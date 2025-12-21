Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

“Hoa hồng - Đồng đội” hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐNDVN

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐNDVN, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết tổ chức chương trình “Hoa hồng - Đồng đội”, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Bảo Giang

Tối 21/12, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết phối hợp UBND xã Hồng Sơn tổ chức chương trình “Hoa hồng - Đồng đội” năm 2025, nhằm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

kto-br_imgp0328.jpg
Chương trình “Hoa hồng - Đồng đội” là hoạt động chính trị – xã hội giàu ý nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

kto-br_imgp0393.jpg
Đại tá Nguyễn Minh Chính, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết phát biểu tại chương trình “Hoa hồng - Đồng đội”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Chính, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết khẳng định, chương trình “Hoa hồng - Đồng đội” là hoạt động chính trị – xã hội giàu ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời là dịp để cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân ta qua các thời kỳ kháng chiến.

Trong diễn văn tưởng niệm, Ban tổ chức đã ôn lại những trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, làm nghĩa vụ quốc tế.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ được khẳng định là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kết tinh tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

kto-br_imgp0428.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành kính dâng hoa, dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Tại chương trình, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

#Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam #Hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ #Truyền thống cách mạng và lòng biết ơn #Vai trò của lực lượng vũ trang trong bảo vệ Tổ quốc #Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ #Ý nghĩa hoạt động chính trị – xã hội

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Phát động giải Diên Hồng lần thứ năm

Phát động giải Diên Hồng lần thứ năm

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.