động thái này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ấn Độ trong sự phát triển của chiến tranh trên không, nơi tên lửa tầm xa ngày càng đóng vai trò quyết định đến chiến thắng. Bằng cách chủ động bảo vệ bầu trời, Không quân Ấn Độ không chỉ phòng thủ mà còn thể hiện sức mạnh, bảo vệ lợi ích quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đầy biến động.

Khi thỏa thuận tiến triển, sự mong chờ ngày càng tăng cao đối với các thông báo chính thức, có thể gắn liền với các triển lãm quốc phòng đang diễn ra hoặc các hội nghị thượng đỉnh song phương. Việc đưa R-37M vào biên chế hứa hẹn sẽ định hình lại cục diện sức mạnh không quân khu vực, củng cố vị thế của Ấn Độ như một lực lượng hàng không vũ trụ hàng đầu.