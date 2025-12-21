Mệnh lệnh từ trái tim - Bản hùng ca về ý chí và sức mạnh QĐND Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), tối nay 21/12 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim".

Đây là bản hùng ca tri ân và tôn vinh một đội quân anh hùng - đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Dưới ánh sáng lý tưởng của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã rèn nên sức mạnh thép, bản lĩnh vàng của một đội quân không chỉ tinh nhuệ, chính quy mà còn cơ động, linh hoạt và thông minh số. Tinh thần Thi đua Quyết thắng được ví như “hệ điều hành” xuyên suốt mọi tư duy và hành động của người chiến sĩ.

Hình ảnh tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim" nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Cục Tuyên huấn.

Chương trình khắc họa hình ảnh người chiến sĩ thời bình đa năng, can trường. Với phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội”, giữa dòng chảy yên bình của đất nước, họ vẫn âm thầm nhận lấy sứ mệnh lớn lao: vừa gìn giữ, bảo vệ chủ quyền, vừa lan tỏa hơi ấm của tình quân dân, thực hiện mệnh lệnh nhân văn xuất phát từ trái tim.

Một điểm nhấn ở phần cuối chương trình là lời thề sắt son của toàn quân. Đó là quyết tâm xây dựng một Quân đội cách mạng, hiện đại, là lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng tâm hiệp lực cùng toàn dân tộc hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và rạng rỡ năm châu.

Theo Ban Tổ chức, để chuẩn bị cho chương trình “Mệnh lệnh từ trái tim", các ê kíp của Đài Truyền hình Việt Nam đã tỏa đi nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Hà Nội, Khánh Hòa, Phú Thọ, Gia Lai... để thực hiện các phóng sự.

Đó là câu chuyện của người lính tàu ngầm khắc họa niềm tin và ý chí vượt khó; câu chuyện về cầu phao Phong Châu và việc bộ đội công binh sử dụng phà đưa bà con qua sông suốt một năm qua, nối liền bờ vui cho người dân; câu chuyện về sức mạnh kế thừa của hai cha con người lính.

Hay câu chuyện tình yêu bầu trời của Thiếu tá Lương Nguyễn Hữu Phước đã nhen nhóm từ những ngày thơ bé. Đại tá Lương Đình Hợi không thể ngờ những lần con trai theo cha vào đơn vị đã nuôi dưỡng ước mơ bay lên trời xanh trong cậu tự lúc nào, sau này là “đồng chí” của cha, ngay trong đơn vị ông từng gắn bó.

Một tiết mục trong buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật "Mệnh lệnh từ trái tim". Ảnh: Cục Tuyên huấn.

Thiếu tá Lương Nguyễn Hữu Phước chia sẻ: “Đối với thế hệ chúng tôi, đặc biệt là những phi công trẻ, trách nhiệm của chúng tôi là người nối tiếp ngọn lửa của thế hệ cha anh đã thắp lên, tiếp tục viết nên những trang sử của Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, cũng như ngày càng nghiên cứu, nắm chắc khoa học kỹ thuật, sẵn sàng làm chủ các khí tài quân sự hiện đại để bảo vệ vững chắc vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc”.

15 tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu, xuyên suốt trong chương trình, hoà vào bản hùng ca ý chí và sức mạnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Mệnh lệnh từ trái tim" có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Vũ Thắng Lợi, Phương Thanh, Hoàng Bách, Uyên Linh, Hồ Trung Dũng, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Hoàng Hồng Ngọc, Thu Thủy, Hương Ly, nhóm Oplus cùng sự góp mặt của các cựu chiến binh, hợp xướng Quân đội, Đoàn nghi lễ Quân đội thể hiện.

Điểm nhấn trong chương trình là chùm ca khúc đi cùng năm tháng được phối khí mới. Với sự kết hợp giữa ngôn ngữ âm nhạc nghệ thuật và chùm phóng sự sinh động; những cuộc trò chuyện chân thành, sâu sắc; cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc, chương trình “Mệnh lệnh từ trái tim" không chỉ tái hiện sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ chiến sĩ mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.