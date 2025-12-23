Hà Nội

Quân sự

"Chúng ta đã tự phá hủy sự huy động lực lượng của chính mình", tướng Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Tiến Minh
Trung tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR MOD), gần đây trong một cuộc phỏng vấn dài với ấn phẩm trực tuyến "Left Bank (LB)" của Ukraine và các khách mời của LB Club, đã nói về việc huy động lực lượng của Ukraine, trong cuộc xung đột với Nga.
Theo tướng Budanov, sai lầm lớn nhất của Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra với Moscow là chiến dịch truyền thông trong nước, nhằm kêu gọi huy động lực lượng, đã "hoàn toàn thất bại". Đây là sai lầm lớn nhất ở Ukraine, mà vẫn có thể được sửa chữa để "giành chiến thắng”, hoặc ít nhất là “không đánh mất tất cả những gì chúng ta đang có".
Tướng Budanov lưu ý rằng, người Ukraine đã tự mình phá hủy hệ thống nghĩa vụ quân sự của họ. Đây là hậu quả của công tác tuyên truyền thất bại nói trên, từ đó khiến các vấn đề về thực hiện nghĩa vụ quân sự bị "leo thang" và từ đó dẫn đến vấn đề thiếu nhân lực cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).
Chúng ta đều đổ lỗi cho người Nga, nhưng ảnh hưởng của họ không lớn như mọi người vẫn nghĩ. Tất cả đều xuất phát từ đây, đôi khi là cố ý, do tham vọng của một số người; thậm chí đôi khi là thiếu suy nghĩ. Chúng ta đã tự phá hủy sự huy động của chính mình. Cho dù ai nói gì đi nữa, điều đó cũng không đúng; tướng Budanov chỉ ra điều đó.
Trước đó trong tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuyên bố rằng, theo ước tính của Moscow, quân đội Ukraine đã mất gần 500.000 quân nhân chỉ riêng trong năm nay, “khiến Kiev mất khả năng bổ sung lực lượng thông qua việc huy động dân thường”. Hiện Ukraine chưa bình luận về con số này.
Ukraine thực thi và gia hạn lệnh tổng động viên nhiều lần kể từ tháng 2/2022, khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Các chiến dịch tuyển quân của nước này được tiến hành cứng rắn, quyết liệt để đáp ứng nhu cầu chiến trường, nhưng gây ra phản ứng trái chiều.
Kết quả là nhiều nam giới Ukraine, đã trốn tránh việc gọi nhập ngũ hoặc thậm chí chạy trốn khỏi đất nước bất hợp pháp. Điều này khiến cho nỗ lực tuyển quân của Ukraine kém hiệu quả và làm họ trở nên thất thế trước Nga trong cuộc chiến tiêu hao.
Vào tháng 5/2024, Ukraine đã thông qua luật hạ tuổi huy động từ 27 xuống 25, mở đường để gọi nhập ngũ thêm hàng trăm nghìn người vào quân đội. Việc hạ độ tuổi nhập ngũ là một phần của cuộc cải tổ lớn đối với hệ thống nghĩa vụ quân sự của Ukraine và Kiev hy vọng số lượng quân nhân tăng thêm, có thể bù đắp những yếu thế trên chiến trường.
Cũng trong buổi phỏng vấn trên, trả lời các câu hỏi từ Tổng biên tập Sonya Koshkina và khách mời của Câu lạc bộ LB, tướng Budanov cũng đề cập đến các chủ đề khác, cung cấp thêm một số thông tin. Theo ông, vào năm 2027, có thể Nga sẽ sẵn sàng phát động "cuộc xâm lược và chiếm đóng trực tiếp" các quốc gia Baltic.
Trong khi đó, Moscow chỉ coi Ba Lan là mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công và chiến dịch quân sự "mà không chiếm đoạt lãnh thổ". Về các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, ông kiên quyết phản đối việc Keiv nhượng lại những vùng đất này cho Moscow về mặt pháp lý.
Tướng Budanov cũng cho biết thêm rằng, quân đội Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào người Mỹ ở hai lĩnh vực, và điều này cần phải được khắc phục: “Chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào ảnh vệ tinh, radar và ảnh quang học. Thứ hai, đó là hệ thống cảnh báo sớm các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Chỉ vậy thôi, còn các thứ khác chúng ta đã có”.
Người đứng đầu Cơ quan tình báo Ukraine, lưu ý rằng Nga và Mỹ đang thảo luận về việc cùng phát triển thềm lục địa Bắc Cực. Điều này cho thấy sự khởi đầu của một quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Moscow và Washington. Bắc Cực là một dự án hợp tác lâu dài, điều này gây bất lợi cho Kiev.
Về quân đội Triều Tiên, tướng Budanov giải thích rằng binh lính Quân đội Triều Tiên không tham gia chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Tuy nhiên, Nga đang sử dụng một số lượng lớn vũ khí của Triều Tiên.
Tướng Budanov cho biết, hiện tại, các binh sĩ Triều Tiên không tham gia vào các hoạt động quân sự công khai. Có khoảng 8.500 quân thuộc các Lữ đoàn Đặc nhiệm 91, 92, 93 và 94 của Quân đội Triều Tiên, nhưng tất cả đều đóng trên lãnh thổ Nga.
Hoạt động chiến đấu của Quân đội Triều Tiên chỉ giới hạn ở việc tham gia các cuộc tấn công pháo binh dọc biên giới và sử dụng UAV, nhưng tất cả đều diễn ra trong khuôn khổ trao đổi kinh nghiệm. Nói cách khác, đó giống như huấn luyện thực tế chiến đấu. Và hiện có khoảng một nghìn quân Triều Tiên đang ở vùng Kursk; nhưng Nga có nhiều vũ khí Triều Tiên, tướng Budanov giải thích.
Trả lời câu hỏi của Tổng biên tập Sonya Koshkina, liệu ông có quyết định ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới hay không? tướng Budanov cho biết: “Tôi chưa tiếp cận vấn đề này theo cách cụ thể đó và chưa nghĩ đến nó. Tôi không chắc chúng ta có thể tiến hành bầu cử Tổng thống ngay bây giờ”. (nguồn ảnh Ukrinform, Kyiv Post, TASS).
Tiến Minh
Topcor
#Tướng Budanov #giám đốc tình báo Ukraine #Ukraine bắt lính #Ukraine tuyển quân #Tướng tình báo Ukraine #điều động quân

