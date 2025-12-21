Năng lực xe tăng Type 99B Trung Quốc mới công bố trong diễn tập đạn thật

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV lần đầu tiên phát sóng hình ảnh xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham gia diễn tập bắn đạn thật. Dòng xe tăng mới này được giới thiệu công khai lần đầu tại lễ duyệt binh ngày 3/9, với các xe tăng thuộc Lữ đoàn Hợp thành 112 của Tập đoàn quân 82, qua Quảng trường Thiên An Môn, trung tâm Bắc Kinh.

Thiết kế của Type 99B được đánh giá là phản ánh rõ những xu hướng mới của chiến tranh tăng - thiết giáp, vốn ngày càng bộc lộ rõ trong cuộc xung đột Nga–Ukraine. So với phiên bản tiền nhiệm Type 99A, các cải tiến chủ yếu tập trung vào nâng cao nhận thức tình huống và tăng cường khả năng phòng vệ chủ động. Xe tăng được trang bị hai bệ phóng hệ thống phòng vệ chủ động GL-6 cùng bốn radar, đồng thời sở hữu năng lực tác chiến lấy mạng làm trung tâm vượt trội, nhờ các hệ thống công nghệ thông tin và chia sẻ dữ liệu được nâng cấp.

Khả năng nhận thức tình huống của Type 99B tiếp tục được cải thiện nhờ hệ thống quan sát 360 độ cho kíp lái. Hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại hơn, bao gồm thiết bị ảnh nhiệt thế hệ mới, mà theo một số thông tin chưa được xác nhận, có thể là hệ thống ảnh nhiệt thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới. Các hệ thống quang - điện tử và cảm biến mới cũng giúp xe tăng nâng cao đáng kể khả năng nắm bắt tình hình chiến trường. Ngoài ra, Type 99B được cho là sử dụng giáp phản ứng nổ cải tiến, dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Dòng Type 99 được phát triển theo mô hình kết hợp cao - thấp, song song với Type 96 nhẹ hơn và có chi phí thấp hơn nhiều, vốn được mua sắm với số lượng lớn để tái trang bị cho các đơn vị trên toàn quốc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Type 99B được tối ưu hóa đặc biệt cho tác chiến ở độ cao lớn và điều kiện thời tiết lạnh, nhằm phục vụ các chiến dịch nhanh và kéo dài tại những khu vực địa hình núi cao như dãy Himalaya.

Phiên bản tiền nhiệm Type 99A từng được triển khai trong các cuộc đối đầu biên giới Trung-Ấn, và được đánh giá là mang lại lợi thế đáng kể so với xe tăng T-90MS của Nga, loại xe tăng chủ lực trong biên chế lực lượng thiết giáp Ấn Độ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ dòng Type 99 sẽ còn được sản xuất trong bao lâu, cũng như việc phần lớn số xe tăng Type 99B dự kiến sẽ được sản xuất mới hoàn toàn hay nâng cấp từ các xe Type 99 cũ. Hiện nay, Trung Quốc đang sản xuất song song sáu dòng xe tăng, trong đó Type 99 là loại nặng nhất và có mức bảo vệ cao nhất, dù gần đây đã xuất hiện thế hệ kế tiếp là Type 100, cũng được công bố vào tháng 9/2025.

Sau khi các xe tăng của cả phương Tây lẫn Nga bộc lộ mức độ dễ tổn thương cao trong xung đột Nga-Ukraine, nhiều nhà phân tích phương Tây đặt câu hỏi về tính khả thi của các thiết kế xe tăng truyền thống, bao gồm cả những mẫu mới dựa trên khái niệm cũ như Challenger 3 của Anh hay Panther của Đức. Trong bối cảnh đó, chương trình Type 100 của Trung Quốc đã điều chỉnh mạnh mẽ các ưu tiên thiết kế, hướng tới một mẫu xe nhẹ hơn, cơ động hơn và ít phụ thuộc vào giáp dày, sử dụng pháo 105 mm thay vì pháo 125 mm như trên Type 96 và Type 99.

Thay vào đó, Type 100 tập trung vào hệ thống phòng vệ chủ động, nhằm đối phó với cả tên lửa chống tăng lẫn máy bay không người lái, đồng thời nhấn mạnh khả năng kết nối dữ liệu và phối hợp tác chiến đa miền, cho phép xe tăng hoạt động ở khoảng cách an toàn hơn và phối hợp chặt chẽ với các phương tiện không người lái trong trinh sát và chỉ thị mục tiêu.

Trong khi đó, Type 99B được cho là đã tiếp thu một phần triết lý này, nhưng vẫn dựa trên khung gầm nặng, thiết kế truyền thống, ưu tiên giáp dày và hỏa lực mạnh. Việc Type 100 bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt đã làm dấy lên khả năng rằng dây chuyền sản xuất Type 99 có thể sớm khép lại, nhường chỗ cho thế hệ xe tăng mới phù hợp hơn với chiến trường hiện đại.