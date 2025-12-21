“Hoa hồng - Đồng đội” hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐNDVN

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐNDVN, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết tổ chức chương trình “Hoa hồng - Đồng đội”, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tối 21/12, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết phối hợp UBND xã Hồng Sơn tổ chức chương trình “Hoa hồng - Đồng đội” năm 2025, nhằm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình “Hoa hồng - Đồng đội” là hoạt động chính trị – xã hội giàu ý nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Đại tá Nguyễn Minh Chính, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết phát biểu tại chương trình “Hoa hồng - Đồng đội”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Chính, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết khẳng định, chương trình “Hoa hồng - Đồng đội” là hoạt động chính trị – xã hội giàu ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời là dịp để cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân ta qua các thời kỳ kháng chiến.

Trong diễn văn tưởng niệm, Ban tổ chức đã ôn lại những trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, làm nghĩa vụ quốc tế.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ được khẳng định là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kết tinh tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành kính dâng hoa, dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Tại chương trình, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.