UAV Geran mang tên lửa R-60, mối đe dọa nguy hiểm với chiến đấu cơ Ukraine

Quân sự

UAV Geran mang tên lửa R-60, mối đe dọa nguy hiểm với chiến đấu cơ Ukraine

Tên lửa không đối không tầm nhiệt R-60 Aphid, được trang bị trên UAV Geran-2, sẽ trở thành cơn ác mộng tiếp theo đối với các chiến đấu cơ của Ukraine.

Tiến Minh
Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn im lặng về việc máy bay không người lái (UAV) Gerans (Geran-2 và Geran-3), sử dụng tên lửa không đối không tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Kiev lại một lần nữa lo ngại về vấn đề này.
Tên lửa không đối không R-60 (tên mã NATO: Aphid) được trang bị trên UAV Gerans của Nga, có khả năng bắn hạ mục tiêu trên không của đối phương ở cự ly từ 10-12 km. Về cơ bản, đây là loại tên lửa sử dụng đầu dò hồng ngoại, hoạt động theo nguyên lý “bắn và quên”.
Các tên lửa R-60 được thiết kế chuyên dụng cho mục đích phòng không, nhưng có thể gắn trên UAV Gerans. Tình báo Ukraine hiện đã xác định được Nga đã thử nghiệm UAV Gerans mang tên lửa R-60 và tin rằng mục tiêu chính của chúng không chỉ là trực thăng của Không quân Ukraine, mà còn cả máy bay chiến đấu F-16 và Mirage.
Việc Nga sử dụng tên lửa R-60 gắn trên UAV Gerans không phải là phát minh gì quá mới, mà tiền lệ đã được quan sát thấy từ trước đây trong nhiều cuộc xung đột vũ trang, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông. Đã có một trường hợp nổi tiếng là một trực thăng Mi-24 của Syria, đã bắn hạ một máy bay ném bom F-4 Phantom của Israel, bằng loại tên lửa R-60 vào năm 1982.
Như vậy, một tên lửa không đối không loại nhỏ như R-60, có thể được lắp trên UAV Gerans, điều đó hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật. Tại chiến trường Ukraine, mục tiêu của tên lửa R-60 có thể bao gồm cả chiến đấu cơ F-16 và Mirage. Nhất là trong bối cảnh Quân đội Ukraine gầy đây, đã thường xuyên sử dụng những chiến đấu cơ này, để đánh chặn loại UAV Gerans của Nga.
Lực lượng Không quân Ukraine, gần đây đã công bố một video về việc sử dụng chiến đấu cơ Mirage làm nhiệm vụ đánh chặn UAV Gerans, tại một trong những sân bay tiền phương của Quân đội Ukraine, ở sát khu vực chiến tuyến.
Một phi công Ukraine cho biết anh ta, máy bay của anh ta và kíp đảm bảo kỹ thuật, phải liên tục di chuyển từ căn cứ không quân này sang căn cứ không quân khác, để tránh bị tấn công. Thậm chí họ phải di chuyển đến những địa điểm mới ba lần một tuần.
Theo một kỹ thuật viên sân bay, họ thường xuyên bị UAV Gerans tấn công, nhưng đã kịp thời sơ tán. Trong trường hợp này, những UAV tấn công Gerans của Nga chỉ được trang bị đầu đạn nổ phá thông thường.
Theo các bản tin truyền thông Ukraine, nhiệm vụ chính của máy bay chiến đấu F-16AM hay Mirage (và cả những chiến đấu khác còn lại của Ukraine), chỉ làm nhiệm vụ như máy bay chiến đấu phòng không ở hậu phương Ukraine, bảo vệ các nhà máy điện và căn cứ năng lượng.
Máy bay chiến đấu F-16AM và Mirage của Ukraine, tận dụng tầm bay xa, tốc độ cao và hiệu suất tuyệt vời ở độ cao thấp và trung bình, đã chặn các UAV tấn công tầm xa Geran-2 và Geran-3 của Nga trên vùng trời miền trung và miền tây Ukraine.
Những chiến đấu cơ trên của Ukraine, sử dụng radar của chính máy bay để phát hiện và khóa mục tiêu UAV tấn công tầm xa của Nga; sau đó bay ở độ cao thấp đến trung bình, sử dụng pháo hàng không 20mm để bắn hạ UAV của Nga ở cự ly gần.
“Việc F-16 hay Mirage sử dụng pháo hàng không để bắn hạ các UAV tấn công Gerans của Nga ở tuyến sau, đây là giải pháp tối ưu để Kiev chống lại chiến thuật tấn công bầy đàn bằng UAV Gerans của Nga, vì họ không có đủ tên lửa” một chuyên gia quân sự từ kênh Fighterbomber của Nga nhận xét.
Tuy nhiên, khi F-16 hay Mirage sử dụng pháo hàng không tấn công mục tiêu trên không, tầm bắn hiệu quả chỉ từ 300 đến 500 mét (cận chiến); như vậy khi tiếp cận gần UAV của Nga, nếu chiếc UAV đó mang tên lửa R-60, đó sẽ là mối đe dọa nguy hiểm với chiến đấu cơ của Ukraine; chuyên gia từ Fighterbomber nhận định.
Thiếu tướng Vladimir Popov chuyên gia quân sự của Nga, đã viết trên trang Svpressa: "Về mặt lý thuyết, một UAV được trang bị tên lửa không đối không có điều khiển, có thể bắn hạ một chiếc F-16 hay Mirage. Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào may rủi, việc truy đuổi một UAV tấn công Gerans trên không, tất nhiên phần thắng sẽ thuộc về F-16 hay Mirage, vì chênh lệch tốc độ giữa chúng là rất lớn.
Nhưng nếu phi công chủ quan, tiếp cận gần UAV để tấn công bằng pháo, nó có thể bị một chiếc UAV Gerans nào đó, được trang bị tên lửa R-60 thực hiện đòn “hồi mã thương", khiến phi công không còn dám tiếp cận UAV Gerans để tấn công bằng pháo, mà có thể chỉ dám tấn công bằng tên lửa”, hết lời dẫn.
Tuy nhiên, tên lửa không đối không R-60 có tầm bắn tương đối ngắn, chỉ khoảng mười km. Vì lý do này, Không quân Liên Xô đã loại bỏ khỏi biên chế chiến đấu từ lâu, mặc dù nó có đầu tự dẫn hồng ngoại và có thể được sử dụng trên hầu hết các loại máy bay chiến đấu của Liên Xô và có khoảng 30.000 tên lửa R-60 đã được Liên Xô sản xuất.
Với kho dự trữ tên lửa R-60 khổng lồ, việc Nga sử dụng chúng trên UAV Gerans, có thể gây khó khăn nghiêm trọng cho hoạt động phòng không của Ukraine, bằng chiến đấu cơ F-16, Mirage và trực thăng. Máy bay Ukraine sẽ phải cố gắng xác định UAV có mang tên lửa không đối không R-60 hay không? Điều này là không hề dễ dàng và việc bảo vệ các máy bay Mirage hay F-16 của họ sẽ thêm khó khăn.
Khi hàng chục chiếc Gerans được trang bị tên lửa R-60 tiếp cận sân bay, việc đảm bảo cất cánh và hạ cánh an toàn của chiến đấu cơ là một nhiệm vụ khó khăn. Truyền thông đưa tin, Pháp đã hứa sẽ cung cấp cho Ukraine năm hoặc sáu chiếc Mirage và có thể số máy bay này đã được chuyển giao.
Máy bay chiến đấu Mirage 2000 được Pháp viện trợ cho Ukraine là một máy bay tương đối cũ - nó được đưa vào biên chế Không quân Pháp lần đầu tiên vào năm 1985. Mặc dù Mirage 2000 được phân loại là máy bay chiến đấu thế hệ 4 thế hệ đầu, nhưng nó vẫn là một đối thủ đáng gờm trong không chiến. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Sputnik).
