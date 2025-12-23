Hơn 100 tên lửa ICBM Trung Quốc nạp đầu đạn, Mỹ đứng ngồi không yên

Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đã đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa vào 3 hầm chứa và không có mong muốn đàm phán kiểm soát vũ khí.

Một dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc có thể đã đặt hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-31 sử dụng nhiên liệu rắn vào 3 hầm chứa mới gần biên giới với Mông Cổ.

Bản dự thảo báo cáo, cũng đánh giá rằng Trung Quốc không muốn đàm phán về kiểm soát vũ khí như kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa với Bắc Kinh cũng như Nga và Triều Tiên.

Biến thể tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân DF-31BJ tùy chỉnh cho việc phóng từ hầm chứa của Trung Quốc. Ảnh: Reuter

Lầu Năm Góc trước đó đã báo cáo về sự tồn tại của các hầm chứa này nhưng không nêu rõ số lượng tên lửa được đặt vào. Báo cáo không nêu mục tiêu cụ thể của các tên lửa mới. Các quan chức Mỹ lưu ý rằng báo cáo có thể thay đổi trước khi được gửi đến các nhà lập pháp.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể đang xem xét một kế hoạch phi hạt nhân hóa với Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc nhận định Bắc Kinh không tỏ ra quan tâm với việc theo đuổi thảo luận kiểm soát vũ khí toàn diện.

Trung Quốc được cho là sở hữu dưới 600 đầu đạn hạt nhân vào năm 2024 và báo cáo nhận định con số này có thể vượt 1.000 vào năm 2030. Trung Quốc khẳng định tuân thủ "chiến lược hạt nhân tự vệ và theo đuổi chính sách không sử dụng trước".

Báo cáo của Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc đặt mục tiêu có khả năng "chiến đấu và giành chiến thắng" trong một cuộc xung đột ở Đài Loan vào năm 2027.

Bắc Kinh được cho là đang hoàn thiện các phương án quân sự, bao gồm các đòn tấn công tầm xa có thể thách thức sự hiện diện của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất đất nước.

Hai trong số 3 cơ sở tên lửa đạn đạo liên lục địa hạt nhân Trung Quốc triển khai gần biên giới Mông Cổ. Ảnh: FAS

Lầu Năm Góc từ chối bình luận, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington khẳng định Bắc Kinh đã "duy trì chiến lược hạt nhân phòng thủ, giữ lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và tuân thủ cam kết tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân".

Báo cáo được công bố trong bối cảnh Hiệp ước New START - thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga - sắp hết hiệu lực, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ba bên.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Bulletin of the Atomic Scientists, Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí nhanh hơn bất kỳ quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào khác. Bắc Kinh trước đây bác bỏ các báo cáo về tăng cường quân sự, cho rằng đó là nỗ lực "bôi nhọ" và đánh lừa cộng đồng quốc tế.

Từ năm 2011, tình báo Mỹ nhận định Trung Quốc có "chưa đến 50" tên lửa có khả năng nhắm mục tiêu đến Mỹ được triển khai, trong đó chỉ có khoảng 25 tên lửa DF-31. Với con số hiện tại, có thể thấy tốc độ đáng kinh ngạc của Trung Quốc trong việc gia tăng kho vũ khí chiến lược.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 là phiên bản trên bộ của tên lửa CL2 phóng từ tàu ngầm. Chúng được thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân 1 Megaton cùng mồi nhử chống đánh chặn hoặc 5 đầu đạn loại 90 Kiloton. Loại ICMB có tầm bắn hơn 13.000 km đủ vươn đến mọi nơi trên lãnh thổ Mỹ và có nhiều biến thể khác nhau để có thể triển khai từ xe phóng hoặc từ hầm chứa dưới lòng đất.

Giống như hầu hết các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác, Trung Quốc chưa bao giờ công khai quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình hoặc phần lớn cơ sở hạ tầng hỗ trợ loại vũ khí hàng đầu này.