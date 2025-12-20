Hà Nội

Quân sự

Không đủ tiền cho LGM-35A, Mỹ phải biên chế Minuteman đến 2050

Tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa Minuteman III có 50 năm tuổi đời phải tiếp tục nằm trong biên chế trực chiến của Mỹ thêm 25 năm nữa vì thiếu tiền.

Tuệ Minh

Sau nhiều năm phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) hạt nhân Sentinel nhằm thay thế cho những tên lửa cũ kỹ đã khiến nước Mỹ hao tốn quá nhiều tiền.

Các kiểm toán viên chính phủ Mỹ cho biết hôm thứ Tư rằng Không quân có thể buộc phải tiếp tục vận hành tên lửa hạt nhân Minuteman III đã có tuổi đời nửa thế kỷ cho đến năm 2050, vì chương trình Sentinel thay thế tiếp tục bị trì hoãn.

maxresdefault-9.jpg
Chương trình phát triển Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sentinel của Mỹ ngốn quá nhiều kinh phí.

Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của chính phủ Mỹ cho biết trong báo cáo "Hiện đại hóa ICBM: Không quân cần hành động để nhanh chóng giải quyết các rủi ro quan trọng đối với quá trình chuyển đổi Sentinel" rằng trước đây, lực lượng này dự kiến ​​tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III sẽ kết thúc nhiệm vụ vào năm 2036.

Nhưng trong bốn năm kể từ khi đánh giá đó được thực hiện, chương trình LGM-35A Sentinel đã gặp phải một loạt trở ngại trong quá trình phát triển và chi phí dự kiến ​​vượt quá mức nghiêm trọng.

Minuteman III hiện là lực lượng hạt nhân trên bộ của quốc gia này, với 400 tên lửa được triển khai trên khoảng 450 hầm phóng ở Wyoming, Montana, Bắc Dakota, Colorado và Nebraska.

Những tên lửa này hiện đã ít nhất nửa thế kỷ tuổi đời và thời gian sử dụng đang cạn kiệt, khiến Không quân Mỹ phải ký hợp đồng với Northrop Grumman vào năm 2020 để chế tạo tên lửa kế nhiệm Sentinel. Chương trình này ban đầu dự kiến ​​tiêu tốn 77,7 tỷ đô la.

Những tên lửa Minuteman III đã nằm trong hầm phóng 60 năm.

Ước tính đó tỏ ra quá lạc quan, và chi phí dự kiến ​​cho Sentinel trong tương lai bắt đầu tăng vọt. GAO cho biết Lầu Năm Góc kết luận rằng lịch trình giao hàng không thực tế, kỹ thuật hệ thống kém hiệu quả, thiết kế hệ thống cơ bản chưa hoàn thiện và cơ sở công nghiệp ICBM bị thu hẹp đều là nguyên nhân dẫn đến chi phí vượt mức.

Vào tháng 1 năm 2024, chi phí vượt mức của Sentinel đã khiến Mỹ tuyên bố vi phạm Thỏa thuận Nunn-McCurdy và tái cấu trúc chương trình. Lầu Năm Góc cho biết vào tháng 7 năm 2024 rằng Sentinel đang trên đà tiêu tốn 160 tỷ đô la.

Nhưng ngay cả khi chương trình được tái cấu trúc, chi phí vẫn sẽ ít nhất là 140 tỷ đô la - cao hơn khoảng 81% so với ước tính ban đầu. Sentinel ban đầu dự kiến ​​đạt khả năng hoạt động ban đầu vào năm 2029, nhưng hiện đang chậm tiến độ nhiều năm do nhiều vấn đề phát sinh.

Chẳng hạn, đầu mùa xuân năm nay, Không quân đã xác nhận sẽ phải đào các hầm chứa tên lửa Sentinel hoàn toàn mới, vì các hầm chứa Minuteman III hiện tại không đủ điều kiện để tái sử dụng.

Trước những sự chậm trễ đó, GAO cho biết, văn phòng chương trình Minuteman III của Không quân đã xem xét lại chương trình và kết luận rằng có thể duy trì chương trình này trong 25 năm nữa.

Mặc dù được bảo dưỡng thường xuyên, vẫn có những ICMB Minutman III gặp sự cố, buộc Mỹ phải tự hủy trong khi phóng.

Nhưng làm được điều đó sẽ không dễ dàng. Minuteman III lần đầu tiên được triển khai tại hàng trăm hầm chứa của Không quân trên khắp vùng Plains vào đầu những năm 1970, và vào thời điểm đó, chúng được dự kiến ​​sẽ hoạt động trong khoảng một thập kỷ. Nếu tiếp tục hoạt động cho đến khoảng năm 2050, chúng sẽ có tuổi thọ ít nhất 75 năm.

GAO cho biết điều này sẽ đặt ra nhiều thách thức về duy trì hoạt động, khi các phụ tùng thay thế lỗi thời ngày càng cạn kiệt và các linh kiện như điốt, điện trở và tụ điện ngày càng xuống cấp. Và khi nguồn cung cấp phụ tùng thay thế giảm sút, báo cáo cho biết việc tiến hành các cuộc thử nghiệm bay của Minuteman III sẽ khó khăn hơn.

Không quân Mỹ thường xuyên tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa Minuteman III không mang đầu đạn nhiều lần trong năm để đảm bảo chúng luôn đáng tin cậy và chính xác, cũng như để chứng minh khả năng răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ với các quốc gia trên thế giới.

Defense News
