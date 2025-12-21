Hà Nội

Ukraine lần đầu tiên hạ được xe bọc thép Nga bằng xe robot mặt đất

Quân sự

Ukraine lần đầu tiên hạ được xe bọc thép Nga bằng xe robot mặt đất

Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện chiến dịch đặc biệt, đánh dấu một bước ngoặt trong việc sử dụng các hệ thống mặt đất không người lái trên chiến trường.

Thiên Đăng
Gần đây, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn xung kích độc lập số 5 của Ukraine đã thực hiện một nhiệm vụ độc đáo trên tiền tuyến, ngăn chặn nỗ lực đột phá của xe tăng Nga, bằng công nghệ được phát triển trong hệ sinh thái công nghệ quốc phòng đang phát triển nhanh chóng của Ukraine. Ảnh: @FedorovMykhailo.

Trong cuộc giao tranh dữ dội, quân đội Nga đã cố gắng tiến công vào các vị trí của Ukraine bằng xe bọc thép chở quân MT-LB. Ảnh: @FedorovMykhailo.

Loại xe MT-LB từ thời Liên Xô cũ này vẫn được lực lượng Nga sử dụng rộng rãi, được dùng để tiến lên phía trước dưới sự hỗ trợ của các đội tấn công bọc thép và bộ binh. Ảnh: @FedorovMykhailo.

Tuy nhiên, chiếc xe này cuối cùng lại trở thành mục tiêu của một phản ứng thế hệ mới, mà không cần bất kỳ binh sĩ Ukraine nào phải tiến vào khu vực nguy hiểm. Ảnh: @FedorovMykhailo.

Đơn vị Lữ đoàn xung kích độc lập số 5 của Ukraine đã triển khai một phương tiện xe robot mặt đất không người lái do DevDroid (một công ty tham gia Brave1), phát triển. Ảnh: @FedorovMykhailo.

Xe robot này được trang bị một trạm vũ khí điều khiển từ xa với súng máy, cho phép tấn công mục tiêu chính xác, trong khi vẫn giữ người điều khiển ở khoảng cách an toàn khỏi hỏa lực trực tiếp từ đối phương. Ảnh: @FedorovMykhailo.

Theo Lữ đoàn xung kích độc lập số 5 của Ukraine, xe robot tự hành mặt đất (UGV) đã khai hỏa thành công vào xe bọc thép MT-LB của Nga và phá hủy chiếc xe cùng kíp lái bên trong. Ảnh: @FedorovMykhailo.

Người điều khiển xe robot tự hành mặt đất (UGV) thực hiện nhiệm vụ từ khoảng cách an toàn, loại bỏ rủi ro cho con người, và chứng minh một trong những ưu điểm chính của chiến tranh robot, đó là khả năng gây sát thương mà không khiến binh lính phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: @FedorovMykhailo.

Chiến dịch này đánh dấu trường hợp đầu tiên được xác nhận về việc xe robot mặt đất của Ukraine phá hủy xe bọc thép của Nga trong chiến đấu. Ảnh: @FedorovMykhailo.

Mặc dù Ukraine đã sử dụng rộng rãi máy bay không người lái trong không phận, nhưng việc sử dụng thành công một nền tảng mặt đất có khả năng chiến đấu cho thấy một cấp độ thích ứng công nghệ mới trên chiến trường của quân đội Ukraine. Ảnh: @FedorovMykhailo.

Thiên Đăng
#Ukraine #xe bọc thép #Nga #xe robot mặt đất

